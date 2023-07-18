«Робокоп», «Основной инстинкт» и еще 5 лучших фильмов Пола Верховена

«Мне нравится рассматривать определенные аспекты американского общества под лупой и показывать их такими, какие они есть», — заявил однажды нидерландский и американский режиссер Пол Верховен в свойственной ему обличительной манере. Эту свою особенность постановщик объясняет происхождением: мол, в творчестве голландцы всегда стремятся к максимально достоверности, выжигают идеализм реализмом. Будущий мастер жестокого эротического триллера и такой же жестокой философской фантастики, которые выводят из себя уже несколько поколений зрителей и критиков, родился в Амстердаме в 1938 году. Поначалу Верховен не связывал свою жизнь с кинематографом: в университете он занимался математикой и физикой. Однако во время учебы записался на курсы Нидерландской киноакадемии — и с тех пор не расставался с киноаппаратом.

Репутацию большого скандалиста он заработал еще на родине: дебютный полный метр Верховена «Дело есть дело» (1971) рассказывал об амстердамских проституированных женщинах, его второй фильм «Турецкие наслаждения» окрестили «полупорнографическим». Этапной стала историческая картина «Плоть и кровь» о чуме в средневековой Фландрии — это первый фильм режиссера, сделанный на английском языке и на голливудские деньги. После него кинематографист перебрался в Америку, где стал снимать провокационную классику мирового кинематографа.