Выложила эротическую фотосеcсию в социальной сети и услышала от мужа и коллег, что я «проститутка»

Читательница «Газеты.Ru» в своей колонке рассказала, почему удалила откровенные снимки со страницы в социальной сети.

Все, наверное, читали истории, как педагогов отчитывали или даже увольняли за фото в купальнике? Никогда не понимала такого – личные странички то же самое, что чужая квартира. Не нравится – не заходи.

Новая фигура – новое фото

Я всегда была открытым и легким человеком, частично из-за этого и пошла в свою профессию. Выгляжу я хорошо, фотографироваться люблю, да и лучших мастеров в городе знаю, поэтому любое важное событие у меня не обходится без фотосессии: день рождения, годовщина свадьбы, Новый год. Да даже и неважное – приятно же сделать снимок с новой стрижкой или в новом платье.

А тут так вышло, что я начала регулярно ходить в спортзал, соблюдать диету и поняла, что готова к более откровенным фотосессиям, чем были до этого.

Конечно, никакой обнаженной натуры – просто, например, непрозрачный корсет и чулки, узкое кожаное платье или короткие шорты и топ.

Да и вообще – эротика не только в одежде, она во взгляде, в позах, жестах.

Сначала решила подарить фото мужу в конверте, но они получились такие красивые, что мне очень захотелось показать их всем. Какая женщина не любит комплименты? Самые откровенные снимки загружать не стала, и правильно сделала – родные и без них устроили скандал.

Не так мы тебя растили!

Первые комментарии приятно грели самолюбие: подружки наперебой хвалили меня, называли красавицей и богиней. Но когда фото увидели близкие, реакция была совсем другая. Ладно, мама и папа – они люди старого поколения, могли и не понять. Но все равно обидно – я же не голая на обложке журнала! Обычный купальник открывает куда больше, чем выбранная мной одежда.

А они заявили, что не так меня растили. К ним присоединился старший брат и его жена. Жена, думаю, из зависти – она бы вряд ли хорошо выглядела в подобных нарядах. Хуже всего оказалась реакция мужа. Видите ли, для личного пользования такие фото делать можно, но зачем выкладывать их в сеть, если я не девушка, которая желает продать себя за деньги.

Первым порывом было удалить фото, а потом мной овладел дух противоречия.

Да что за ерунда! Это просто фото, причем студийные, красивые. И даже снимал не мужчина – моя старая приятельница. Что за ханжество?

Утром меня отчитали еще и на работе – как я могу, я бросаю тень на весь коллектив, вдруг кто-то из заказчиков увидит фото и не захочет иметь с компанией дело. В слезах я удалила все фото со страницы – не думала, что в XXI веке в большом городе у людей может быть такое отношение к подобным снимкам.