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«Что он себе позволяет?» 10 лучших ролей великого Сэмюэла Л. Джексона

Cэмюэлу Л. Джексону исполняется 75 лет

21 декабря американскому актеру Сэмюэлу Л. Джексону исполнилось 75 лет. Ныне суперзвезда Голливуда и лицо, кажется, едва ли не всех существующих топ-кинофраншиз, он рос без родителей (мать попала в психиатрическую клинику, отец не жил с семьей, а позднее умер от алкоголизма), был вынужден учиться в сегрегационной школе, сильно заикался, бастовал после убийства Мартина Лютера Кинга, заработал судимость, а также едва не загубил себя пристрастием к спиртному и наркотикам.

Непростая молодость, впрочем, не перевесила очевидный талант артиста: начав со скромных ролей в кино и театре, он вытащил счастливый билет, познакомившись с тогда еще малоизвестным режиссером Спайком Ли, после чего громко заявил о себе фильмом «Лихорадка джунглей» (личный приз в Каннах), а затем окончательно застолбил себе место в истории великой ролью в великом «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, своего большого друга и главного кинематографиста своей карьеры.

В честь юбилея Джексона «Газета.Ru» рассказывает о десяти его лучших проектах.

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