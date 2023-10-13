Оргазм, серотониновый синдром, прибавка в весе: истории о побочных действиях антидепрессантов

С начала 2023 года россияне, по данным DSM Group, купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублей. За последние четыре года объем продаж утроился, несмотря на споры об эффективности препаратов и частых побочных эффектах от них. «Газета.Ru» поговорила с читателями, у которых был опыт длительного лечения антидепрессантами, и попросила их рассказать о проблемах, с которыми они столкнулись, а врач-психотерапевт на условиях анонимности прокомментировал эти истории и объяснил, почему пациенты могли сталкиваться с теми или иными симптомами во время терапии.

Лекарства обострили мои зависимости

Антидепрессант, который прописал психиатр, обострил мои зависимости, постоянно хотелось выпить и покурить, чтобы загасить тревожную активность. Вместе с энергией, которой мне не хватало, с ним приходили диарея, сухость во рту и дикие сновидения про кровавые убийства. Сны в период привыкания к антидепрессантам — это вообще отдельная тема. Они меняются. У меня еще часто бывали осознанные, я запоминала все сюжеты. Было ощущение, что все переживания, которые гасятся препаратом наяву, проявляются во сне. Отсюда куча жестоких и болезненных ощущений именно во снах, иногда просыпалась в слезах.

Анастасия, 32 года

Комментарий психотерапевта:

То, что описывает пациент, вероятно, первичные проявления при приеме антидепрессантов, среди которых может присутствовать усиление тревожности.

Препарат чаще компенсирует недостаток того или иного вещества в организме, поэтому сам по себе обострять привычные зависимости не может. Так бывает, что у пациента уже сформирована привычка справляться с переживаниями с помощью внешней стимуляции, например наркотиков или алкоголя. А ответственность в этом случае человек полностью перекладывает на действие препаратов.

Образы во время сна – отражение актуальных переживаний. Если «кровавые убийства» связаны для пациента с тревогой и страхом, то именно эти картинки могут приходить ему в кошмарах. Действительно, во время кошмаров достаточно сложно «успокоить» свой разум и дать мозгу отдохнуть как следует. Как описано выше, первично на препаратах тревога повышается, поэтому могут появляться подобные сновидения.

На берегу, еще до начала приема, важно договариваться, чтобы пациент сообщал обо всех изменениях в его жизни в связи с введением лекарства, чтобы оперативно корректировать дозировку или сменить препарат при необходимости. Также необходимо параллельно вести работу с психотерапевтом в плане зависимостей.

Жена подумала, что у меня инсульт

При депрессии средней тяжести врач прописал мне антидепрессанты и транквилизатор. Второй я пил две недели: первые семь дней спать от него хотелось постоянно. По ночам я спал как младенец, чего не было со мной уже многие годы.

На второй неделе желание спать никуда не исчезло, а к десятому дню приема меня начало еще и «мазать»: голова не кружилась, но изображение как будто плыло. Была легкая дезориентация в пространстве. Мне было сложно передвигаться и концентрироваться. Я рассказал об этом в телефонном звонке жене. Она занервничала и сказала: «У тебя инсульт, звони в скорую».

Я пожалел, что поделился с женой переживаниями, так как она все-таки надавила на меня, и я вызвал «скорую». Фельдшер осмотрела меня, никакого инсульта не нашла, сказала, что накопилось действующее вещество, подошло время отменять препарат. И так и было, через два дня срок приема подходил к концу. Но я решил завершить его досрочно.

Михаил, 31 год

Комментарий психотерапевта:

Препараты группы анксиолитиков (транквилизаторы) могут вызывать сонливость, спутанность, в некоторых случаях — помутнение.

Очень важно на первых порах быть в более плотном контакте с психиатром, чтобы осуществить подбор медикаментов. О первичных побочных эффектах препарата важно сообщать врачу, чтобы своевременно провести коррекцию дозировки или замену. Первый звонок следует сделать лечащему врачу или другим специалистам, чтобы оперативно справиться с проблемой.

От одного из лекарств у меня случился множественный оргазм

За полтора года лечения от тревожного расстройства я сменила несколько лекарств. На одном из них у меня появились панические атаки, которые до начала лечения случались со мной дважды в жизни. Просыпалась посреди ночи с бешеным пульсом – около 160 ударов в минуту. Казалось, что я задыхаюсь. Я пару недель терпела это, думала, что так и надо. Врачу написать не могла, так как у меня не было его контакта, быстро записаться – тоже (в госклинике окно на прием было только через две недели). Пришла к врачу, как только мне удалось записаться, первое лекарство мне отменили и назначили другое.

С ним эффекта просто не было. Эти таблетки принимала еще полтора месяца, а потом решила пойти к другому врачу. Он назначил мне новый антидепрессант и еще два препарата в придачу – седативное и регулятор настроения (нормотимик). Из всех трех эта схема лечения была самой удачной. Единственный побочный эффект случился со мной, когда я один раз по ошибке приняла двойную дозировку одного из лекарств. У меня произошло перевозбуждение, которое выразилось в том, что один за другим стали накатывать оргазмы. Поначалу это показалось классным и необычным. Но прошло полчаса, а ничего не менялось. Оргазмы приходили один за другим. Я стала ходить по комнате, но это не прекращалось. Через час мне стало страшно, уже думала вызывать скорую, но перед этим решила выпить успокоительное. К счастью, оно помогло. После этого я купила себе таблетницу, которая в дальнейшем помогла мне не допускать подобных ошибок.

Ольга, 31 год

Комментарий психотерапевта:

В таких случаях нужно как можно быстрее связаться со специалистом. Есть эффекты, которые врач может предложить потерпеть некоторое время, но при грамотном титровании дозировок можно обеспечить плавный переход к терапевтической дозе.

Прием согласно назначениям, время приема – это тоже очень важно. В противном случае, вместо повышения качества жизни, можно получить расстройства сна, аппетита, снижение продуктивности на работе и прочие нежелательные эффекты. Поэтому будильники, календарики и таблетницы в помощь пациенту.

На этих антидепрессантах закидываю в себя торты, сгущенку, мороженое

Страдаю органическим тревожным расстройством с 2019 года. Начинала лечение у врача-невролога. Доктор выписала современный крутой антидепрессант, но предупредила, что эффект будет только через три-четыре недели, а может и не быть. Его и не было. Было похоже, что я пила мел. Через месяц с ухудшением я попала в психиатрию, там методом «тыка» мне что-то подобрали.

Через какое-то время, посчитав себя здоровой, я перестала пить препарат. Началась бессонница и вновь тревога. Психиатр выписал антидепрессант нового поколения, дозировка 150 мг. Таблетка с делениями на три части. Психиатр назначает 1/3 часть на ночь, для сна. Сна нет. Пью ⅔ – сна нет. Пью по целой таблетке – сна нет. А лекарство куплено в количестве двух пачек, деньги немалые потрачены! Проведя неделю без сна, в состоянии сомнамбулы и с жуткой депрессией попадаю в стационар. А ведь принимала все по назначению.

В стационаре меня вытащили из депрессии старым проверенным антидепрессантом, от которого спишь сном младенца, но побочка – прибавка в весе за неделю два кг. Закидываю в себя торты, сгущенку, мороженое и т.п. Все мои собратья по болезни, кто сидит на нем же, набрали в весе по 10-20 кг! Пришлось подбирать другое лечение, но вес пока так и не уходит.

Елена, 55 лет

Комментарий психотерапевта:

Бывает, что для подбора препаратов требуется помещение в стационар. Это нормально и делается для того, чтобы врачи под постоянным наблюдением смогли назначить наиболее подходящую терапию.

Ни в коем случае не стоит отменять терапию самостоятельно. Это может повлечь за собой резкое возвращение неприятных симптомов, а иногда и их усиление. Если препарат по тем или иным соображениям не подошел, то важно проконсультироваться с лечащим врачом для корректировки доз, отмены или переназначения.

У меня случился серотониновый синдром

В медикаментозной терапии я много лет. У меня диагностированная психиатром, и не одним, клиническая депрессия с элементами маниакально-депрессивного синдрома. Год назад мой врач подобрала мне антидепрессант, который должен был справиться с симптомами. Я принимала его четыре месяца. Побочных эффектов не было, но и улучшения состояния тоже. Мы корректировали дозировку, присоединяли другие лекарства — на очередной встрече обнаружили, что препарат не помогает. Решили опять менять.

Чтобы попробовать новое лекарство, я плавно снижала дозировку первого. Когда она была минимальной, врач прописала новое лекарство, также в минимальной дозировке, плюс к нему средство, которое смягчает переходный процесс. Получилось, что я должна была небольшой промежуток времени принимать два антидепрессанта в минимальной дозе. Мы делали все по правилам, я доверяла врачу, который ведет мою депрессию. Но, к сожалению, такая схема аукнулась мне мощной побочкой.

Однажды я проснулась и почувствовала сильный тремор в руках и ногах. Это меня обескуражило, но я постаралась не зацикливаться на состоянии и действовать по своему плану. Через несколько часов состояние ухудшилось. Появилось ощущение, что я не понимаю, где нахожусь. В голове был туман, ощущение потери контроля над собой. Мне нужно было писать стратегию для клиента, реагировать на сообщения коллег, но я не могла сконцентрироваться ни на одной мысли. Ощущение, что в голову поместили муравейник, где насекомые, которые разбегаются во все стороны — мои мысли.

Работать не получалось, я легла, пыталась согреться чаем. Под вечер ноги стали ходить ходуном — это было сильно заметно со стороны.

Мой парень уговорил меня написать врачу.

Я описала доктору все ощущения. Как мне показалось, она испугалась. Врач была на связи все время, поддерживала и успокаивала, даже прислала мне курьера с препаратом, который должен был купировать состояние. В голову лезли самые жуткие мысли, которые я много лет прорабатывала со специалистами. Заснуть помогло только очередное лекарство, которое сняло тревожность.

Из того состояния я выходила неделю. Неконтролируемость конечностей сохранялась два дня. Врач рассказала, что мое состояние было похоже на серотониновый синдром, такое бывает крайне редко.

Алина, 32 года

Комментарий психотерапевта:

В практике мы встречаемся с ситуацией, когда гибкий подбор терапии может быть неэффективен. Чаще всего эти случаи касаются пациентов, которые уже долгое время принимают психотропные препараты.

Иногда при коррекции терапии могут возникать колебания настроения, сильное повышение тревожности, тремор, различные физиологические проявления, не свойственные пациенту в обычной ситуации. При проявлении сильных побочных эффектов, которые влияют на качество жизни, необходимо незамедлительно проконсультироваться со специалистом.

Пациентке посчастливилось работать с внимательным и включенным специалистом. Желаю ей войти в стабильную ремиссию и более не волноваться о дозировках препаратов.