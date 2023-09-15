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От Верочки из «Служебного романа» до Кати Пушкаревой: самые яркие секретарши нашего кино

10 самых известных секретарш советского и российского кино

15 сентября в России отмечается День секретаря. Зачастую на этой должности трудятся женщины — они понимают начальника с полуслова, находятся в курсе его дел, договариваются о встречах, принимают посетителей и выполняют другие важные функции.

О самых ярких секретаршах советского и российского кинематографа в своей фотогалерее рассказывает «Газета.Ru».

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