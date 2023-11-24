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Мечта поэта и королева эпизода: редкие фото Натальи Крачковской

24 ноября исполняется 85 лет со дня рождения Натальи Крачковской

Ровно 85 лет назад, 24 ноября 1938 года, родилась Наталья Крачковская — королева маленьких ролей, яркая, харизматичная и неповторимая. Ее небольшие появления на экране, даже эпизодические, иногда вовсе без слов, остались навсегда в памяти зрителей.

Участие Крачковской украсило такие картины, как «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Место встречи изменить нельзя», «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Покровские ворота» и многие другие.

«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие кадры со съемочных площадок и вспоминают интересные эпизоды из жизни Натальи Крачковской.

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