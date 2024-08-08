«Еще выше»: как нацпроект «Жилье и городская среда» улучшает Россию?

«Строительный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей национальной экономики. От его всестороннего развития во многом зависят реализация масштабных программ по совершенствованию промышленной, энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры страны, качество жизни миллионов людей», — говорил Владимир Путин.

Глава государства неоднократно отмечал, что строительная отрасль является мощным комплексом, во многом определяющим устойчивость российской экономики.

«По оценке предварительной, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%», — констатировал Владимир Путин.

Строительные рекорды

На самом деле цифры еще выше. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в последние годы отрасль показывает устойчивый рост, являясь одним из двигателей экономики.

«Вклад стройкомплекса в ВВП страны составил порядка 13,4%. В работе отрасли задействовано около 16% трудоспособного населения России, — говорил Хуснуллин, подводя предварительные итоги прошлого года.

В целом за 2023 год жилищное строительство продемонстрировало рост на 7,5%: по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья

после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году. Это составляет 90% от планового показателя, обозначенного президентом России Владимиром Путиным к 2030 году.

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«Благодаря поддержке президента и председателя правительства строительная отрасль в последние годы, несмотря на вызовы времени, показывает устойчивый рост. Мы шаг за шагом идем к достижению поставленных президентом национальных целей. С уверенностью можем подтвердить, что все планы будут выполнены. По итогам шести месяцев этого года мы поставили очередной рекорд — было сдано более 53 млн кв. м., что на 2,5% больше аналогичного периода прошлого года. Это значит, что еще больше людей смогут улучшить свои жилищные условия», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Согласно целям, обозначенным Владимиром Путиным перед национальным проектом «Жилье и городская среда», ежегодно к 2030 году улучшать жилищные условия должны не менее 5 млн семей, предстоит построить 1,15 млрд квадратных метров жилья. Это значит, что каждый пятый метр должен стать новым. Таким образом, обеспеченность жилплощадью к 2030 году достигнет 30-33 квадратных метров на человека, к 2036 году — более 38 квадратных метров.

Лидерами по вводу нового жилья за первое полугодие 2024 года, как и по итогам 2023 года, остаются города федерального значения и регионы с миллионными агломерациями: Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская область, Дагестан, Тюменская область, Москва и Свердловская область.

В полтора раза

Для удержания темпов возведения жилья ключевым является увеличение градостроительного потенциала в регионах, — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он также обратил внимание на необходимость комплексного обновления населенных пунктов и создания объектов социальной, коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры, причем все мероприятия, по его словам, должны быть взаимоувязаны.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин констатировал, что сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, реализуемое в рамках одноименного федерального нацпроекта «Жилье и городская среда», продвигается опережающими темпами.

«Так, по плану нацпроекта с начала 2019 года до конца 2024 года из аварийных домов должны были переселить 560 830 человек. На сегодняшний день из аварийного жилья переселили уже 722 170 человек, расселено 12,16 млн квадратных метров непригодного жилищного фонда при плане 9,97 млн квадратных метров. В 2024 году планируется переселить еще почти 100 тыс. человек из 1,8 млн квадратных метров старого жилья. На месте расселенных аварийных домов также, как и по программе комплексного развития территорий, возводятся новые жилые микрорайоны, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой», — отметил Ирек Файзуллин.

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Рассчитанный до 2030 года национальный проект «Жилье и городская среда» должен повысить уровень благоустройства населенных пунктов в России в полтора раза, работа идет по плану, говорит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Не просто так национальный проект был придуман, не просто так поставили задачу в полтора раза благоустройство населенных пунктов увеличить. Это очень серьезная задача, она требует колоссальной концентрации усилий. Она идет по намеченному плану, хотя, конечно, хотелось бы больше уделять внимания и больше выделять денег», — отметил вице-премьер.

Комплексный подход

Комплексное развитие территорий (КРТ) является одним из ключевых направлений градостроительного развития России. И позволяет эффективнее использовать пространство, модернизировать городскую среду, обеспечивать ее комфортность и безопасность. Возможность применения механизмов КРТ рассматривается в 84 регионах страны в отношении свыше 1 тыс. территорий, а потенциал строительства оценивается в 181 млн кв. м недвижимости, включая 131 млн кв. м жилья.

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Закон о КРТ был принят в конце 2020 года и направлен на строительство нового жилья и развитие территорий на месте снесенного жилищного фонда и прилегающих к нему территорий. Программа КРТ реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда» с целью комплексного развития поселений и городов, замены ветхого или аварийного фонда, при этом регионы вправе самостоятельно определять критерии для таких домов.

«Механизм КРТ позволяет эффективно решать задачи, связанные с комплексным обновлением городов, в том числе расселять аварийное жилье, создавать комфортные и благоприятные условия для проживания. На сегодня благодаря этому механизму порядка 8,7 тыс. человек, которые проживали в аварийных домах, переехали в новые квартиры. Мы планируем продолжать эту работу», — рассказал генеральный директор Фонда развития территорий, оператора по реализации проектов КРТ, Ильшат Шагиахметов.

Стимул строить

Обеспечение объектами социальной инфраструктуры в новых микрорайонах происходит по программе «Стимул», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Программой предусмотрено за счет средств федерального бюджета строительство школ, детских садов, медучреждений, автомобильных дорог и подведение инженерных коммуникаций. При этом средства на их строительство выделяются не застройщику, а региону напрямую. Таким образом, государство берет на себя обязательство по созданию всей необходимой инфраструктуры и социальных объектов для новых жилых массивов.

Всего с 2018 года по программе «Стимул» было построено и реконструировано 737 объектов капитального строительства, включая школы, детсады, поликлиники и больницы, проведено 160 мероприятий по технологическому присоединению к инженерным сетям. Это позволило стимулировать ввод в эксплуатацию порядка 52 млн кв. м жилья, обеспеченного необходимой инфраструктурой для жизни. До конца 2024 года планируется построить и реконструировать еще 151 объект и провести восемь мероприятий по технологическому присоединению.

Новое меню

Помимо национального проекта «Жилье и городская среда» важную роль в поддержке строительной отрасли и развитии российских городов играет стратегическая инициатива правительства «Инфраструктурное меню». Это комплекс мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного строительства.

«Инфраструктурное меню» включает такие механизмы поддержки, как инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты, инфраструктурные облигации и льготные займы из средств ФНБ на модернизацию ЖКХ.

Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) позволяет регионам получать льготные кредиты под 3% годовых на 15 лет на развитие инфраструктурных проектов различной сложности. При этом погашение основного долга начинается только с третьего года пользования средствами. Благодаря ИБК ведется строительство школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог, обновляется общественный транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. С использованием механизмов ИБК в России уже введено в эксплуатацию 262 объекта инфраструктуры, обновлено свыше 130 км дорог и поставлено 1 679 единиц общественного транспорта.

Новым финансовым инструментом инициативы «Инфраструктурное меню» является и запущенный в 2023 году механизм специальных казначейских кредитов (СКК). СКК предоставляются на тех же условиях: на срок до 15 лет под 3% годовых, основной долг по кредиту начинает выплачиваться только с третьего года пользования средствами. Оператором программ ИБК и СКК выступает Фонд развития территорий.

Еще одним инструментом, который входит в «Инфраструктурное меню», стали инфраструктурные облигации. Они позволяют через выпуск ценных бумаг привлекать с рынков капитала средства на строительство инфраструктуры. Основное преимущество такого механизма для регионов и застройщиков — льготная ставка и длинный срок займа (до 30 лет в рамках проектов, реализуемых через схемы государственно-частного партнерства и концессий), а также возможность сочетать его с другими инструментами государственной поддержки. Оператором механизма выступает Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Стройка в цифре

Для развития строительной отрасти в России, помимо финансового стимулирования и поддержки, принимается и ряд других мер. Например, стратегическая инициатива правительства «Новый ритм строительства», которая сокращает инвестиционно-строительный цикл и позволяет не только ускорить возведение объектов, но и экономит деньги, как застройщиков, так и граждан. Средства быстрее «оборачиваются», используются более оптимально, в результате чего себестоимость квадратного метра снижается.

Не стоят на месте и технологии строительства. Так, внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) эксперты называют качественным изменением строительной отрасли и переходом ее на принципиально новый уровень. С 1 июля 2024 года, еще на этапе проектирования своих проектов, все застройщики многоквартирных домов должны перейти на использование ТИМ. А с 1 января 2025 года это же требование распространится на все девелоперские проекты в области долевого строительства, в том числе уже находящиеся на этапе строительства.

Что касается развития цифровых сервисов для застройщиков, то и по этому направлению отмечаются положительные сдвиги.

«Сегодня уже нет ни одного крупного города, где бы базовые административные процедуры в строительстве в той или иной степени не были переведены в электронную форму», — отметила вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. Цифровые технологии активно внедряются не только в строительной отрасли, но и в управлении городским хозяйством, что позволяет развивать качественную и безопасную среду для жизни.

Человеческий фактор

И, конечно же, строительная отрасль — это в первую очередь кадры. Даже с учетом внедрения цифровых решений и информационных технологий в строительстве ключевую роль в стройке играет человек. Сегодня в строительной отрасли задействовано порядка 16% населения страны в возрасте от 15 лет и старше, а это более 11,5 млн человек. И в День строителя невозможно не рассказать о них — людях, благодаря которым российские города становятся красивее, жилье комфортнее, а дороги безопаснее.

В строительной отрасли трудятся целые династии. Одна из таких — семья Корневых, которая насчитывает 178 лет общего стажа работы в строительной отрасли.

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«Наша семья уже много лет вносит свой вклад в развитие строительной отрасли в России. Мы накопили большой опыт и знания, которые помогают нам успешно решать задачи, стоящие перед строительной индустрией. Одной из таких задач является повышение качества строительства и сокращение сроков реализации проектов. Поэтому наша работа направлена на то, чтобы каждое построенное нами здание было примером высокого стандарта и надежности. Мы внедряем передовые технологии и подходы, которые не только ускоряют процесс строительства, но и повышают надежность и энергоэффективность будущих построек. Это в свою очередь способствует улучшению комфорта российских семей и является важным шагом к устойчивому развитию общества», — рассказал Олег Корнев.

11 августа в нашей стране отмечается День строителя. В этот день с профессиональным праздником можно будет поздравить инженеров, проектировщиков, монтажников, каменщиков, штукатуров, маляров, руководителей рабочих бригад и представителей многих других профессий, имеющих отношение к стройке. Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года. К первому празднованию в 1956 году приурочили открытие стадиона «Лужники».

В 2011 году День строителя был объявлен в России федеральным праздником. Также День строителя празднуют во второе воскресенье августа в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.