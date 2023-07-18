«Заразиться венерической болезнью можно даже во время петтинга»

Инфекцию, передающуюся половым путем, можно получить во время любого вида сексуального взаимодействия. О том, можно ли визуально определить, что партнер здоров, как защитить себя от заболеваний, и чем грозит недолеченная инфекция, в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-гинеколог Института репродуктивной медицины Remedi Анна Добычина.

– По данным ВОЗ, ежегодно в мире происходит более миллиона случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), и эти показатели только растут. Когда мы говорим об ИППП, какие именно инфекции имеются в виду?

– ИППП – это заболевания, которыми можно заразиться во время любого вида сексуального взаимодействия. Так передаются гонорея, хламидиоз, трихомониаз и микоплазмоз, а также сифилис, гепатит В, ВИЧ, вирус папилломы человека, цитомегаловирус, вирус простого герпеса.

– Обязательно ли лечить инфекции, если ничего не беспокоит?

– Все эти заболевания, если их не лечить, серьезно отражаются на сексуальном и репродуктивном здоровье. Невылеченная инфекция способна распространяться выше и переходить в воспалительные заболевания органов малого таза. У женщин может развиться эндометрит, воспаление яичников и маточных труб, у мужчин – уретрит, простатит, все это может приводить к бесплодию. Если инфекции есть у будущей матери, это может серьезно отразиться на здоровье младенца.

– Какие симптомы должны насторожить? И можно ли визуально определить, что у партнера что-то не так со здоровьем?

– Если говорить о симптомах, то у зараженного мужчины может наблюдаться покраснение полового члена, высыпания, пузырьки, беловатые или желтоватые выделения из уретры. У женщины – неприятные ощущения во влагалище или в области наружных половых органов: зуд, жжение, дискомфорт и обильные выделения с неприятным запахом.

Но очень часто все эти инфекции протекают бессимптомно, особенно на ранних стадиях, в этом их коварство. Так что надеяться, что вы сможете определить интимное здоровье партнера «на глаз», опасно.

– Правда ли, что такие инфекции передаются только при традиционном половом акте?

– Инфекции могут передаться при разных видах секса, не только вагинальном, но и оральном или анальном. Заразиться можно даже во время глубокого петтинга! В этом случае риск передачи инфекций ниже, но, тем не менее, он остается.

Во время орального контакта риски есть, если болеет «принимающая» сторона: в этом случае инфекция с гениталий может попасть в организм оральным путем.

При поцелуе, если во рту есть язвочки, существует вероятность передачи сифилиса.

Но все же наибольший риск передачи инфекций – незащищенный вагинальный и анальный секс.

– Можно ли заразиться половыми инфекциями бытовым путем?

– Гипотетически возможно заразиться некоторыми инфекциями через полотенце, сауну, лежак, но риск крайне низок, можно сказать, его практически нет. Для девочек возможен бытовой путь заражения, если они контактируют с предметами гигиены родителей, например, вытираются одним полотенцем.

Причина в том, что у детей другое строение эпителия слизистой и клетки еще не обладают достаточной защитной функцией.

Для взрослых риск заразиться таким способом крайне низок. Заразиться ИППП в бассейне нельзя.

– Все ли ИППП лечатся?

– Часть в наше время успешно лечится, например, сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз. Гепатит B, вирус простого герпеса, вирус папилломы человека и ВИЧ не лечатся полностью, но правильно подобранная терапия снижает нагрузку на организм.

– Можно ли снизить риски после незащищенного секса?

– Если есть возможность, нужно сразу помочиться, поменять белье и срочно бежать к врачу для медикаментозной профилактики. Если такой возможности нет, женщина может провести спринцевание влагалища хлоргексидином или другим антибактериальным препаратом, а мужчина обмыть ими половые органы.

Это несколько снижает риск, но не гарантирует полной безопасности. Такой метод относится к экстренным, практиковать его регулярно нельзя, это нарушает микрофлору половых органов.

Важно учитывать, что все ИППП имеют свой инкубационный период. Например, сифилис – 6-8 недель, гонорея – от нескольких дней, ВПЧ – 1-2 недели. То есть, если вы просто на следующий день сдадите анализы, результаты будут недостоверными. Поэтому, если был незащищенный половой акт с новым партнером, важно обратиться к врачу: он распишет схему сдачи анализов.

– Как предотвратить заражение ИППП?

– Единственная надежная профилактика заболеваний – использование презерватива и ответственный подход к выбору сексуальных партнеров. Более низкой степенью защиты обладают спермицидные свечи, кроме того, они эффективны не от всех инфекций, например, не защищают от ВИЧ. Сочетать презерватив и свечи не рекомендуется, поскольку это может нарушить целостность презерватива.

– Нормально ли просить справку об ИППП у нового партнера?

– Да, более чем. Если вы вступаете в отношения, вы имеете полное право позаботиться о своем здоровье, обследоваться и попросить партнера сделать то же самое. Если реакция будет агрессивной или легкомысленной, мол, не стоит бояться, все под контролем, не нужны никакие справки, стоит задуматься, можно ли говорить о доверии и безопасности в таких отношениях.