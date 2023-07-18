«Робокоп», «Основной инстинкт» и еще 5 лучших фильмов Пола Верховена
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Кадры из фильмов «Звездный десант» (1997), «Основной инстинкт» (1992), «Шоугелз» (1995) и «Робокоп» (1987)
«Робокоп»
Если не считать эпизода из антологии «Автостопщик», научно-фантастический боевик «Робокоп» стал первой работой Верховена в США.
На фото: кадр из фильма «Робокоп 2» (1987)
Фильм о погибшем полицейском, которого вернули к жизни и заточили в металлическую оболочку, чтобы истреблять преступность в Детройте будущего, был вдохновлен «Бегущим по лезвию» (сценарист «Робокопа» Эдвард Ноймайер трудился над ним в качестве ассистента) и подарил миру одного из самых известных киборгов, соперничать с которым по узнаваемости может разве что Терминатор.
На фото: Пол Верховен во время съемок фильма «Робокоп», 1987 год
«Вспомнить все»
С исполнителем роли Терминатора — Арнольдом Шварценеггером — Верховен поработал на своем следующем проекте. Экранизация рассказа «Мы вам все припомним» Филипа Дика, одного из важнейших фантастов в истории, тоже стала жанровой классикой и вошла в число наиболее убедительных высказываний об авторитаризме и колониализме, а ее концовка по-прежнему считается эталонной.
На фото: кадр из фильма «Вспомнить все» (1990)
Примечательно, что режиссера в фильм пригласил именно Шварценеггер, посмотревший «Робокопа»: для актера адаптация Дика была картиной мечты, и Верховена он счел идеальным кандидатом для ее воплощения. Настолько идеальным, что Шварценеггер попросил его не стесняться в выражениях на съемках и говорить все как на духу.
На фото: Пол Верховен во время съемок фильма «Вспомнить все», 1990 год
«Основной инстинкт»
Легендарный эротический триллер, в котором Майкл Дуглас (к тому моменту заслуженная звезда этих самых эротических триллеров) и Шэрон Стоун (с Верховеном она познакомилась на съемках «Вспомнить все») сыграли самые известные свои роли. Любовное письмо «Головокружению» Альфреда Хичкока и неонуарный шедевр, переворачивающий и разоблачающий жанр, «Основной инстинкт» уже больше 30 лет оказывает на зрителя будоражащий эффект. Хотя картина о детективе, который вступает в связь с главной подозреваемой в деле о жестоком убийстве, стала безоговорочной классикой, Стоун она (а точнее та самая сцена допроса) попортила много крови: в 2004 году актриса проиграла из-за ленты дело об опеке над своим сыном. Судья тогда спросил у маленького мальчика: «Ты знаешь, что твоя мама снимается в секс-фильмах?»
На фото: кадр из фильма «Основной инстинкт» (1992)
«Шоугелз»
Пожалуй, самый противоречивый фильм Верховена — эротическая драма, в которой режиссер переключился с Хичкока на Джозефа Лео Манкевича: «Все о Еве», но в вычурных декорациях стриптиз-клубов столицы развлечений Лас-Вегаса. «Шоугелз» стали первой картиной с рейтингом NC-17, получившей широкий кинотеатральный прокат. Это, впрочем, их не спасло: лента с треском провалилась, критики ее разгромили, а организаторы антипремии «Золотая малина» удостоили проекта номинаций в рекордных 13 категориях. Выиграла картина в семи, в том числе ей достались статуэтки «Худший фильм» и «Худший режиссер». Верховен принял удар с честью и стал первым кинематографистом, который лично пришел на церемонию забрать «награду». Тем более что в конечном счете он оказался на правильной стороне истории: когда дело дошло до выпуска фильма на кассетах, продажи дважды окупили производственный бюджет «Шоугелз». Отношение к ленте с тех пор радикально пересмотрели — теперь она считается непонятым шедевром.
На фото: кадр из фильма «Шоугелз» (1995)
Пол Верховен на вечеринке, посвященной фильму «Шоугелз» в Голливуде, Калифорния, 2010 год
«Звездный десант»
Если со взглядами Филипа Дика все было довольно понятно, то роман Роберта Хайнлайна, которого называют «деканом писателей-фантастов», многие воспринимают как оду милитаризму и фашизму. Верховен относится как раз к числу этих многих: по собственному признанию, он осилил лишь пару глав книги, которую счел «плохой», «скучной» и пронизанной правыми идеями, а остальной сюжет просто выслушал в пересказе сценариста Эдварда Ноймайера.
На фото: кадр из фильма «Звездный десант» (1997)
Режиссер, в юности снимавший пропагандистские фильмы для нидерландской морской пехоты, решил разыграть с романом Хайнлайна о войне землян и насекомоподобных инопланетян самую смешную шутку из всех возможных: превратить его в антивоенное высказывание. «Как работает это кино? Оно втягивает зрителя в себя, заставляет его сначала симпатизировать персонажам, потом идентифицироваться с ними, а потом, когда слияние становится полным, — бац! — оказывается, что герои-то — фашисты», — объяснял сам Верховен, отмечавший, что «война делает фашистов из всех нас».
На фото: Пол Верховен на съемочной площадке фильма «Звездный десант», 1997 год
«Она»
В нулевые годы, после 20 лет голливудской карьеры, Верховен вернулся в Нидерланды уже в статусе национального героя (в 2007-м ему вручили Орден Нидерландского льва). На родине он снял военный триллер «Черная книга», после чего в его фильмографии случился десятилетний перерыв: проекты объявлялись, но не складывались, режиссер занимался продюсерской деятельностью. Камбэк случился в 2016-м, когда Верховен выпустил «Ее» — франкоязычный психологический триллер о бизнесвумен, которая подвергается сексуализированному насилию у себя дома, а впоследствии отказывается позволять этому страшному преступлению изменить ее жизнь.
На фото: кадр из фильма «Она» (2016)
За главную роль в картине Изабель Юппер получила номинацию на «Оскар» и удостоилась «Золотого глобуса» (награду взяла и сама лента в категории «Лучший фильм на иностранном языке»). По словам Верховена, эта лента представилась ему возможностью сделать что-то предельно отличное от его прежних работ.
На фото: Пол Верховен и Изабель Юппер во время съемок фильма «Она», 2016 год
«Искушение»
Последний на сегодняшний день фильм Верховена, дважды запрещенный к показу в России. В 2021 году Минкультуры отказалось выдать ему прокатное удостоверение (убранный с постера сосок не помог), в начале 2022-го все-таки выдало, но вскоре отозвало, а причастного к выдаче сотрудника уволило. Под запрещенным «Искушением» скрывается биографическая картина о католической монахине Бенедетте Карлини, которая в XVII веке жила в маленьком тосканском монастыре, состояла в романтических отношениях с коллегой и наблюдала красочные религиозные видения.
На фото: кадр из фильма «Искушение» (2020)
Пол Верховен (в центре) и актрисы Дафна Патаки и Виржини Эфира на премьере фильма «Искушение» на Каннском кинофестивале, 2021 год
«Мне нравится рассматривать определенные аспекты американского общества под лупой и показывать их такими, какие они есть», — заявил однажды нидерландский и американский режиссер Пол Верховен в свойственной ему обличительной манере. Эту свою особенность постановщик объясняет происхождением: мол, в творчестве голландцы всегда стремятся к максимально достоверности, выжигают идеализм реализмом. Будущий мастер жестокого эротического триллера и такой же жестокой философской фантастики, которые выводят из себя уже несколько поколений зрителей и критиков, родился в Амстердаме в 1938 году. Поначалу Верховен не связывал свою жизнь с кинематографом: в университете он занимался математикой и физикой. Однако во время учебы записался на курсы Нидерландской киноакадемии — и с тех пор не расставался с киноаппаратом.
Репутацию большого скандалиста он заработал еще на родине: дебютный полный метр Верховена «Дело есть дело» (1971) рассказывал об амстердамских проституированных женщинах, его второй фильм «Турецкие наслаждения» окрестили «полупорнографическим». Этапной стала историческая картина «Плоть и кровь» о чуме в средневековой Фландрии — это первый фильм режиссера, сделанный на английском языке и на голливудские деньги. После него кинематографист перебрался в Америку, где стал снимать провокационную классику мирового кинематографа.