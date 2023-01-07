Алкоголь, фаст-фуд и соблазнительная одежда: что можно и что нельзя делать в Рождество

Сегодня и верующие, и неверующие семьи имеют возможность объединиться и отпраздновать Рождество. Священник Николай Савченко в интервью «Газете.Ru» рассказал, как правильно отметить этот день, и раскрыл другие интересные факты о христианстве.

— Рождество – праздник исключительно для верующих или для всех?

— Когда Господь был на кресте, он молился не только за неверующих, но даже и за распинающих его. Отношения человека с Богом — это не отношения обмена и не отношения корыстной взаимной выгоды. Поэтому с одной стороны, это праздник для всех, а с другой стороны, он раскрывается по-настоящему только для людей верующих.

— Какие основные рождественские традиции сейчас соблюдаются в России?

— Ночь перед Рождеством – это пост. Люди не вкушают еду до первой звезды, то есть до сумерек, потому что может быть туманно или облачно. Сейчас идет пост, и он как раз продлится до праздника Рождества Христова. И даже в новогоднюю ночь мы тоже постимся. А уже 7 января после службы можно разговляться.

Ну, конечно, русские традиции — это рождественские колядки и духовные песнопения. На Рождество кто-то служит ночью, некоторые служат утром. Также есть традиция ходить в гости друг к другу, поздравлять, радоваться, дарить подарки.

— Есть ли правила для рождественских подарков?

— Специальных нет. Конечно, надо смотреть, чтобы эти подарки не несли за собой какого-то греха, например, страсти.

Не следует дарить соблазнительную одежду или что-то такое, что может напоминать о грехе. Допустим, сам по себе алкоголь им не является. Можно подарить что-то спиртное, но при этом нужно помнить, что опасен не сам алкоголь, а его злоупотребление.

— Куда можно пойти семьей после службы или трапезы в Рождество?

— Самое главное — придерживаться правила в том, что нужно отдаляться от всякого греховного времяпрепровождения.

close 100% Священник Николай Савченко Личный архив

Кроме службы и совместного празднования я бы еще порекомендовал постараться помочь кому-то из родных, близких, знакомых, которые чем-то обделены, например, вниманием, возможностью отпраздновать, которые ограничены силами и здоровьем.

Надо всегда помнить не только о своей радости, но и том, что кто-то из наших близких или знакомых, может быть, не имеет возможности эту радость прочувствовать. И тогда мы легко можем оказаться помощниками этих людей.

— А есть ли такое, что в этот день запрещены фастфуды, но разрешены кафе и рестораны для семейных посещений?

— Нет, считается, что нельзя злоупотреблять — напиваться, объедаться. Но само по себе посещение заведений общественного питания — это проявление празднования. Поэтому, конечно, это допустимо и разрешено.

— А теперь о вере в целом. Скажите, считается ли грехом не крестить ребенка?

— Люди часто говорят, что пусть ребенок вырастет и сам примет свое решение. Но надо понимать, что обычай крещения детей уходит в самые-самые первые годы существования христианской церкви.

Этот обычай пошел еще от самих апостолов. В Священном Писании есть несколько примеров, когда крестились сразу несколькими домами.

Это очень важно, что родители не только сами идут к Богу, но еще и помогают своим детям, передают им ту веру, которую имеют сами.

Поэтому крестить детей нужно. Должны быть крестные. Дети должны быть не только крещены, но и воспитаны с наставлением.

— Нужно ли согласие родителей, если некрещенный подросток изъявил желание принять веру?

— В церкви не будут требовать согласие родителей. Мне вот 50 лет, когда я был маленьким, был Советский Союз и тяжелые времена для веры.

Вот тогда власть требовала, чтобы крещение в церквях совершалось только с согласия родителей и с записью их паспортов. Это было специальное решение советской власти с тем, чтобы сократить количество крещений. А как только регистрировались паспорта родителей, вскоре после этого данные поступали в места их работы, и они получали выговор.

Сейчас в церкви такого нет. И много таких случаев, когда родители настроены не так положительно к вере, а ребенок настроен. Его может привести бабушка, родственник. Со мной получилось именно так. Крестные нужны, если ребенок маленький, но после 14 лет можно уже креститься самому.

close 100% Freepik

— В каком возрасте нужно крестить ребенка?

— Главная рекомендация — не откладывать крещение. По этой причине раньше, до революции, всегда крестили почти сразу после родов. Бывало даже в первый день. Есть такая особенность, она не столь важная, но имеет небольшой практический смысл. Новорожденный ребенок не боится воды, а ребенок, которому исполнилось 4 месяца, уже начинает плакать. Ничего страшного в этом нет, но есть такая небольшая сложность.

— Как объяснить крещеным детям, почему их сверстник не был крещен, чтобы не вызвать у них агрессию или непонимание?

— Вера в Бога — это дело добровольное. Это то, что дано на выбор каждому.

Пусть ребенок с самого начала поймет, что это нормально, когда вокруг есть люди, в которых еще не проросли ростки веры.

— Как объяснить некрещенному ребенку суть Рождества и почему он не идет на службу, как его сверстники?

— Такого человека следует стараться как-то привлечь, пригласить в церковь или в воскресную школу, например. Тем более, что на Рождество обычно показываются детские представления, которые лучше объясняют суть праздника, нежели какие-то богословские повествования.