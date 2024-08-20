День знаний в 2024 году: когда будет линейка, история и традиции 1 сентября

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Эта дата была установлена сравнительно недавно, а до прошлого столетия праздника и вовсе не существовало. Про историю Дня знаний и традиции праздника «Газете.Ru» рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, историк Инга Корягина.

День знаний 2024: будет ли линейка в воскресенье

В России День знаний отмечается 1 сентября. В этот праздник дети традиционно идут в школу, но в 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье.

Торжественные линейки в честь Дня знаний, согласно рекомендации Минпросвещения, переносятся на понедельник, 2 сентября . Дети вернутся с летних каникул на день позже обычного.

close 100% Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний Максим Блинов/РИА Новости

История праздника 1 сентября в России

Традиция отмечать наступление нового учебного года 1 сентября пришла в Россию в XV веке из Византии, отметила в беседе с «Газетой.Ru» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук Инга Корягина.

«В 325 году римский император Константин Великий определил христианство основной религией и собрал первый Вселенский собор, одним из важных решений которого было установление нового года с 1 сентября. С 1492 года на Руси стали отмечать 1 сентября церковно-государственный праздник Новолетия (праздник, посвященный наступлению нового года в богослужебном церковном календаре, в этот день православные христиане просят бога о даровании благословения на начавшийся год)», — рассказала историк.

С 1700 года по указу Петра Великого Новый год стали праздновать 1 января, но церковный и сельскохозяйственный календари остались прежними. В то время не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. В некоторых школах и гимназиях он начинался в конце августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты начинали работать 1 декабря.

В СССР до середины 30-х годов XX века не было точной даты начала учебного года. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, «все дети в возрасте 8-10 лет должны были быть приняты в школу осенью».

До 1935 года в России не было единой даты начала занятий в образовательных учреждениях. В городских школах дети приступали к учебе в августе, в сельских — в середине осени, когда заканчивались сельскохозяйственные работы. Инга Корягина доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, историк

Единое начало учебного года было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б). Занятия во всех школах СССР стали начинаться с 1 сентября, а заканчиваться в первых трех классах — 1 июня, в 4-7 классах — 10 июня, в 8-10 классах — 20 июня.

close 100% Первоклассники на уроке в первый день учебного года, 1957 год ТАСС

В 1984 году указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» 1 сентября стал официальным праздником — Днем знаний.

«Автором Дня знаний в его привычном понимании является педагог, заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий: именно он предложил превратить 1 сентября в праздник», — рассказала Корягина.

Традиции Дня знаний

Торжественная линейка и первый звонок

В России в День знаний в школах проводят праздничные линейки, которые начинаются в первой половине дня. С 2022 года линейка обязательно начинается с поднятия государственного флага и исполнения гимна страны.

В каждой школе День знаний отмечают по-своему: где-то ученики готовят творческие номера, где-то все ограничивается напутственным словом директора. Но практически повсеместно соблюдается одна традиция — одиннадцатиклассник проносит на плече первоклассницу, которая звонит в колокольчик.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», идея использовать колокольчик происходит, скорее всего, от церковно-приходских школ, о начале урока в которых сигнализировал церковный колокол. В небольших школах колокола размещали во дворе школы или на крыше.

Первый, кто предложил провести школьную линейку, был известный педагог Антон Макаренко в 1920 году, а вот идея посадить на плечо старшекласснику первоклашку возникла только через 50 лет. Инга Корягина доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, историк

В российских университетах и колледжах на День знаний также устраивают торжественные линейки, проводят мероприятия для первокурсников, праздничные концерты, встречи-знакомства с однокурсниками и преподавателями. В некоторых вузах ректор может лично вручить студенческий билет первокурснику с лучшими результатами ЕГЭ.

Внеурочные просветительские занятия

С 2022 года каждый понедельник до основных уроков классный руководитель проводит внеурочное занятие «Разговоры о важном». Первый из них посвящен Дню знаний. На нем специалисты министерства просвещения рекомендовали рассказывать учащимся начальных классов о том, когда появился праздник и какие у него традиции.

close 100% Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в Москве Алексей Никольский/РИА «Новости»

«День знаний — гимн уважения науке и образованию. Учение — свет, а неученье — тьма. Уровень развития страны определяется общим уровнем образования каждого его жителя. Руководители нашего государства всегда это понимали и создавали все условия для того, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться, развиваться и потом двигать свою страну вперед», — подытожила историк.

Цветы учителям

По традиции дети 1 сентября идут в школу не с пустыми руками. Большинство дарит учителям букеты цветов, иногда преподносят конфеты или другие небольшие презенты. По закону стоимость подарка не должна превышать 3 тыс. рублей , иначе дарение могут расценить как взятку.

С 2014 года по всей России проходит благотворительная акция «Дети вместо цветов». Ее суть заключается в том, что вместо множества букетов учителю дарят один от всего класса, а сэкономленные деньги отправляют в фонд помощи тяжелобольным детям.

Как отмечают День знаний в других странах

После распада Советского Союза в некоторых странах традиция проводить День знаний 1 сентября сохранилась. В Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Латвии, Армении и некоторых других странах дети по-прежнему идут в школу в первый день осени. В этот же день начинаются занятия в некоторых европейских странах: в Бельгии, Польше, Словении и Ирландии.

1 сентября открывают свои двери и школы в большинстве азиатских стран. В Китае, так же как и в России, проводят торжественную линейку, но цветы преподавателям не дарят — их преподносят на День учителя 10 сентября.

В некоторых странах учебный год начинается весной. Такая традиция сложилась, например, в Японии, где он отсчитывается с 1 апреля. А в Индии дети начинают учиться в июле. Это связано с особенностями климата в стране: май и июнь — самые жаркие месяцы в году, поэтому школьники находятся на каникулах.

В США не установлена конкретная дата, когда дети должны идти в школу — каждое учебное заведение устанавливает ее самостоятельно, поэтому по правилам школы учеба может начаться и в августе.

В Австралии самое необычное начало учебного года — с 27 января, это следующий день после празднования Дня Австралии. Однако если 27 января выпадает на вторую половину недели, то уроки переносят на ближайший понедельник, а у детей остается еще несколько дней отдыха.