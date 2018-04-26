«Березовский — это кто?»

Книга Петра Авена "Время Березовского" стала одним из самых заметных событий на последней ярмарке Нон-Фикшн. Параллельно с работой над книгой создавался web-сериал "Березовский - это кто?". Противоречивая фигура Бориса Березовского вырастает из десятков уникальных интервью, записанных Петром Авеным. По атмосфере и интонации это откровенные, доверительные разговоры. Каждая серия - период в жизни Березовского, тех исторических и личных обстоятельств, которые создали его, и которые он создавал сам. О Березовском и его роли в событиях 90-х - самого яркого десятилетия русской истории конца ХХ века - спорят политики (А. Чубайс, В. Юмашев, А. Волошин), бизнесмены (Л. Богуславский, М. Фридман, Е. Швидлер, Ю. Шефлер,), журналисты и медиа-менеджеры (С. Доренко, В. Познер, А. Васильев, Д. Кудрявцев), жены (Г. Бешарова, Е. Горбунова), люди из близкого окружения Бориса Березовского (Ю. Дубов, А. Гольдфарб, Ю. Фельштинский и др.), математики, друзья его научной молодости. Это стремление осмыслить и понять. Это неизвестные факты и признания. Это нерв разорванных отношений и трагический финал жизни главного героя сериала. Автором проекта выступил Андрей Лошак, продюсерами -- Анатолий Голубовский и Евгений Гиндилис. Презентация web-сериала состоится 29 апреля в 19.00 в киноцентре "Октябрь" (зал №1). Сбор гостей -- в 18.00.