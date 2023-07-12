Тест: что вы знаете о дворовых играх из вашего детства

Еще 20-30 лет назад дворовые игры были одним из привычных и классных способов провести каникулы. Дети играли в казаки-разбойники, вышибалы, квадрат, горячую картошку, о которых современные школьники иногда даже не слышали. «Газета.Ru» подготовила тест, в котором вы сможете проверить, как хорошо вы помните названия и механику некоторых игр из вашего детства.