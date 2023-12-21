Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по истории России за 10 класс
Ответьте на несколько вопросов по истории и получите оценку
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Знаете, у кого из богатырей есть исторический прототип? А сможете угадать, какая привычка Лжедмитрия I шокировала его современников, а сейчас присуща большинству коренных москвичей? Еще больше интересных вопросов от Кирилла Клопкова, магистра истории, координатора и преподавателя Филипповской школы Онлайн — в тесте «Газеты.Ru». Проверяйте знания, тренируйте логику и узнавайте новое!
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