От Верочки из «Служебного романа» до Кати Пушкаревой: самые яркие секретарши нашего кино

15 сентября в России отмечается День секретаря. Зачастую на этой должности трудятся женщины — они понимают начальника с полуслова, находятся в курсе его дел, договариваются о встречах, принимают посетителей и выполняют другие важные функции.

О самых ярких секретаршах советского и российского кинематографа в своей фотогалерее рассказывает «Газета.Ru».