В Карелии сгорела церковь-декорация из фильма «Остров»
7 июня в поселке Рабочеостровск в Карелии сгорела бывшая соляная изба, которую перестроили под церковь и использовали в качестве декорации создатели фильма «Остров». Пожар удалось потушить, погибших и пострадавших нет. Как сообщает МЧС, причина пожара и ущерб пока устанавливаются.
В 2005 году, когда в Рабочеостровске режиссер Павел Лунгин снимал фильм «Остров», художники реконструировали избу под церковь, которая после выхода картины на экраны стала достопримечательностью поселка. Главную роль в фильме — отца Анатолия — сыграл основатель музыкальной группы «Звуки Му» Петр Мамонов. «Остров» был удостоен премии «Ника» за лучшую мужскую роль, лучшего режиссера и как лучший фильм года.
О том, как горела главная декорация к фильму «Остров» — в фоторепортаже «Газеты.Ру».
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