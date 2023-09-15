15 сентября 2023, 14:58
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От Верочки из «Служебного романа» до Кати Пушкаревой: самые яркие секретарши нашего кино
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Верочка из фильма «Служебный роман» (1977) и Катя Пушкарева из сериала «Не родись красивой» (2005)
Пожалуй, самая известная секретарша советского кино —
Верочка из фильма «Служебный роман» (1977). В пьесе «Сослуживцы» эта героиня была «бездуховной барышней» и «молоденькой длинноногой хищницей», но в экранизации режиссер Эльдар Рязанов решил сделать ее более сложным персонажем — и не прогадал. Секретарша в исполнении Лии Ахеджаковой знает все новости коллег, разбирается в моде и дает своей начальнице Людмиле Прокофьевне советы по покорению мужчин: «В женщине должна быть загадка! Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, здесь все свободно, плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра».
Режиссер Эльдар Рязанов предложил актеру Игорю Ильинскому самостоятельно выбрать актрису, которая сыграет
секретаршу Тосю Бурыгину в фильме «Карнавальная ночь» (1956). Тот попросил рассмотреть Татьяну Носову, которую сразу же утвердили на роль помощницы исполняющего обязанности директора Дома культуры Огурцова. Верная и исполнительная Тося предана своему глуповатому начальнику и всегда спешит к нему на помощь — например, когда Огурцов застревает в лифте, секретарша приносит ему еду и кормит через вентиляционное отверстие.
В фильме
«Волга-Волга» (1938) Мария Миронова сыграла секретаршу бюрократа Бывалова Зою Ивановну. Она настолько блестяще справилась со своей ролью, что режиссер Григорий Александров решил сократить сцены с Зоей, — чтобы она не затмевала главного героя.
Коротким, но запоминающимся получился эпизод с участием начальника туристической фирмы Юрия Николаевича (Александр Ширвиндт) и секретарши (Любовь Руденко) в советском двухсерийном фильме
«Отпуск за свой счет» (1982). В их комическом диалоге замотанный Юрий Николаевич требует от секретарши переделать документы, но та забавно упрямится.
Секретарша
Алла Дмитриевна (Луиза Мосендз) в фильме Леонида Гайдая «Спортлото-82» (1982) — эффектная женщина, которая ходит на работу в нескромных нарядах и делает замысловатые прически. С героем Борислава Брондукова они создали комедийный дуэт: забывчивый директор турбазы и всезнающая секретарша, которые неравнодушны друг к другу. При этом Алла Дмитриевна доброжелательна только к начальнику, а посетителям может и нагрубить — особенно если это симпатичные девушки.
В фантасмагорической картине Карена Шахназарова
«Город Зеро» (1988) инженер Алексей Варакин приезжает в командировку и удивляется, увидев голую секретаршу директора завода. При этом кроме него никто не обращает на нее внимания. Тем временем героиня Елены Аржаник в обнаженном виде спокойно выполняет свои обязанности: работает за печатной машинкой, поливает цветы и готовит чай.
Роль очаровательной секретарши
Люды в сериале «Бригада» сделала актрису Светлану Чуйкину известной. Сначала Люда работает на руководителя компании «Курс-Инвест» Артура Лапшина и покрывает его, а затем становится секретаршей Саши Белого, когда его бригада «отжимает» офис.
Наиболее известной киносекретаршей 2000-х стала
Катя Пушкарева из популярного сериала «Не родись красивой» (2005-2006). Трудолюбивая и терпеливая героиня Нелли Уваровой проходит большой путь, меняется как внутренне, так и внешне, покоряет сердце начальника и продвигается по карьерной лестнице.
В комедийном сериале
«Папины дочки» (2007-2013) секретаршу психотерапевта Сергея Васнецова Тамару Львовну Кожемятько сыграла Татьяна Орлова. Ее отличительные черты — комичное корыстолюбие и алчность, которые усугубляются в трудные времена. В 2023 году Орлова вернулась к роли Тамары Львовны в продолжении проекта.
По сюжету сериала
«Секретарша» (2017-2018) героиня Ксении Лавровой-Глинки Екатерина Морозова отвечает в Следственном комитете небольшого городка буквально за все. Она может не только разобрать бумаги и приготовить чай, но и обеспечить надежный тыл начальству, вспомнить детали старого дела, разговорить молчаливого посетителя и сгладить любой конфликт.
15 сентября в России отмечается День секретаря. Зачастую на этой должности трудятся женщины — они понимают начальника с полуслова, находятся в курсе его дел, договариваются о встречах, принимают посетителей и выполняют другие важные функции.
О самых ярких секретаршах советского и российского кинематографа в своей фотогалерее рассказывает «Газета.Ru».