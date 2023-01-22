Надо ли любить чужого ребенка и еще пять неловких вопросов психологу про повторные браки

«Газета.Ru» поговорила с детским психологом Катериной Деминой о том, могут ли подружиться дети от разных браков, можно ли полюбить ребенка от предыдущего брака партнера и о том, какие правила должны быть оговорены для отчима со взрослой падчерицей и для мачехи с пасынком.

– Можно ли обойтись без ревности ребенка к новому партнеру?

– Если коротко, то нет. Но, конечно, формат может быть разный – от «если этот станет с нами жить, я сбегу из дома» до вкрадчивого «наверное, ему неинтересно будет с нами в музее, пусть отдохнет дома».

Имеет значение, как долго ребенок жил с кровным родителем (чаще – с мамой) вдвоем: чем дольше, тем сложнее ему впустить в жизнь нового человека и начать «делить» маму, которая раньше принадлежала только ему.

Снизить накал помогут простые правила: наличие личного пространства у каждого из членов семьи и право побыть с родителем наедине, без всяких, пусть даже самых прекрасных новых пап или мам – отношениям с последними это пойдет только на пользу.

Важно, чтобы родитель не менялся с ребенком местами, давая ему возможность решать, съезжаться или не съезжаться с новым партнером.

Сообщить, спросить мнения – да, но не отдавать ответственность.

– Стоит ли отчиму/мачехе сразу начинать участвовать в воспитании ребенка?

– Хорошо, если это произойдет, но важно понимать, что отношения между ребенком и новым в его жизни взрослым должны складываться естественно и постепенно, а не в формате «Дядя Сережа живет с нами и теперь ты должен его любить и слушаться».

Пока два незнакомых человек начнут понимать друг друга, доверять друг другу, пройдет время – в среднем, около года. На этапе сближения воспитывает и принимает важные решения кровный родитель, а второй взрослый может взять на себя какие-то приятные и спокойные занятия, которые не вызовут дополнительного напряжения.

Если ребенок грубит, не принимает нового взрослого и в запале кричит «ты мне не отец/не мать, я тебя не буду слушать», руль тоже у кровного родителя. Именно он должен объяснить, что этот человек теперь – часть семьи, он заботится о ребенке и заслуживает вежливого отношения.

Неправильно заставлять или уговаривать ребенка называть нового члена семьи мамой или папой: оптимальным будет представление по имени, но если в дальнейшем ребенок захочет назвать его так, он имеет на это право.

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– Как быть, если новый партнер хорошо относится к ребенку, но не любит его?

– Нельзя полюбить кого-то по собственному желанию. Родительская любовь – очень сложное чувство, даже в адрес детей биологических. Не стоит ждать ее или думать, что если отчим/мачеха не любит ребенка, это катастрофа. Важно, чтобы были уважение, доверие, забота, а остальное может сложиться или нет – это зависит от множества самых разных факторов: возраста и характера ребенка, характера взрослого, отношения к кровному отцу или матери и просто созвучности ребенка и взрослого.

– Нужно ли разделять сводных братьев и сестер на «моих» и «его/ее» или растить как общих?

– Как правило, в таких ситуациях речь не о грудничках, а о вполне осознающих, что происходит, детях, в жизни которых произошли серьезные изменения: появился не только новый взрослый, но еще и непонятный незнакомый ребенок. Наивно рассчитывать, что дети сразу и непременно подружатся и все заживут большой крепкой семьей.

Конечно, такое случается, но может быть и другое – ревность, обиды, перетягивание внимания взрослых или попытки их рассорить.

Правила те же, что и в первом вопросе – каждый взрослый регулирует поведение своего ребенка, обеспечивает ему личное пространство и возможность побыть вместе, вдвоем с папой или мамой. Что касается правил поведения, они должны быть общими для детей и установленными обоими взрослыми.

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– Насколько оправдана тревога по поводу отношений взрослой падчерицы и нового маминого мужа?

– Ситуация, когда девочка не выросла и повзрослела на глазах отчима, а познакомилась с новым маминым мужем в подростковом, а то и старше, возрасте, действительно непростая.

Дело не в том, что отчим непременно будет тайно вынашивать какие-то грязные планы в адрес юной девушки: просто сама ситуация нахождения в одном пространстве молодого мужчины и юной девушки, зависимой от него, но не связанной кровным родством (или молодой женщины и юноши – если речь о мачехе или пасынке) вызывает напряжение у всех участников.

Идеальным вариантом будет съехаться, когда подросток начнет жить отдельно: поступит и уедет в общежитие или начнет снимать комнату с приятелем. В случае совместной жизни должны быть очень строгие правила, четкие границы и дистанция: никаких выходов из ванной в полотенце или расхаживаний по дому в трусах, никаких совместных поездок вдвоем на дачу, попыток сесть на колени.

Важно понимать, что подросток может неосознанно или сознательно начать провокации или откровенный флирт: в этом случае задача взрослого — максимально четко обозначить свою позицию: «Ты пытаешься соблазнить меня? Давай вспомним, что я женат на твоей маме и люблю ее, пожалуйста, не делай так больше». И, конечно, рассказать родителю.

– Как понять, что отчим действительно делает что-то плохое в адрес девочки?

– К сожалению, большинство историй про то, как отчим растлевал падчерицу, а мать «ничего не замечала», происходит в случаях, когда женщина боялась взглянуть правде в глаза и не хотела ничего замечать. Обычно не увидеть такое сложно. Самый яркий признак – когда девочка словно сжимается, старается исчезнуть при появлении нового маминого мужа. Должен насторожить и другой вариант – нарочито развязное поведение, к которому она в целом не склонна.