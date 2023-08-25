25 августа 2023, 18:26
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«Бэтмен», «Суини Тодд» и еще 8 лучших фильмов Тима Бертона
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Кадры из фильмов «Бэтмен» (1989), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007), «Труп невесты» (2005) и «Битлджус» (1988)
Режиссер Тим Бертон, 2023 год
«Битлджус», 1988
После того как Бертон обратил на себя внимание короткометражками «Винсент» и «Франкенвини», а затем зарекомендовал себя в качестве коммерчески успешного режиссера (полнометражный дебют «Большое приключение Пи-Ви» заработал $40,9 млн при бюджете в 7 млн), постановщик начал работу над «Бэтменом», однако студия Warner Bros. не спешила давать проекту полноценный «зеленый свет». Тогда Бертон решил переключить внимание на один из предложенных ему сценариев. Результатом стал комедийный хоррор «Битлджус» — про призрака-«биоэкзорциста», к которому призраки обращаются с просьбой изгнать новых жильцов из их осиротевших домов. Картина стала одной из визитных карточек актера Майкла Китона, сыгравшего там главную роль, и возымела огромный успех (касса в $74,7 млн при бюджете в 15 млн), породив целую франшизу — с мультсериалом, несколькими видеоиграми и мюзиклом. В 2022 году был анонсирован сиквел «Битлджуса», где к своим ролям должны вернуться Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара. Релиз фильма назначен на сентябрь 2024 года.
«Бэтмен», 1989
Если верить режиссеру Кевину Смиту, Тим Бертон как-то раз заявил: «Каждый, кто меня знает, в курсе, что я никогда в жизни не стал бы читать комикс». И это довольно радикальная позиция для автора одного из лучших кинокомиксов в истории. «Бэтмен», на которого боссы Warner Bros. все-таки дали добро после триумфального проката «Битлджуса», был вдохновлен мрачными переосмыслениями комиксов о Брюсе Уэйне в исполнении Алана Мура и Фрэнка Миллера («Возвращение Темного рыцаря»). Бэтмен Майкла Китона (который тогда считался скорее комедийным актером и был неожиданным выбором) и Джокер Джека Николсона до сих пор фигурируют в спорах, кто лучше всех изобразил этих персонажей на экране. А сам фильм стал первой частью оригинальной кинофраншизы о Темном рыцаре и стал причиной возникновения культового мультсериала 90-х «Бэтмен» (тот, в свою очередь, породил анимационную вселенную DC).
«Эдвард Руки-ножницы», 1990
Когда «Бэтмен», стоивший $48 млн, заработал в прокате почти в десять раз больше, перед Бертоном, казалось бы, должны были открыться все двери, но не тут-то было. Готическая фэнтези-мелодрама про недоделанного гуманоида с ножницами вместо рук, который влюбляется в дочку приютившей его семейной пары, не впечатлила компанию Warner Bros., и та продала права на ленту студии 20th Century Fox. Картина была вдохновлена детскими воспоминаниями самого Бертона, выросшего в пригороде калифорнийского Бербанка. Эдвард Руки-ножницы стал одним из самых ярких и запоминающихся кинообразов в мировом кинематографе, а также прорывом для молодого актера Джонни Деппа, который впоследствии еще не раз снимался в картинах Бертона. Сам режиссер считает эту ленту своей лучшей и самой личной работой.
«Бэтмен возвращается», 1992
Изначально Бертон не желал заниматься продолжением «Бэтмена», однако согласился вернуться в режиссерское кресло сиквела при условии расширения своего творческого контроля над проектом. Разумеется, после этого вторая часть вышла гораздо страшнее и мрачнее первой. Кому-то это показалось преимуществом, кому-то – наоборот. Лента не сумела повторить коммерческий успех предшественницы (хотя провалом $266,8 млн назвать нельзя), после чего студия решила сдвинуть франшизу в более семейную сторону и перепоручить ее Джоэлю Шумахеру (тот, в свою очередь, накачал ее изумительным кэмпом). «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин» взбесили уже примерно всех, и франшиза была приостановлена, пока в 2005 году на нее не взялся Кристофер Нолан. В 2021 году сюжет фильмов Бертона был продолжен в комиксе «Бэтмен '89», автором которого выступил их сценарист Сэм Хэмм. Китон же вернулся к образу Темного рыцаря в кинокомиксе «Флэш», в 2023 году завершившем Расширенную вселенную DC.
«Эд Вуд», 1994
Следующим проектом режиссера стал байопик Эда Вуда, культового постановщика научной фантастики, криминальных лент и хорроров с предельно низкими бюджетами. Бертон согласился на него уже после прочтения первого драфта сценария. После начала работы над фильмом он принял ключевое решение: лента должна быть черно-белой. Это отпугнуло студию Columbia Pictures, но привлекло другие компании. В итоге Бертон отдал предпочтение Walt Disney Studios, которая до этого выпустила спродюсированный им мультфильм «Кошмар перед Рождеством». Там решили, что картина хоть и может провалиться в прокате, но $18 млн — не такой уж и большой риск. Прогнозы по итогам оказались верными – собрал «Эд Вуд» всего лишь $13,8 млн. Однако в каком-то смысле такая судьба фильму, который воссоединил Бертона с Джонни Деппом, очень к лицу: впоследствии байопик, как и безумные работы самого Вуда, стал культовой классикой.
«Марс атакует!», 1996
Бертон настолько вдохновился съемками фильма о своем кумире Эде Вуде, что следом решил продолжить начатое — и взялся за сумасшедшую научно-фантастическую комедию, которая, в его представлении, стала бы идеальной данью уважения наследию Вуда. Так и вышло: фильм о вторжении инопланетян с грандиозным актерским ансамблем (два Джека Николсона, Гленн Клоуз, Аннетт Бенинг, Пирс Броснан, Дэнни Де Вито, Мартин Шорт, Сара Джессика Паркер, Майкл Джей Фокс, Род Стайгер и другие) с треском провалился, но кошмарные компьютерные марсиане безошибочно опознаются и почти 30 лет спустя.
«Сонная лощина», 1999
Готический хоррор по мотивам рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине» стал одной из самых атмосферных работ Бертона. Постановщик нашел вдохновение в культовых фильмах ужасов британской студии Hammer Film Productions, а также итальянском хорроре «Маска Сатаны», отдаленно основанном на «Вие» Гоголя. К визуальному стилю ленты про констебля Икабода Крейна, который расследует серию страшных преступлений в туманной деревушке, многие кинематографисты возвращаются до сих пор. В частности, несколько лет назад в России его небезуспешно попытались воспроизвести в трилогии «Гоголь»: такой вот круговорот Николая Васильевича в природе.
«Крупная рыба», 2003
Изначально экранизировать роман Дэниела Уоллеса «Крупная рыба» должен был Стивен Спилберг, но вместо этого он занялся криминальной комедией «Поймай меня, если сможешь», так что режиссерское кресло отошло Бертону. Для него лента, посвященная примирению сына со своим пожилым папой, оказалась предельно личной: отец режиссера ушел из жизни в 2000 году, мать — в 2002-м, за месяц до того, как он официально присоединился к проекту, а во время производства «Крупной рыбы» Бертон сам стал родителем. Пронзительная фэнтезийная драма, выполненная в тонах южной готики, была неоднозначно принята зрителями, но со временем отношение к ней потеплело.
«Труп невесты», 2005
«Труп невесты» стал первым кукольным полным метром, который Бертон снял сам («Кошмар перед Рождеством» и «Джеймс и гигантский персик» были поставлены Генри Селиком). И по совместительству — его триумфальным возвращением в анимационный медиум. Переосмысление еврейской сказки XVII века, действие которой помещено в деревушку в викторианской Англии, помог претворить в жизнь аниматор Майк Джонсон, а главных героев — сына богатых рыботорговцев и девушку, которую он случайно оживляет, — озвучили «альтер эго» режиссера Джонни Депп и актриса Хелена Бонем Картер, на тот момент состоявшая с Бертоном в браке.
«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», 2007
Следующей работой Бертона стала еще одна картина на фольклорном материале, где Депп и Бонем Картер изображают влюбленную пару. Об экранизации слэшер-мюзикла Стивена Сондхайма — про позаимствованного из викторианских баек цирюльника, который мстит за свою семью нечестному судье, а попутно влюбляется в свою сообщницу и начинает вместе с ней печь особенные пирожки, — Бертон мечтал еще с 1980-х, но реализовать проект смог только в середине 2000-х. Ожидание стоило того: «Суини Тодд» по праву считается одним из лучших киномюзиклов, снятых в нынешнем столетии.
Впервые об отношениях актрисы Моники Беллуччи и режиссера Тима Бертона заговорили в марте 2023 года после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером.
«Что я могу сказать... Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одно из тех знакомств, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю», — сказала Беллуччи.
«Не уверен, что я смогу распознать хороший сценарий, даже если он меня в лицо укусит», — признался в интервью 2012 года Тим Бертон, главный амбассадор макабрической готики в Голливуде. Речь шла о возможном сиквеле «Битлджуса» — одного из ключевых фильмов в его фильмографии (релиз продолжения пока что назначен на сентябрь 2024 года).
Кусающиеся сценарии — странный образ, к тому же такая излишняя самокритичность легендарному режиссеру, продюсеру и сценаристу будто бы не по статусу. Однако, во-первых, за более чем полувековую карьеру кинематографист успел снять ряд как шедевров, так и откровенно неудачных картин, что отчасти подтверждает его подозрения. А во-вторых, в фильмах Бертона нередко появляются герои и вещи, вполне способные укусить кого-нибудь в лицо.
По случаю 65-летия постановщика «Газета.Ru» решила вспомнить его лучшие режиссерские работы.