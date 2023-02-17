Дельфин-оборотень и рыба-мичман. Лучшие подводные фото-2023

Жюри конкурса «Подводный фотограф года» (Underwater Photographer of the Year) объявило победителей. Гран-при получила фотограф Кэт Чжоу из США. Фотографию розового дельфина, кончик носа которого выглядывает над водой, она сделала в Амазонии во время заката. Среди местных жителей ходит легенда, что эти дельфины ночью превращаются в прекрасных мужчин, известных как «boto encantado», и соблазняют девушек.

Организаторы конкурса отмечают, что в этом году им поступило рекордное количество снимков – более 6 тыс. из 72 стран. На снимках изображены растения, животные, люди, корабли и самолеты, потерпевшие крушение, пещеры и подводные пейзажи.

«Подводный фотограф года» — ежегодный конкурс, который проводят в Великобритании. Он берет свое начало в 1965 году, когда в Соединенном Королевстве прошел первый фестиваль подводных фильмов (благодаря ему в 1967 году было основано Британское общество подводных фотографов). Первый специальный международный конкурс, посвященный подводному миру, прошел в 2014-2015 годах.