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От ученого-невидимки до ветерана ФБР. Лучшие роли Кевина Бейкона

Голливудский актер Кевин Бейкон отмечает 65-летие

Американский актер кино и театра Кевин Бейкон родился 8 июля 1958 года в многодетной семье архитектора и учительницы начальной школы. В 17 лет он ушел из дома, чтобы работать в театре, а в 20 лет состоялся его первый дебют на сцене.

«Я хотел от жизни чего-то настоящего. Считал, что бизнес – это от дьявола, а в искусстве и творческом выражении есть что-то божественное. В сочетании с огромным эго это привело к рождению актера», – признавался Бейкон в интервью.

Успех пришел к нему, когда Бейкон сыграл юного бунтаря в фильме «Свободные». Тогда фото артиста появилось на обложке People. Широкому зрителю Бейкон известен по фильмам «Таинственная река», «Невидимка», «Убийство первой степени», «Дрожь земли», «Пятница, 13-е» и «Последователи». В «Спящих» артист снимался с Робертом де Ниро, однако в ходе съемочного процесса они ни разу не пересеклись. За роль сурового морпеха в фильме «Добровольцы» артист получил «Золотой глобус», хотя, по его собственному признанию, военная тематика «совершенно не в его генах».

В криминальном сериале «Город на холме» Бейкон выступил не только главным актером, но еще и продюсером. Всего на счету актера больше 120 ролей в фильмах и сериалах, а за талант к перевоплощению в любого персонажа Бейкон получил звезду на «Аллее славы». «Газета.Ru» вспоминает фильмы, в которых Бейкон сыграл свои лучшие роли.

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