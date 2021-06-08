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В Карелии сгорела церковь-декорация из фильма «Остров»

7 июня в поселке Рабочеостровск в Карелии сгорела бывшая соляная изба, которую перестроили под церковь и использовали в качестве декорации создатели фильма «Остров». Пожар удалось потушить, погибших и пострадавших нет. Как сообщает МЧС, причина пожара и ущерб пока устанавливаются.

В 2005 году, когда в Рабочеостровске режиссер Павел Лунгин снимал фильм «Остров», художники реконструировали избу под церковь, которая после выхода картины на экраны стала достопримечательностью поселка. Главную роль в фильме — отца Анатолия — сыграл основатель музыкальной группы «Звуки Му» Петр Мамонов. «Остров» был удостоен премии «Ника» за лучшую мужскую роль, лучшего режиссера и как лучший фильм года.

О том, как горела главная декорация к фильму «Остров» — в фоторепортаже «Газеты.Ру».

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Церковь в поселке Рабочеостровск в Карелии до пожара Церковь в поселке Рабочеостровск в Карелии до пожара
Церковь в поселке Рабочеостровск в Карелии до пожара Церковь в поселке Рабочеостровск в Карелии до пожара
Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма &laquo;Остров&raquo; Павла Лунгина Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма &laquo;Остров&raquo; Павла Лунгина
Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма &laquo;Остров&raquo; Павла Лунгина Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма &laquo;Остров&raquo; Павла Лунгина
Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма &laquo;Остров&raquo; Павла Лунгина Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма &laquo;Остров&raquo; Павла Лунгина
Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма &laquo;Остров&raquo; Павла Лунгина Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма &laquo;Остров&raquo; Павла Лунгина
Кадр из фильма «Остров» (2006) Кадр из фильма «Остров» (2006)
Кадр из фильма «Остров» (2006) Кадр из фильма «Остров» (2006)
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Церковь в поселке Рабочеостровск в Карелии до пожара
Церковь в поселке Рабочеостровск в Карелии до пожара
Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма «Остров» Павла Лунгина
Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма «Остров» Павла Лунгина
Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма «Остров» Павла Лунгина
Горящая изба в поселке Рабочеостровск в Карелии, перестроенная под церковь для фильма «Остров» Павла Лунгина
Кадр из фильма «Остров» (2006)
Кадр из фильма «Остров» (2006)
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