«Я счастлива, что недобрала один балл и не поступила!»

Читатели рассказали «Газете.Ru», как провалили вступительные экзамены или недобрали баллы и ни разу не пожалели об этом.

Марина, 41 год, не попала на журфак

В 16 лет я мечтала стать журналистом, а учиться хотела не где-нибудь, а на журфаке МГУ. Упорно занималась весь одиннадцатый класс, но, как сейчас понимаю, репетитор у меня был довольно слабый и каких-то потрясающих знаний мне не дал. В общем, первый же экзамен я сдала плохо и поняла, что явно не пройду.

Непоступление означало не только прощание с мечтой, но и позорное возвращение домой, в небольшой провинциальный городок. И это после того как я всем рассказала, что еду в Москву учиться на журналиста!

От одной из абитуриенток я узнала, что педагогический университет объявляет добор на филфак, медалистов берут без экзаменов, после собеседования, а иногородним дают общежитие.

Я подумала, что это мой шанс остаться: буду учиться и готовиться к поступлению через год. В итоге в первые два месяца у меня появилась уйма подруг и молодой человек, учеба оказалась интересной и через год совершенно не хотелось брать штурмом журфак.

Самое интересное, в итоге я все равно пришла в журналистику, большая часть моих коллег – как раз выпускники журфака, и разница в образовании совсем не мешает нам работать вместе.

Олег, 36 лет, не поступил в военно-космическую академию

Все мужчины в моей семье военные. Отец, дед по материнской и отцовской линиям, оба дяди. Вопрос, кем я хочу быть, даже не стоял: понятное дело, офицером – как все. Плюс мы жили в военном городке, и большинство моих одноклассников тоже планировали связать свою жизнь с армией.

Я хорошо сдал физику и математику, был очень спортивным, но во время медкомиссии выяснилось, что у меня какие-то нарушения в работе сердечного клапана, о которых я знать не знал. В итоге меня не взяли.

Для всей семьи это стало шоком, а для меня – откровением. Неужели можно пойти куда-то еще?

И, собственно, куда? Чтобы не сидеть год без дела, я устроился в больницу санитаром и в какой-то момент понял, что хочу быть врачом, причем детским. В итоге поступил в медицинский вуз и ни разу не пожалел о выбранной профессии.

Даша, 25 лет, не прошла в ветеринарный колледж

В школе у меня была лучшая подружка Рита. Сейчас бы я назвала те наши отношения токсичными, а тогда думала, что это настоящая дружба. Рита постоянно ревновала меня: к подругам, молодым людям, увлечениям. Я должна была проводить время с ней, одеваться, как она, думать, как она, иначе начинались слезы, обиды и обвинения.

Рита обожала животных и внезапно решила, что после девятого класса мы должны поступить в ветеринарный колледж. Мои робкие возражения, что я хочу быть юристом, она отметала: лучшие подруги все должны делать вместе.

В итоге мне не хватило баллов ОГЭ, чтобы поступить на бюджет, а оплачивать учебу моя мама, которая Риту терпеть не могла, категорически отказалась.

В итоге Рита обиделась и перестала со мной общаться, а я в расстроенных чувствах пошла в десятый класс. Подруга в колледже нашла себе новую жертву, я же, немного пострадав, вздохнула с облегчением. В итоге закончила 11 классов и поступила на юрфак. До сих пор счастлива, что не добрала тогда этот несчастный балл!

Алина, 39 лет, не поступила в экономический вуз

В целом это история не про учебу и самореализацию, а про любовь, но с поступлением она тоже связана. Я поступала в экономический, очень хорошо сдала первые три экзамена и провалила последний. Самое обидное, что билет я знала, а вот принимающему преподавателю явно не понравилась, уж не знаю, почему. Оценку он поставил низкую и я понимала, что не прохожу.

Шла по улице и рыдала взахлеб. Ко мне подошел молодой человек, начал успокаивать, смешить, потом позвал в кино. В общем, через три года мы поженились и до сих пор очень счастливы вместе, растим сына и дочь.

Муж признался, что никогда не знакомился на улице и в жизни не подошел бы тогда ко мне, если бы я так горько не рыдала. Так что я очень благодарна тому противному преподавателю. А в тот вуз я поступила через год и закончила его с красным дипломом.

Катерина, 24 года, не поступила на психологический факультет (и вообще никуда)

Я росла в парадигме «высшее образование необходимо». Неизвестно, зачем, но нужно! Вопрос, кем я все-таки хочу быть, мне задавали лет с пяти. Я отвечала, что врачом, или актрисой, или инженером, или учителем, но по сути не хотела быть никем из этих людей.

Когда пришло время хоть куда-то поступать, выбрала психологию – училась я хорошо, ЕГЭ написала прилично и вполне могла рассчитывать на поступление.

Но конкурсы во все вузы, которые мне нравились, были довольно высокими. Я неожиданно обрадовалась, потому что совершенно не чувствовала желания быть студенткой.

После убеждений родителей пообещала, что пересдам ЕГЭ через год и поступлю, но потом поняла, что совсем не хочу этого. Прошла курсы коучей, потом научилась делать ногти и ресницы, а сейчас учусь на мастера тату и, кажется, нашла себя. С родителями отношения испортились, но последний год они, вроде бы, смирились, что вышка нужна не всем, и перестали пророчить мне беспросветное будущее.