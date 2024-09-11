День воспитателя 2024: когда отмечается и что подарить педагогам

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в нашей стране с 2004 года. В этот день принято поздравлять работников дошкольного образования — воспитателей, их помощников, методистов, логопедов и других специалистов, работающих в детских садах. Их стараниями закладывается фундамент развития ребенка. И профессиональный праздник — отличный повод поблагодарить их за труд, терпение, заботу и поддержку. Когда отмечается День воспитателя в 2024 году, как поздравить с этим праздником педагогов и что подарить на День воспитателя — в материале «Газеты.Ru».

История праздника

В 2004 году сотрудники трех российских педагогических изданий — газет «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и журнала «Обруч» — выступили с инициативой учредить День воспитателя. «Нас пытаются уверить, что праздник у нас есть — День учителя. Но в День учителя воспитателей часто забывают даже поздравить, а если поздравляют, то заодно, через запятую и в последнюю очередь», — написала тогда редакция газеты «Дошкольное образование». И получила много отзывов от педагогов, авторов методик развития дошкольников, родителей воспитанников детских садов.

Вместе с Московским колледжем социологии журналисты провели опрос, посвященный профессии воспитателя, и необходимости появления у дошкольных работников своего профессионального праздника. За высказались 82% опрошенных воспитателей и более 70% респондентов в целом. Это событие послужило отправной точкой для появления нового праздника.

Официальный статус День воспитателя и всех дошкольных работников получил в мае 2016 года после выхода приказа Министерства образования и науки РФ об учреждении праздника.

27 сентября ежегодно отмечается День воспитателя

Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.

В отличие от школьного образования, детские сады в Российской империи развивались медленно и пользовались ограниченным спросом. Отдать ребенка в садик было затратно, позволить себе это могли только состоятельные семьи. А они придерживались мнения, что домашнее воспитание лучше и детские сады ограничивают развитие ребенка. К тому же садик считался рассадником болезней. Лишь в 1917 году детсады, которых в России на тот момент было около 280, влились в государственную систему образования. 20 декабря 1917 года вышла «Декларации по дошкольному воспитанию», провозгласившая главные принципы работы детских садов: бесплатность и доступность.

Кого поздравляют с Днем воспитателя

В День воспитателя поздравляют всех работников дошкольного образования, включая педагогов, заведующих, помощников воспитателей, старших воспитателей (методистов), завхозов, психологов, логопедов, музыкальных руководителей, воспитателей по физической культуре, педагогов дополнительного образования (ИЗО, театральная деятельность, ритмика и т.д.), медицинских работников детских садов. От этих людей зависит, насколько ребенку комфортно, интересно, полезно и безопасно находиться в детском саду.

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Традиции Дня воспитателя

Как и в День учителя, в День воспитателя принято дарить педагогам и сотрудникам детского сада цветы, говорить им слова благодарности. В садике может пройти утренник или концерт с участием воспитанников.

Часто к профессиональному празднику приурочено награждение заслуженных воспитателей города или района, официальные поздравления. Стартуют конкурсы на лучшую дошкольную организацию или конкурсы педагогического мастерства — как правило, они проходят в несколько этапов в течение учебного года.

Форматы поздравлений могут разными. Но задача одна — повысить престиж работы воспитателей и других специалистов дошкольного образования.

30 идей для подарка на День воспитателя

Традиционно в День воспитателя принято поздравлять педагогов и всех сотрудников дошкольного учреждения. Необязательно делать большие подарки, важны искренность и внимание. Открытка, цветы, конфеты, стихотворение, прочитанное вашим ребенком, детский рисунок будут приятны и уместны.

Но если вы хотите особо отметить ваших воспитателей, можно сделать подарок — самостоятельно или объединившись с другими родителями. Никаких специальных правил на этот счет нет. Но не забывайте, что воспитатель — работник образовательной организации. Согласно ст. 575 ГК РФ он не должен принимать подарки дороже 3000 руб. Поэтому не ставьте педагога в неловкое положение, когда он будет вынужден отказаться от подарка или нарушить закон. А тем более не дарите деньги. Это может быть расценено как взятка.

Выбирая подарок, исходите из интересов ваших педагогов — вам лучше знать, что будет человеку приятно и полезно.

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Вкусные подарки

1. Авторский торт. Его можно изготовить на заказ, оригинально оформить, написать особые пожелания ко Дню воспитателя. Такой подарок можно сделать как вашим педагогам персонально, так и всем сотрудникам детского сада от родителей группы.

2. Красиво оформленные наборы орехов или сухофруктов. Может, такой подарок и не отличается оригинальностью, но лишним он точно не будет.

3. Съедобные букеты. Их выбор сейчас огромен – из чая, кофе, сыра, ягод. И красиво, и практично!

4. Чайные или кофейные наборы. Распространенный и популярный вариант подарка. Чтобы сделать его особенным, обратите внимание на наборы с травяным чаем и медом, эксклюзивные сорта кофе или чая, если уверены, что вашему воспитателю это понравится.

5. Необычные сладости: авторский шоколад, пастила, разные ассорти, экзотические фрукты.

Полезные подарки

6. Массажер. Воспитателю много времени приходится проводить на ногах. Неудивительно, что к концу рабочего дня наступает физическая усталость. Массажер поможет снять мышечные зажимы, расслабиться. Есть варианты устройств для лица, шеи, плечевого отдела, ног.

7. Светильник. Сейчас продавцы предлагают много необычных вариантов ночников и настольных ламп, которые могут украсить любой интерьер.

8. Канцелярский набор, органайзер. Красивые ручки, блокнот, цветные карандаши, маркеры, удобная подставка на стол — все это может пригодиться воспитателю в работе.

9. Термокружка-непроливайка. Эта вещь может понадобиться как на работе, так и в походах и путешествиях.

10. Кофеварка, бутербродница и иная мелкая кухонная техника. Рассмотрите такой вариант подарка, если знаете, что эта вещь понравится вашему педагогу.

11. Ланч-бокс. Полезный подарок, который пригодится в разных обстоятельствах. Можно выбрать обычную модель или с подогревом, простую или яркую.

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Сертификаты

Сертификат тоже расхожий подарок. Чаще всего дарят сертификаты в магазины косметики. Но вы можете отступить от шаблона и подарить:

12. Сертификат на массаж.

13. Сертификат на посещение мастер-класса.

14. Сертификат в книжный магазин.

Ориентируйтесь на интересы того, кому вы дарите подарок.

Аксессуары

15. Шарф. Можете остановить свой выбор на практичном варианте теплого пушистого шарфа — ведь холода уже близко, или выбрать нарядный палантин.

16. Зонт. Простой зонт или зонт с принтом наверняка понравится педагогу и будет полезным подарком для осени.

17. Шопер. Можете выбрать из готовых изделий или придумать оригинальный дизайн и сделать сумку на заказ.

18. Перчатки или варежки. Воспитателям подолгу приходится гулять с детьми, даже когда погода не радует. Поэтому теплые вещи в качестве подарка будут уместны.

19. Набор носков. Яркие, забавные носки точно поднимут настроение и всегда не лишние в гардеробе.

Приятные подарки

20. Набор для чайной церемонии. Возможно, ваш педагог интересуется «искусством чая». Тогда такой подарок ему наверняка понравится.

21. Ароматические свечи. Красивые и качественные декоративные свечи — универсальный вариант для подарка. Они настраивают на релакс и отдых.

22. Красивая ваза или блюдо для фруктов тоже порадуют вашего воспитателя и останутся как память надолго.

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Подарки по интересам

23. Билеты в театр, в музей, на экскурсию. Если вы знаете, что ваш воспитатель — ценитель прекрасного, можете смело выбирать для него такой подарок.

24. Наборы для творчества. Кто-то любит вышивать, создавать картины или изготавливать мыло. Возможно, вы раньше обсуждали с воспитателем его хобби — тогда точно не прогадаете с сюрпризом.

25. Настольные игры. Интересная настольная игра для взрослой компании — захватывающее занятие. Вы можете подарить такую игру воспитателю, если знаете, что это ему интересно.

26. Книги — прекрасный универсальный подарок. Можно выбрать и новинку художественной литературы, и интересную книгу по педагогике или психологии.

27. Набор для пикника. Если ваш педагог любит выезды на природу — подарите ему что-то для путешествий.

Оригинальные подарки

28. Фотоальбом. Создайте вместе с родителями фотоальбом вашей группы. Постарайтесь выбрать неформальные снимки, где будут дети со своими воспитателями на занятиях, во время прогулки, на праздниках и утренниках. Вместе придумайте веселые подписи. Такой подарок точно будет храниться у педагога долгие годы.

29. Создайте «фирменный стиль» вашей группы. Например, закажите футболки или кепки с особым логотипом для воспитателей и детей. Можно придумать этот логотип всем вместе.

30. Подготовьте с детьми небольшое поздравление. Стихи, песня, сценка — проявите фантазию. Обычно воспитатели придумывают сценарии концертов и утренников, поздравляя с праздниками родителей. А тут наоборот — главными зрителями станут ваши педагоги. Можно такое поздравление снять на видео и подарить детскому саду.