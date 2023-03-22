Утверждена архитектура деловой программы Невского международного экологического конгресса

25–26 мая 2023 года Таврический дворец в Санкт-Петербурге примет участников юбилейного, X Невского международного экологического конгресса. «Экология: право, а не привилегия» – так обозначена ключевая тема этого представительного экспертного мероприятия.

На заседании Организационного комитета по подготовке и проведению Конгресса, состоявшемся 16 марта 2023 года в Совете Федерации утверждена архитектура деловой программы. Она включает двенадцать круглых столов, две панельные дискуссии и итоговое пленарное заседание, а также тематическую экспозицию экологических проектов федерального и регионального значения и целый ряд ярких экологических мероприятий и акций, в том числе, в российских регионах.

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.

Невский международный экологический конгресс является эффективной площадкой для развития межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности, обмена опытом, совершенствования законодательства и формирования международной экологической повестки.

Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Человек и планета: совместимы ли мы?». «Влияние человека на природу огромно, и опасность глобальной экологической катастрофы все острее ставит вопросы экологии, которые мы должны решать сообща. Россия, несмотря на санкционное давление и текущую ситуацию, настоятельно придерживается экологической ответственности и целенаправленно и системно продолжает эту работу.

Зарубежные участники нашего Конгресса также настроены на конструктивный диалог», – отмечает Председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ, сопредседатель Оргкомитета Невского международного экологического конгресса Валентина Матвиенко.

Архитектура деловой программы Конгресса построена таким образом, чтобы эксперты за два дня смогли обсудить самые насущные вопросы текущей экологической повестки. В числе основных тем – адаптация к изменению климата, национальные стратегии и приоритеты в сфере охраны окружающей среды, экономика замкнутого цикла, цифровизация и искусственный интеллект, вопросы сохранения природных ресурсов и биоразнообразия, экологии Арктики и Антарктики, развитие экологического туризма, экопросвещения и эковолонтерства. В числе ключевых мероприятий деловой программы – панельная дискуссия о совместимости экологии и прогресса, предваряющая пленарное заседание, а также дискуссия по перспективам рынка российского органического производства и международной интеграции в этой области.

Вопросы бережного использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, качества жизни являются важнейшими направлениями государственной политики. Из-за расширения масштабов человеческой деятельности, приоритетов экономики в ущерб экологии природа дестабилизируется, ширятся климатические катастрофы, и экологические вызовы уже в обозримом будущем ставят под вопрос выживание планеты. «Невский международный экологический конгресс – это приглашение к открытому диалогу. Россия своей позицией, своими действиями призывает международное сообщество к экологической ответственности и объединению усилий и использованию лучших практик», – подчеркивает советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Конгресса Антон Кобяков.

Напомним, что нацпроект «Экология» является одним из 14 национальных проектов, определенных Президентом России для достижения целей национального развития до 2030 года.