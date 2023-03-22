Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Утверждена архитектура деловой программы Невского международного экологического конгресса

25–26 мая 2023 года Таврический дворец в Санкт-Петербурге примет участников юбилейного, X Невского международного экологического конгресса. «Экология: право, а не привилегия» – так обозначена ключевая тема этого представительного экспертного мероприятия.

На заседании Организационного комитета по подготовке и проведению Конгресса, состоявшемся 16 марта 2023 года в Совете Федерации утверждена архитектура деловой программы. Она включает двенадцать круглых столов, две панельные дискуссии и итоговое пленарное заседание, а также тематическую экспозицию экологических проектов федерального и регионального значения и целый ряд ярких экологических мероприятий и акций, в том числе, в российских регионах.

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.

Невский международный экологический конгресс является эффективной площадкой для развития межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности, обмена опытом, совершенствования законодательства и формирования международной экологической повестки.

Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Человек и планета: совместимы ли мы?». «Влияние человека на природу огромно, и опасность глобальной экологической катастрофы все острее ставит вопросы экологии, которые мы должны решать сообща. Россия, несмотря на санкционное давление и текущую ситуацию, настоятельно придерживается экологической ответственности и целенаправленно и системно продолжает эту работу.

Зарубежные участники нашего Конгресса также настроены на конструктивный диалог», – отмечает Председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ, сопредседатель Оргкомитета Невского международного экологического конгресса Валентина Матвиенко.

Архитектура деловой программы Конгресса построена таким образом, чтобы эксперты за два дня смогли обсудить самые насущные вопросы текущей экологической повестки. В числе основных тем – адаптация к изменению климата, национальные стратегии и приоритеты в сфере охраны окружающей среды, экономика замкнутого цикла, цифровизация и искусственный интеллект, вопросы сохранения природных ресурсов и биоразнообразия, экологии Арктики и Антарктики, развитие экологического туризма, экопросвещения и эковолонтерства. В числе ключевых мероприятий деловой программы – панельная дискуссия о совместимости экологии и прогресса, предваряющая пленарное заседание, а также дискуссия по перспективам рынка российского органического производства и международной интеграции в этой области.

Вопросы бережного использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, качества жизни являются важнейшими направлениями государственной политики. Из-за расширения масштабов человеческой деятельности, приоритетов экономики в ущерб экологии природа дестабилизируется, ширятся климатические катастрофы, и экологические вызовы уже в обозримом будущем ставят под вопрос выживание планеты. «Невский международный экологический конгресс – это приглашение к открытому диалогу. Россия своей позицией, своими действиями призывает международное сообщество к экологической ответственности и объединению усилий и использованию лучших практик», – подчеркивает советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Конгресса Антон Кобяков.

Напомним, что нацпроект «Экология» является одним из 14 национальных проектов, определенных Президентом России для достижения целей национального развития до 2030 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 394-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 394-й день
«Не нарушает закон». Осужденный американский бизнесмен Майкл Калви уехал из России
Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию
В США пинбол 35 лет был под запретом, но фанат игры добился его отмены. Теперь про него сняли кино
Рецензия на фильм «Пинбол: Человек, который спас игру»
Компания Leroy Merlin объявила о планах продать все магазины в России
Карабинеры рассказали, что ищут Усса-младшего по всей Италии
Минтруд России утвердил список из 149 профессий для альтернативной гражданской службы
Shot: неизвестный снаряд нашли у ТЭЦ-20 на юге Москвы, территория оцеплена
Новости и материалы
Выручка сети ресторанов «Теремок» в 2022 году выросла до рекордных 7,2 млрд рублей
Модель plus-size Эшли Грэм показала, как тягает большие веса в спортзале
В Москве неизвестные сломали женщине ногу после отказа поделиться телефоном
В Севастополе подтвердили потерю корабля «Саратов» в 2022 году
В группировке «Днепр» заявили об отражении атаки БПЛА ВСУ в Херсонской области
США ввели санкции против белорусских компаний БелАЗ и МАЗ
Создатели пособия по семьеведению сообщили, что обращались к советской практике и «Домострою»
Макрон: ФРГ и Франция хотят, чтобы Китай надавил на РФ в вопросе ядерного оружия и Украины
Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над российскими пленными со стороны ВСУ
В Кремле прокомментировали угрозу ареста Владимира Путина в Армении
Видеокарта Acer Predator BiFrost Arc A770 с 16 ГБ памяти резко обрушилась в цене
Капитан сборной Аргентины Месси спел обидную для команды Франции песню
Роскосмос: поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю 28 марта
Российская певица попросила вернуть цензуру
Айза записала сына от Гуфа к психологу из-за проблем со здоровьем рэпера
Leroy Merlin после передачи российскому менеджменту планирует открытие новых магазинов
В петербургской школе учитель английского ударил по голове 14-летнего ученика
Shot: в Курской области перехватили дрон с боеприпасом
Все новости
Внезапный удар. Стоит ли опасаться контрнаступления ВСУ под Бахмутом
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский сообщил о «скором» наступлении в Бахмуте
Уход «Леруа Мерлин» после 18 лет работы в России. Магазины продадут, но не закроют
Владелец Leroy Merlin передаст все свои магазины в России местному менеджменту
«Запад прекрасно знает о последствиях». Минобороны РФ рассказало о снарядах с обедненным ураном
Минобороны РФ: снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред украинцам
Прощай ,«Бамблби»: знаменитый маслкар Chevrolet Camaro снимут с производства
Эксперт по антиквариату Рачко: лимитированные серии Chevrolet Camaro будут со временем дорожать
«Страх, как и юмор, быстро стареет»: как создавался «наш ответ Netflix» — «‎Антология русского хоррора»
Авторы «‎Антологии русского хоррора» рассказали о возможном продолжении проекта
«Прошел границу лесами». Офицеру ФСО, сбежавшему в Казахстан, вынесли приговор
Сбежавший в Казахстан майор запаса ФСО получил 6,5 года колонии за дезертирство
Города Франции в огне протестов
Оператора «Северного потока» пригласили на подъем неопознанного объекта рядом с газопроводом
Дания пригласила Nord Stream присоединиться к подъему объекта, найденного у газопровода
Атака с воздуха. Как проходила операция НАТО по разгрому Югославии
24 года назад началась приведшая к распаду Югославии операция НАТО «Союзная сила»
«Отцы, как и матери, способны уйти в полноценную послеродовую депрессию»
Психолог Демина: рождение первенца может воспроизвести у мужчины травму рождения сиблинга
Тест: угадайте, что на фото – растение или животное
Попробуйте отличить животных от растений на этих кадрах
FT: Казахстан с апреля запретит реэкспорт и параллельный импорт подсанкционных товаров в Россию
Месяц назад Астану посещал госсекретарь Блинкен и говорил о вторичных санкциях
«Пробуйте другие способы». Что в Вашингтоне думают о планах Киева отвоевать Крым
Начальник Генштаба США Милли счел максималистскими планы Зеленского по возврату Крыма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть