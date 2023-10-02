Ментальная арифметика: для чего ребенку считать в уме

Преподаватель и создатель обучающей онлайн-платформы 4brain Евгений Буянов рассказал «Газете.Ru», что такое ментальная арифметика, как научить ребенка быстро вычислять в уме и чем такие занятия могут быть полезны.

Что такое ментальная арифметика

Евгений Буянов объясняет, что ментальная арифметика (ее иногда называют ментальной математикой) — это навык считать в уме без использования калькулятора и даже ручки с бумагой.

«Считается, что навыки ментальной арифметики не только помогают детям быстрее решать всевозможные математические задачи, но и способствуют развитию логического мышления ребенка, улучшению концентрации внимания и памяти», — объясняет специалист.

Основные принципы и методы ментальной арифметики для детей

Буянов уточняет, что для развития навыков ментальной арифметики ребенку нужно научиться визуализировать числа и развивать пространственное восприятие.

«Один из самых популярных методов обучения ребенка ментальной арифметике — использование абакуса, проще говоря, счетов с металлическими спицами и костяшками, которые можно купить в канцелярском магазине.

В ходе осваивания ментальной арифметики ребенок сначала изучает, как правильно работать с абакусом, а позже переходит к умственным расчетам, просто представляя абакус в своем воображении», — объясняет Буянов.

В каком возрасте лучше обучать ребенка ментальной арифметике

Евгений Буянов уточняет, что ментальная арифметика подходит для детей старше четырех-пяти лет, поскольку именно в этот период мозг ребенка наиболее восприимчив к новой информации, и дети легко и быстро учатся визуализировать числа и проводить вычисления в уме.

«Поскольку принципы работы с абакусом несложные, то усвоение происходит легко, особенно если педагоги привносят игровые элементы и вводят элемент состязательности», — добавляет Буянов.

Программы и ресурсы по ментальной арифметике для детей

Специалист объясняет, что на сегодня существует множество программ и курсов, которые направлены на обучение ребенка ментальной арифметике и вычислениям в уме.

«Кроме того, есть мобильные приложения, онлайн-курсы и школы ментальной арифметики, где дети могут изучать этот предмет в групповом формате. Школ очень много, только в одной Москве их не менее 20–25. Но какого-то явного лидера среди таких обучающих заведений нет», — объясняет педагог.

Он уточняет, что если родители находятся в хорошем контакте с ребенком, у них есть время и желание, то они могут посмотреть несколько обучающих видео, почитать тексты, приобрести абакус и начать заниматься с ребенком ментальной арифметикой самостоятельно.

«Надо быть морально готовыми, что в некоторых случаях детям может мешать, что они занимаются с родителем. Иногда ребенок даже во время урока воспринимает родителя не как педагога, а как маму, папу или друга, а такое для изучения ментальной арифметики не подходит», — рассказывает Буянов.

Преимущества ментальной арифметики для развития детей

Считается, что занятия ментальной арифметикой не только учат ребенка считать в уме, но и улучшают когнитивные и познавательные навыки, а также успеваемость в целом.

«Ментальная арифметика полезна в первую очередь для развития математических навыков ребенка. Но этим ее ценность не ограничивается. Она также тренирует память, повышает концентрацию внимания, развивает логическое и абстрактное мышление у ребенка и способность быстро принимать решения», — объясняет специалист.

При этом он добавляет, что не стоит чрезмерно переоценивать значение занятий ментальной арифметикой для ребенка.

«Если обратиться к научным источникам, то можно найти материалы, которые достаточно аккуратно говорят о доказанной пользе. В одном из самых цитируемых исследований (и достаточно старом, Hatano, G., & Osawa, K. ,1983 год) показывается, что преуспевшие в ментальной арифметике имеют хорошую память на цифры по сравнению с контрольной группой. В более современных исследованиях ученые находят разве что корреляцию с успехами в математике и решении задач (например, Wang, Y., Geng, F., Hu, Y., Du, F., & Chen, F., 2013 год)», — говорит Буянов.

Роль родителей в обучении ментальной арифметике

Буянов добавляет, что родители, как уже было сказано выше, могут включить ребенка в программу ментальной арифметики или использовать онлайн-ресурсы для самостоятельного обучения.

«Важно также поддерживать интерес ребенка, обсуждать с ним его успехи и прогресс. И, конечно же, важно практиковать умение считать в уме в повседневной жизни — например, при покупках в магазине или во время прогулок», — объяснил Буянов.

Он добавил, что ментальная арифметика — это хороший инструмент для развития интеллектуальных способностей ребенка, который будет служить ему на протяжении всей жизни.

«Но важно понимать, что не нужно зацикливаться только на ментальной арифметике. Для развития интеллекта нужно читать книги, много общаться и заниматься спортом. Все это доказанно влияет на интеллект», — резюмировал эксперт.