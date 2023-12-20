21 декабря 2023, 16:27
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«Что он себе позволяет?» 10 лучших ролей великого Сэмюэла Л. Джексона
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«Парк Юрского периода» (1993), Стивен Спилберг
Сэмюэл Л. Джексон за свою карьеру успел поучаствовать в каком-то неадекватном количестве известных кинофраншиз – из тех, что не попали в нашу десятку, стоит выделить как минимум такие серии, как «Три икса», «Убить Билла», «Kingsman», «Крепкий орешек» и «Неуязвимый». Не оставил без внимания актер и главную диносагу в истории мирового кинематографа – в первой и, пожалуй, лучшей части «Парка Юрского периода» он снялся по приглашению Стивена Спилберга в роли главного инженера Рэя Арнольда, которого в конечном счете убивает велоцираптор.
«Криминальное чтиво» (1994), Квентин Тарантино
На момент выхода культового фильма Квентина Тарантино Джексон уже был достаточно известен в Голливуде, но именно «Криминальное чтиво» стало его звездным часом и порталом в когорту суперзвезд. К слову, именно за роль в остросюжетной драме, где он сыграл бандита Джулса Уиннфилда, актер получил свою до сих пор единственную номинацию на «Оскар» (у него также есть почетный приз кинопремии, но это чуть другое).
«Переговорщик» (1998), Ф. Гэри Грей
В криминальном триллере Феликса Гэри Грэя Джексон исполнил роль Дэнни Роумэна, собственно, как раз полицейского переговорщика – одного из лучших в Чикаго. По сюжету его героя подставляют, обвиняя в убийстве, которое он не совершал, и в критической ситуации Дэнни решается на отчаянный шаг – взять в заложники людей и пригласить к переговорам своего коллегу, которому он попытается доказать непричастность к вменяемому ему преступлению.
Трилогия «Звездные войны» (1999-2005), Джордж Лукас
Роль мастера-джедая Мейса Винду до сих пор остается одной из самых известных в карьере Джексона. В великой космической саге Джорджа Лукаса он появился как один из центральных персонажей так называемой «трилогии приквелов», после чего несколько раз озвучил своего героя – в ряде мультфильмов франшизы, компьютерной игре, а также недавнем сиквеле «Скайуокер. Восход». В интервью 2022 года актер признался, что хотел бы вернуться к роли Винду в одном из следующих фильмов серии.
«Тренер Картер» (2005), Томас Картер
По-прежнему одна из лучших спортивных драм в истории кино, снятая по мотивам жизни американского тренера Кена Картера. Сюжет строится на волевом решении школьного баскетбольного коуча, харизматичного и жесткого, пойти на беспрецедентный шаг – запретить своим подопечным, не проигравшим ни одного матча, выходить на паркет до тех пор, пока они не подтянутся в учебе. Все ради того, чтобы у подростков (зачастую трудных) на случай неудачи в профессиональной карьере была подушка безопасности в виде полученного образования.
«1408» (2007), Микаэль Хофстрем
Одна из множества экранизаций Стивена Кинга (сам рассказ, к слову, долгое время не печатался, а продавался как аудиокнига) – на сей раз о хоррор-писателе Майке Энслине, который не верит в существование загробной жизни и на этом вайбе заселяется в печально известный номер отеля «Дельфин», где, согласно слухам, обитают призраки. В ленте Джексон исполнил роль Джеральда Олина – управляющего, который всеми силами пытается предупредить главного героя об опасности.
Фильмы Marvel (2008 – настоящее время)
Естественно, как и практически все современные голливудские звезды, Джексон не сумел устоять перед приглашением в киновселенную Marvel. При этом во франшизу он попал до того, как она стала мейнстримом: роль директора организации «Щ. И. Т.» Ника Фьюри актер впервые исполнил еще в пилотном «Железном человеке», который, собственно, и предопределил весь мегауспех как конкретно марвеловских картин, так и супергеройского жанра в целом.
«Джанго освобожденный» (2012), Квентин Тарантино
Лучший сценарий года по версии «Оскара» (и всех адекватных людей) от Квентина Тарантино – драматический вестерн, вдохновленный итальянским «Джанго» 1960-х годов. В ленте Джексон сыграл темнокожего дворецкого Стивена, пособника расиста-рабовладельца в исполнении Леонардо ДиКаприо. Самой запоминающейся фразой картины, естественно, стало высказывание как раз-таки дворецкого: «Что этот [темнокожий человек] себе позволяет?». Неприличное слово на букву «н», кстати, было использовано в «Джанго» аж более 100 раз.
«Омерзительная восьмерка» (2015), Квентин Тарантино
Еще один потрясающий вестерн-продукт тандема Джексон-Тарантино, действие в котором тоже разворачивается в США середины 19 века. В камерном криминальном триллере с традиционной для режиссера россыпью звезд первой величины актер исполнил роль охотника за головами Маркуиса Уоррена, отставного майора северян. Фильм, к слову, мог не увидеть свет – по вине агента одного из артистов сюжет вестерна утек в сеть, что сильно расстроило Тарантино. Лишь спустя время (и переписав сценарий) он вернулся к съемкам картины.
«Телохранитель киллера» (2017), Патрик Хьюз
Легкий комедийный боевик с сильнейшим актерским составом (помимо Джексона, в него вошли Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фримен, Гари Олдман, Юрий Колокольников и другие – это если говорить про франшизу в целом), по сюжету которого топовый телохранитель вынужден охранять наемного убийцу, готового дать важнейшие показания в суде. Из любопытного – в официальной версии ленты антагонист в исполнении Олдмана был связан с Белоруссией, в российском варианте его гражданство поменяли на боснийское.
21 декабря американскому актеру Сэмюэлу Л. Джексону исполнилось 75 лет. Ныне суперзвезда Голливуда и лицо, кажется, едва ли не всех существующих топ-кинофраншиз, он рос без родителей (мать попала в психиатрическую клинику, отец не жил с семьей, а позднее умер от алкоголизма), был вынужден учиться в сегрегационной школе, сильно заикался, бастовал после убийства Мартина Лютера Кинга, заработал судимость, а также едва не загубил себя пристрастием к спиртному и наркотикам.
Непростая молодость, впрочем, не перевесила очевидный талант артиста: начав со скромных ролей в кино и театре, он вытащил счастливый билет, познакомившись с тогда еще малоизвестным режиссером Спайком Ли, после чего громко заявил о себе фильмом «Лихорадка джунглей» (личный приз в Каннах), а затем окончательно застолбил себе место в истории великой ролью в великом «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, своего большого друга и главного кинематографиста своей карьеры.
В честь юбилея Джексона «Газета.Ru» рассказывает о десяти его лучших проектах.