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«Это здорово»: Николаю Носкову — 65

Николай Носков родился 12 января 1956 года в многодетной семье. Отец артиста работал на заводе, а мать трудилась на стройке. Интерес к музыке у Носкова зародился в школьные годы — он самостоятельно обучился играть на гитаре, пел на конкурсах. Получив образование электрика, он не проработал по этой профессии ни дня: после получения диплома исполнитель пел в ресторанах и барах, а спустя некоторое время переехал в столицу и присоединился к группе «Ровесники».

За свою карьеру Носков сменил несколько групп — «Москва», «Поющие сердца» и, конечно, «Парк Горького», где он был вокалистом. В 1989 году коллектив выпустил альбом «Gorky Park», который вошел в рейтинг лучших альбомов года по версии американского «Billboard». С начала 90-х Носков начал выступать сольно.

В 2017 году Носков перенес инсульт, после чего музыканту сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. Он взял паузу в музыкальной карьере, занимался реабилитацией и смог вернуться на сцену в 2019 году.

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Николай Носков во время выступления в Крокус Сити Холл, 2012 год Николай Носков во время выступления в Крокус Сити Холл, 2012 год
Николай Носков, 2000 год Николай Носков, 2000 год
Николай Носков и Пелагея во время концерта, 2011 год Николай Носков и Пелагея во время концерта, 2011 год
Музыкант Николай Носков на праздновании 50-летнего юбилея музыканта Сергея Мазаева в в театре Оперетты, 2009 год Музыкант Николай Носков на праздновании 50-летнего юбилея музыканта Сергея Мазаева в в театре Оперетты, 2009 год
Участники рок-группы &laquo;Парк Горького&raquo; Николай Носков и Алексей Белов (слева направо) выступают на концерте в честь 25-летия коллектива в Крокус Сити Холл, 2012 год Участники рок-группы &laquo;Парк Горького&raquo; Николай Носков и Алексей Белов (слева направо) выступают на концерте в честь 25-летия коллектива в Крокус Сити Холл, 2012 год
Певцы Николай Носков, Валерий Сюткин и Вадим Элик (слева направо) на after-party творческого вечера певца Леонида Агутина в рамках международного конкурса &laquo;Новая волна 2013&raquo; в Юрмале Певцы Николай Носков, Валерий Сюткин и Вадим Элик (слева направо) на after-party творческого вечера певца Леонида Агутина в рамках международного конкурса &laquo;Новая волна 2013&raquo; в Юрмале
Участники рок-группы &laquo;Парк Горького&raquo; Александр Маршал и Николай Носков (слева направо) на концерте в честь 25-летия коллектива в Крокус Сити Холл, 2012 год Участники рок-группы &laquo;Парк Горького&raquo; Александр Маршал и Николай Носков (слева направо) на концерте в честь 25-летия коллектива в Крокус Сити Холл, 2012 год
Певец Николай Носков на юбилейном шоу &laquo;Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона&raquo;, 2015 год Певец Николай Носков на юбилейном шоу &laquo;Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона&raquo;, 2015 год
Николай Носков и Виктор Дробыш, 2020 год Николай Носков и Виктор Дробыш, 2020 год
Николай Носков, 2020 год Николай Носков, 2020 год
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Николай Носков во время выступления в Крокус Сити Холл, 2012 год
Николай Носков, 2000 год
Николай Носков и Пелагея во время концерта, 2011 год
Музыкант Николай Носков на праздновании 50-летнего юбилея музыканта Сергея Мазаева в в театре Оперетты, 2009 год
Участники рок-группы «Парк Горького» Николай Носков и Алексей Белов (слева направо) выступают на концерте в честь 25-летия коллектива в Крокус Сити Холл, 2012 год
Певцы Николай Носков, Валерий Сюткин и Вадим Элик (слева направо) на after-party творческого вечера певца Леонида Агутина в рамках международного конкурса «Новая волна 2013» в Юрмале
Участники рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал и Николай Носков (слева направо) на концерте в честь 25-летия коллектива в Крокус Сити Холл, 2012 год
Певец Николай Носков на юбилейном шоу «Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона», 2015 год
Николай Носков и Виктор Дробыш, 2020 год
Николай Носков, 2020 год
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