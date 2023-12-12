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«В бой идут одни «старики», «Максим Перепелица» и еще 5 лучших ролей Леонида Быкова

95 лет назад родился актер и режиссер Леонид Быков

Советский актер, режиссер и сценарист Леонид Быков родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменка (ныне — Черкасское) Донецкой области. В детстве он грезил о профессии летчика, но не смог поступить в летное училище из-за небольшого роста — 163 см. Военные годы Быков с семьей провел в эвакуации в Барнауле, а затем поступил на актерский факультет Харьковского театрального института.

В кино Быков дебютировал в 1953 году в фильме «Судьба Марины» Исаака Шмарука и Виктора Ивченко, сыграв эпизодическую роль простого деревенского парня Сашко. Всего он снялся в 26 фильмах, среди которых — «Максим Перепелица», «Добровольцы» и «Алешкина любовь». В качестве режиссера и актера Быков выступил в фильмах «В бой идут одни «старики», «Зайчик», «Аты-баты, шли солдаты…», «Где вы, рыцари?» и короткометражке «Как веревочка ни вьется».

В честь 95-летия со дня рождения артиста «Газета.Ru» рассказывает о лучших фильмах с его участием.

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