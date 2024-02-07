Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по биологии за 9 класс
Ответьте на несколько вопросов по клеточной биологии и узнайте свою оценку
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Считаете, что школьная программа по биологии проще алгебры и геометрии? Тогда попробуйте ответить на вопросы учителя биологии в Филипповской школе Яны Ворониной в тесте «Газеты.Ru». Интересно, кто лучше знает, что такое ферменты, какое соединение дает клеткам энергию и чем характеризуется гетерозиготный генотип, – школьники или их родители.
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