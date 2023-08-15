Сумка в роддом: что учесть при сборах

Роды часто начинаются внезапно, и в этот момент меньше всего хочется метаться по квартире в поисках полиса и салфеток. Нина Антипова, акушер-гинеколог клиники Remedi, подробно рассказала «Газете.Ru», что будущим матерям нужно взять с собой.

Когда нужно собирать вещи в роддом

Антипова напомнила, что оптимальный срок для сбора сумки в роддом — 30 недель беременности.

«В этот период женщины еще достаточно активны, живот не слишком большой и есть силы на покупки и сбор вещей. Некоторые предпочитают покупать все нужные вещи онлайн, другие выбирают поход по магазинам. «Расходные материалы» вроде подгузников и влажных салфеток действительно удобнее заказать в интернет-магазинах, а вот одежду для послеродового отделения, белье и детские вещи для малыша можно выбрать «вживую».

Главное — не слушать суеверных родственников, протестующих против покупки вещей заранее. Им можно напомнить, что в старину девушки вообще готовили приданое для ребенка с первых дней беременности», — посоветовала Антипова.

Зачем нужны три сумки в роддом

Врач напомнила, что мы говорим о «сумке в роддом», но формально их должно быть три: непосредственно на роды, для послеродового отделения и для выписки.

«Последнюю необязательно сразу брать с собой, ее могут привести родственники на выписку. Важный момент: в некоторые роддома разрешают брать только пластиковые моющиеся пакеты — это лучше уточнить заранее и при необходимости переложить в них вещи», — рассказала Антипова.

Первая сумка: для родильного отделения

Врач перечислила вещи, необходимые для родов:

Документы (лучше положить их в папку на зип-застежке):

— Паспорт;

— Полис ОМС;

— Родовой сертификат (если выдавался в женской консультации);

— Копия контракта на роды (если есть);

— Обменная карта.

Вещи для женщины:

— Зарядное устройство для телефона, пауэрбанк;

— Моющиеся тапочки (шлепанцы, кроксы);

— Спортивная бутылка для воды;

— Легкий перекус, например протеиновый батончик, шоколадка;

— Эластичные бинты или компрессионные чулки, если планируется кесарево сечение или есть варикозное расширение вен;

— Наушники: любимая музыка очень поддерживает во время родов.

Для ребенка непосредственно на роды никакие вещи не нужны.

Вторая сумка: в послеродовое отделение

«В большинстве случаев, если роды прошли по плану, мама и новорожденный не проводят в роддоме более 3-5 дней. Поэтому собирать с собой целый чемодан точно не нужно. Но и ехать с пустыми руками, рассчитывая, что все нужное дадут в роддоме, тоже не стоит», — напомнила Антипова.

Вещи для женщины:

— Послеродовые одноразовые трусики: 5-7 штук;

— Послеродовые стерильные прокладки: пачка;

— Влажные салфетки;

— Влажная туалетная бумага;

— Впитывающие прокладки для груди: пачка;

— Специальные накладки для сосков: пригодятся, если кормить поначалу будет больно;

— Заживляющая мазь для сосков на основе ланолина;

— Мягкий бюстгальтер для кормления;

— 1-2 удобных ночных рубашки и халат;

— Комплект посуды: чашка, ложка, тарелка, вилка;

— Средства гигиены: шампунь, гель для душа, зубная паста, уходовые средства для лица;

— Беспроводной ночник с мягким светом: пригодится, чтобы переодевать и кормить ребенка ночью;

— Пакет для грязных вещей;

— Подушка для кормления.

Вещи для новорожденного:

— Влажные салфетки;

— Подгузники на вес ребенка до пяти килограмм: пачка 20-25 штук;

— Средство для подмывания младенцев;

— Гипоаллергенный крем под подгузник;

— Тонкая шапочка;

— Одежда: два комбинезона на молнии, несколько кофточек, тонкие носочки;

— Мягкие пеленки — пять штук.

Третья сумка: на выписку

Для женщины:

— Обувь и верхняя одежда по сезону;

— Удобная, просторная одежда: часто бывают максимально комфортны джинсы или платья для беременных;

— Косметика;

— При необходимости бандаж.

«Этот пакет часто собирает новоиспеченный папа: не забудьте выдать ему подробные инструкции. Часто бывают комичные ситуации, когда молодой маме из-за забывчивости мужа приходится выписываться в тапочках», — напомнила врач.

Для ребенка:

— Автолюлька;

— Одежда по сезону: это может быть комбинезон и шапочка;

— Конверт с прорезями для ремней;

— Плед.

«Заранее собранные сумки в роддом — это способ позаботиться о себе, чтобы в самые главные и трепетные моменты жизни не отвлекаться на мелочи», — подытожила врач.

Советы опытных матерей

Помимо врача, «Газета.Ru» поговорила с родителями о том, какие нюансы при сборе сумки в роддом нужно учесть.

По мнению Ольги, матери двоих детей из Подмосковья, важно, есть ли рядом близкие или друзья «на подхвате». «Когда я рожала старшую дочь, приезжала моя мама, а муж брал отпуск. Они могли навещать меня хоть десять раз в день.

Нужны пеленки — донесут пеленки, нужна соска — купят сразу несколько.

Со вторым ребенком было все иначе: муж на работе, мама сидит со старшей внучкой, бегать ко мне некому, поэтому я с собой брала чуть ли не чемодан, зато была спокойна: все под рукой!»

Анастасия, мать троих детей, вспоминает, что ей не хватило совершенно неожиданных вещей. «Старшие дети первые дни не слезали с рук, поэтому в палате у меня не было ни минуты покоя. А младший тихонько сопел в своей кроватке, просыпался, чтобы поесть, и снова засыпал. Я сходила с ума от безделья: интернет плохой, розетка одна и далеко от кровати, книги, пауэрбанк и наушники не взяла. В общем, учитывайте, что свободное время бывает даже в палате», — посоветовала Анастасия.

Галина, мать одного ребенка, сожалеет, что не продумала вопрос с одеждой. «Как было указано в списке из интернета, я взяла с собой ночную рубашку и халат. Но я и представить не могла, что ребенок станет на меня, простите, писать, какать и срыгивать, а молоко будет течь из груди. В итоге еле дождалась, пока родные передадут пакет с чистой и сухой одеждой», — смеется Галина.

Олеся, мать близнецов, вспоминает, что в первые часы после родов ей очень хотелось есть. «Меня перевели в палату и оставили. До ужина было еще три часа и от голода я была готова грызть кровать. Хорошо, соседка по палате поделилась чаем и крекерами! Теперь всем советую брать с собой «сухой паек»», — говорит Олеся.

Ирина, мать одного ребенка, посоветовала собирать сумку на выписку заранее, поскольку формат «возьми мою одежду» может привести к конфузам. «Я не люблю, когда женщины выставляют мужчин какими-то бытовыми инвалидами, но тут действительно лучше перестраховаться.

Одной моей подруге муж привез на выписку ее «добеременные» туфли на каблуке, а она после родов с использованием щипцов еле ходила, второй — брюки, в которые жена не влезла, третьей — забыл про нижнее белье. В общем, лучше самим», — подытожила она.