12 декабря 2023, 14:55
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«В бой идут одни «старики», «Максим Перепелица» и еще 5 лучших ролей Леонида Быкова
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Леонид Быков в картине «В бой идут одни «старики», Леонид Быков (1973)
«Укротительница тигров», Александр Ивановский, Надежда Кошеверова (1954)
В 1954 году режиссеры Александр Ивановский и Надежда Кошеверова пригласили Быкова в свою комедию «Укротительница тигров» на роль старшего помощника речного буксира Пети Мокина, безответно влюбленного в главную героиню. Эта лента сделала актера знаменитым.
Премьера фильма в СССР состоялась 11 марта 1955 года. Он вышел в лидеры советского кинопроката за 1955 год, заняв второе место при 36,7 млн зрителей. Картина уступила первое место «Солдату Ивану Бровкину» (40,3 млн зрителей).
На фото: Леонид Быков и Сергей Филиппов в фильме «Укротительница тигров»
«Максим Перепелица», Анатолий Граник (1955)
В комедии Анатолия Граника «Максим Перепелица» Быков сыграл деревенского шутника и балагура, которого призывают на службу в армию. После этого за артистом закрепился образ легкомысленного шалопая, что мешало ему в дальнейшей работе — режиссерам было сложно представить его в драматической роли.
В том же 1955 году вышел фильм «Солдат Иван Бровкин» с похожим сюжетом — сценарист Иван Стаднюк открыто обвинил его создателей в плагиате.
«Алешкина любовь», Семен Туманов и Георгий Щукин (1960)
В мелодраме «Алешкина любовь» персонаж Быкова Алешка отправляется в поход с геологами перед поступлением в геолого-разведочный институт. Окружающие смеются над неуклюжестью парнишки, но он демонстрирует стойкий характер и чистую любовь к стрелочнице Зине. В СССР фильм посмотрели 23,7 млн человек.
«Зайчик», Леонид Быков (1964)
Режиссерским дебютом Быкова в полнометражном кино стала комедия «Зайчик», в которой он сыграл главного героя. Его персонаж — робкий театральный гример по фамилии Зайчик — узнает, что ему осталось жить всего месяц, и решает провести последние дни с достоинством и пользой для людей.
Фильм вышел в 1965 году и занял 16-е место среди отечественных картин в советском прокате при 25,1 млн зрителей. Полученный за «Зайчика» гонорар Быков потратил на свою первую машину «Волгу» и гараж.
Несмотря на успех в прокате, журналисты и коллеги раскритиковали фильм за то, что он ничем не отличался от большинства подобных. Вскоре у Быкова случился первый инфаркт.
«Разведчики», Алексей Швачко и Игорь Самборский (1968)
В фильме «Разведчики» Быков сыграл Сашко Макаренко, который с другими разведчиками участвует в боях за город на Дунае. Их положение усложняет тот факт, что реку заминировали немцы. Картина была основана на реальных событиях — бывший командир разведотряда Дунайской флотилии Виктор Калганов по прозвищу «Борода» стал консультантом режиссеров и сценариста.
В фильме также снялись Иван Миколайчук, Константин Степанков, Андрей Сова и Алексей Смирнов, который в годы Великой Отечественной войны в действительности был разведчиком.
На фото: Алексей Смирнов и Леонид Быков в фильме «Разведчики»
«В бой идут одни «старики», Леонид Быков (1973)
Вершиной актерской и режиссерской карьеры Быкова стала военная драма «В бой идут одни «старики», повествующая о буднях летчиков-истребителей летом 1943 года во время битвы за Днепр. Актер перевоплотился в фильме в капитана Алексея Титаренко по прозвищу «Маэстро». Таким образом Быков косвенно осуществил свою мечту стать летчиком, сыграв его в кино.
Фильм вышел в 1974 году, собрал 44,3 млн зрителей и стал четвертым в прокате. Многие фразы Титаренко разошлись на цитаты — «Ребята, будем жить!»; «Пилотом можешь ты не быть, но музыкантом быть обязан»; «Война — это все преходящее. А музыка вечна» и другие.
Особую роль в картине играет музыка, которая помогает солдатам настраиваться на бои. Сюжет сопровождается песнями «Смуглянка», «Вечерний звон», «Эх, дороги…», «За того парня», «В землянке» и мелодией танго «Утомленное солнце».
На фото: Владимир Талашко и Леонид Быков в фильме «В бой идут одни «старики»
«Аты-баты, шли солдаты…», Леонид Быков (1976)
Последней режиссерской работой Быкова стала картина «Аты-баты, шли солдаты…». В ней он же сыграл и свою последнюю роль — ефрейтора Виктора Святкина по прозвищу «Сват». В фильме сплетаются две сюжетные линии — военная, которая разворачивается весной 1944 года, и мирная из середины 70-х годов. В советском прокате 1977 года картину посмотрели 35,8 млн зрителей.
«Пришелец», Леонид Быков (1979)
Картину «Пришелец» Быков доснять не успел — 11 апреля 1979 года он ушел из жизни вследствие автокатастрофы, произошедшей на автотрассе «Киев — Минск». Виновником аварии признали артиста: он пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с грузовиком.
Актер и режиссер Леонид Быков на съемках своего фильма «Аты-баты, шли солдаты», 1978 год
Памятник актеру и режиссеру Леониду Быкову, посвященный летчикам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на фоне Киево-Печерской лавры, 2008 год
Советский актер, режиссер и сценарист Леонид Быков родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменка (ныне — Черкасское) Донецкой области. В детстве он грезил о профессии летчика, но не смог поступить в летное училище из-за небольшого роста — 163 см. Военные годы Быков с семьей провел в эвакуации в Барнауле, а затем поступил на актерский факультет Харьковского театрального института.
В кино Быков дебютировал в 1953 году в фильме «Судьба Марины» Исаака Шмарука и Виктора Ивченко, сыграв эпизодическую роль простого деревенского парня Сашко. Всего он снялся в 26 фильмах, среди которых — «Максим Перепелица», «Добровольцы» и «Алешкина любовь». В качестве режиссера и актера Быков выступил в фильмах «В бой идут одни «старики», «Зайчик», «Аты-баты, шли солдаты…», «Где вы, рыцари?» и короткометражке «Как веревочка ни вьется».
В честь 95-летия со дня рождения артиста «Газета.Ru» рассказывает о лучших фильмах с его участием.