Сумка в роддом: что учесть при сборах

Когда нужно собирать вещи в роддом
Антипова напомнила, что оптимальный срок для сбора сумки в роддом — 30 недель беременности.
«В этот период женщины еще достаточно активны, живот не слишком большой и есть силы на покупки и сбор вещей. Некоторые предпочитают покупать все нужные вещи онлайн, другие выбирают поход по магазинам. «Расходные материалы» вроде подгузников и влажных салфеток действительно удобнее заказать в интернет-магазинах, а вот одежду для послеродового отделения, белье и детские вещи для малыша можно выбрать «вживую».
Главное — не слушать суеверных родственников, протестующих против покупки вещей заранее. Им можно напомнить, что в старину девушки вообще готовили приданое для ребенка с первых дней беременности», — посоветовала Антипова.
Зачем нужны три сумки в роддом
Врач напомнила, что мы говорим о «сумке в роддом», но формально их должно быть три: непосредственно на роды, для послеродового отделения и для выписки.
«Последнюю необязательно сразу брать с собой, ее могут привести родственники на выписку. Важный момент: в некоторые роддома разрешают брать только пластиковые моющиеся пакеты — это лучше уточнить заранее и при необходимости переложить в них вещи», — рассказала Антипова.
Первая сумка: для родильного отделения
Врач перечислила вещи, необходимые для родов:
Документы (лучше положить их в папку на зип-застежке):
— Паспорт;
— Полис ОМС;
— Родовой сертификат (если выдавался в женской консультации);
— Копия контракта на роды (если есть);
— Обменная карта.
Вещи для женщины:
— Зарядное устройство для телефона, пауэрбанк;
— Моющиеся тапочки (шлепанцы, кроксы);
— Спортивная бутылка для воды;
— Легкий перекус, например протеиновый батончик, шоколадка;
— Эластичные бинты или компрессионные чулки, если планируется кесарево сечение или есть варикозное расширение вен;
— Наушники: любимая музыка очень поддерживает во время родов.
Для ребенка непосредственно на роды никакие вещи не нужны.
Вторая сумка: в послеродовое отделение
«В большинстве случаев, если роды прошли по плану, мама и новорожденный не проводят в роддоме более 3-5 дней. Поэтому собирать с собой целый чемодан точно не нужно. Но и ехать с пустыми руками, рассчитывая, что все нужное дадут в роддоме, тоже не стоит», — напомнила Антипова.
Вещи для женщины:
— Послеродовые одноразовые трусики: 5-7 штук;
— Послеродовые стерильные прокладки: пачка;
— Влажные салфетки;
— Влажная туалетная бумага;
— Впитывающие прокладки для груди: пачка;
— Специальные накладки для сосков: пригодятся, если кормить поначалу будет больно;
— Заживляющая мазь для сосков на основе ланолина;
— Мягкий бюстгальтер для кормления;
— 1-2 удобных ночных рубашки и халат;
— Комплект посуды: чашка, ложка, тарелка, вилка;
— Средства гигиены: шампунь, гель для душа, зубная паста, уходовые средства для лица;
— Беспроводной ночник с мягким светом: пригодится, чтобы переодевать и кормить ребенка ночью;
— Пакет для грязных вещей;
— Подушка для кормления.
Вещи для новорожденного:
— Влажные салфетки;
— Подгузники на вес ребенка до пяти килограмм: пачка 20-25 штук;
— Средство для подмывания младенцев;
— Гипоаллергенный крем под подгузник;
— Тонкая шапочка;
— Одежда: два комбинезона на молнии, несколько кофточек, тонкие носочки;
— Мягкие пеленки — пять штук.
Третья сумка: на выписку
Для женщины:
— Обувь и верхняя одежда по сезону;
— Удобная, просторная одежда: часто бывают максимально комфортны джинсы или платья для беременных;
— Косметика;
— При необходимости бандаж.
«Этот пакет часто собирает новоиспеченный папа: не забудьте выдать ему подробные инструкции. Часто бывают комичные ситуации, когда молодой маме из-за забывчивости мужа приходится выписываться в тапочках», — напомнила врач.
Для ребенка:
— Автолюлька;
— Одежда по сезону: это может быть комбинезон и шапочка;
— Конверт с прорезями для ремней;
— Плед.
«Заранее собранные сумки в роддом — это способ позаботиться о себе, чтобы в самые главные и трепетные моменты жизни не отвлекаться на мелочи», — подытожила врач.
Советы опытных матерей
Помимо врача, «Газета.Ru» поговорила с родителями о том, какие нюансы при сборе сумки в роддом нужно учесть.
По мнению Ольги, матери двоих детей из Подмосковья, важно, есть ли рядом близкие или друзья «на подхвате». «Когда я рожала старшую дочь, приезжала моя мама, а муж брал отпуск. Они могли навещать меня хоть десять раз в день.
Нужны пеленки — донесут пеленки, нужна соска — купят сразу несколько.
Со вторым ребенком было все иначе: муж на работе, мама сидит со старшей внучкой, бегать ко мне некому, поэтому я с собой брала чуть ли не чемодан, зато была спокойна: все под рукой!»
Анастасия, мать троих детей, вспоминает, что ей не хватило совершенно неожиданных вещей. «Старшие дети первые дни не слезали с рук, поэтому в палате у меня не было ни минуты покоя. А младший тихонько сопел в своей кроватке, просыпался, чтобы поесть, и снова засыпал. Я сходила с ума от безделья: интернет плохой, розетка одна и далеко от кровати, книги, пауэрбанк и наушники не взяла. В общем, учитывайте, что свободное время бывает даже в палате», — посоветовала Анастасия.
Галина, мать одного ребенка, сожалеет, что не продумала вопрос с одеждой. «Как было указано в списке из интернета, я взяла с собой ночную рубашку и халат. Но я и представить не могла, что ребенок станет на меня, простите, писать, какать и срыгивать, а молоко будет течь из груди. В итоге еле дождалась, пока родные передадут пакет с чистой и сухой одеждой», — смеется Галина.
Олеся, мать близнецов, вспоминает, что в первые часы после родов ей очень хотелось есть. «Меня перевели в палату и оставили. До ужина было еще три часа и от голода я была готова грызть кровать. Хорошо, соседка по палате поделилась чаем и крекерами! Теперь всем советую брать с собой «сухой паек»», — говорит Олеся.
Ирина, мать одного ребенка, посоветовала собирать сумку на выписку заранее, поскольку формат «возьми мою одежду» может привести к конфузам. «Я не люблю, когда женщины выставляют мужчин какими-то бытовыми инвалидами, но тут действительно лучше перестраховаться.
Одной моей подруге муж привез на выписку ее «добеременные» туфли на каблуке, а она после родов с использованием щипцов еле ходила, второй — брюки, в которые жена не влезла, третьей — забыл про нижнее белье. В общем, лучше самим», — подытожила она.