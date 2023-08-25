«Бэтмен», «Суини Тодд» и еще 8 лучших фильмов Тима Бертона

«Не уверен, что я смогу распознать хороший сценарий, даже если он меня в лицо укусит», — признался в интервью 2012 года Тим Бертон, главный амбассадор макабрической готики в Голливуде. Речь шла о возможном сиквеле «Битлджуса» — одного из ключевых фильмов в его фильмографии (релиз продолжения пока что назначен на сентябрь 2024 года).

Кусающиеся сценарии — странный образ, к тому же такая излишняя самокритичность легендарному режиссеру, продюсеру и сценаристу будто бы не по статусу. Однако, во-первых, за более чем полувековую карьеру кинематографист успел снять ряд как шедевров, так и откровенно неудачных картин, что отчасти подтверждает его подозрения. А во-вторых, в фильмах Бертона нередко появляются герои и вещи, вполне способные укусить кого-нибудь в лицо.

По случаю 65-летия постановщика «Газета.Ru» решила вспомнить его лучшие режиссерские работы.