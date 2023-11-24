24 ноября 2023, 08:22
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Мечта поэта и королева эпизода: редкие фото Натальи Крачковской
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Наталья Крачковская, Леонид Каневский, Владимир Басов на съемках фильма «Нейлон 100%» (1973).
Наталья Крачковская (до замужества — Белогорцева) с детства мечтала сниматься в кино, хотя ее мама, тоже актриса, была против карьеры дочери. Наталья все-таки поступила во ВГИК, прочитав перед комиссией монолог Иванушки-дурачка из сказки Ершова «Конек-Горбунок».
Однако вскоре произошла трагедия — Наталью сбил автомобиль. Из-за травмы она на время лишилась зрения, и со ВГИКом пришлось попрощаться. Когда здоровье восстановилось, она начала сниматься в массовке, а затем и в небольших эпизодах. В 1961 году режиссер Владимир Басов взял исполнительницу без актерского образования на роль Веруньки в драму «Битва в пути». Эта работа стала знаковой в карьере Крачковской. Она считала, что Басов открыл ее как актрису. Через несколько лет Крачковская еще раз поработает с Басовым-режиссером — сыграет Генриетту в комедии «Нейлон 100%».
Наталья Крачковская на съемках фильма «12 стульев» (1971).
В 1962 году на съемках картины «Половодье» актриса познакомилась со своим будущим мужем — звукооператором Владимиром Крачковским. Вместе они прожили 25 лет. Причем замужество принесло Наталье не только личное счастье, но и рывок в карьере.
Режиссер Леонид Гайдай долго не мог найти актрису на роль Мадам Грицацуевой в экранизацию «12 стульев», хотя пробы проходили и Нонна Мордюкова, и Галина Волчек. По одной из версий, Гайдай сказал, что ему нужна актриса, похожая на жену звукооператора Крачковского. Наталью Леонидовну режиссер видел ранее, когда она приходила к мужу на площадку, но тогда он еще не знал, что Крачковская тоже артистка. В результате на роль «знойной женщины, мечты поэта» утвердили именно ее.
Наталья Крачковская и Арчил Гомиашвили на съемках фильма «12 стульев» (1971).
Съемки «12 стульев» оказались для Натальи Леонидовны непростым испытанием. Из-за комплекции найти дублершу для актрисы не удалось, поэтому все трюки ей пришлось исполнять самостоятельно. Чтобы снять погоню за Бендером в редакции газеты «Станок», Крачковская, по ее собственным воспоминаниям, две недели бегала по лестнице высотой в пять этажей. Также ей пришлось самостоятельно висеть на огромных часах, прыгать вниз головой на небольшой матрасик и ехать на ленте транспортера. Причем в последнем случае ей на ноги опускали специальный мостик, который внутри был сбит чугунной рейкой.
После выхода фильма «12 стульев» Наталья Крачковская проснулась по-настоящему знаменитой.
Наталья Крачковская и Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).
Рисковать Наталье Крачковской пришлось и в следующей картине Гайдая — ленте «Иван Васильевич меняет профессию». Например, в сценарии был эпизод, когда ее героиня перелезает с одного балкона на другой. Этот трюк она должна была исполнять сама, но актриса очень боялась высоты. Ей пообещали, что снизу будет висеть специальная люлька. Но во время съемок, посмотрев вниз, Крачковская увидела, что люльки нет. Она так испугалась, что чуть не упала, — к счастью, ее успели подхватить члены съемочной группы. В результате эпизод так и не был снят.
Александр Демьяненко и Наталья Крачковская на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).
Непросто далась и знаменитая сцена с приездом психиатров и фразой «И тебя вылечат… И тебя тоже вылечат… И меня вылечат». Для этой сцены на актрису надели парик с рыжими волосами и резиновую шапочку с короткой стрижкой «бобриком». Шапочка сильно сдавливала голову актрисы, та чуть не теряла сознание, но при этом нужную сцену снимали практически целый день.
Также во время съемок Крачковская переболела воспалением легких и сильно похудела. Гайдай даже попросил помощника составить специальную диету для актрисы, чтобы вернуть ее прежние пышные формы.
Наталья Крачковская на съемках фильма «Не может быть!» (1975).
В альманахе «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко Крачковская исполнила сразу две роли. Первую — в новелле «Преступление и наказание», где она сыграла покупательницу картин. Изначально по сценарию упасть и порвать оба полотна должен был герой Игоря Ясуловича. Но на съемках присутствовал сын Крачковской, который играл с поросенком, предназначавшимся для другой сцены. Неожиданно животное вырвалось и бросилось под ноги актрисе. Она упала, Игорь Ясулович пытался ей помочь и в результате сам не удержался на ногах. Ситуация так понравилась Гайдаю, что решено было поставить сцену именно так.
А в новелле «Свадебное происшествие» Крачковской досталась роль гостьи на свадьбе, где она произносит только два слова.
Наталья Крачковская и Олег Попов на съемках фильма «Мама» (1976).
В советско-румынском музыкальном фильме «Мама» по сказке «Волк и семеро козлят» Наталья Крачковская исполнила роль Медведицы. Ее партнером по съемочной площадке был Олег Попов. Проект был очень тепло принят зрителями, на Московском кинофестивале картина получила приз как лучший музыкальный фильм, а на Международном фестивале фильмов для детей и юношества в Венеции — специальный приз жюри «Серебряный кубок». Актеры также ездили в Румынию представлять картину. Наталья Крачковская вспоминала, что, как только они уехали из Бухареста, в городе произошло землетрясение. Она даже видела по телевизору кадры разрушенной гостиницы, в которой до этого останавливалась.
Наталья Крачковская и Леонид Куравлев на съемках фильма «Суета сует» (1979).
В первой полнометражной картине Аллы Суриковой «Суета сует» Наталье Крачковской досталась роль Варвары, работницы ЗАГСа, подруги главной героини. Первоначально сценарист Эмиль Брагинский не хотел брать Крачковскую на эту роль, объяснив режиссеру, что Наталья Леонидовна — «актриса Гайдая». По негласным правилам считалось неприличным забирать у других режиссеров их «находки». Но Сурикова настояла на своем выборе.
Антон Табаков, Валентина Воилкова, Наталья Крачковская, Николай Гринько, Абдулхайр Касымов, Михаил Светин, Анна Варпаховская в фильме «Будьте моим мужем» (1981).
Алла Сурикова была очень довольна работой Крачковской в фильме «Суета сует». Впоследствии Сурикова увидит в Крачковской не только прекрасную актрису, но и человека с большим сердцем. На магнитогорском фестивале «Мастера советского кино — легендарной Магнитке» Крачковская и Сурикова жили в одном номере. Но произошла неприятность — Сурикова облилась горячим кофе, который ей сделала Крачковская, и получила сильный ожог. После этого Наталья Леонидовна старалась как могла помочь подруге. «Мне иногда казалось, что ей больнее, чем мне, — такое у нее было лицо», — вспоминала впоследствии Алла Ильинична.
После «Суеты сует» Сурикова пригласит Крачковскую сыграть курортницу в своем следующем фильме «Будьте моим мужем», а еще через несколько лет — на роль служанки Кончиты в картину «Человек с бульвара Капуцинов». Всего Крачковская сыграет в шести полнометражных фильмах режиссера.
Евгений Моргунов и Наталья Крачковская в фильме «Покровские ворота» (1982).
Крачковской всегда предлагали яркие и запоминающиеся комедийные роли. Но сама она мечтала о большом, драматическом образе. И хотя такой роли в ее жизни не случилось, недостатка в предложениях от режиссеров у Натальи Леонидовны не было. Любой, даже небольшой эпизод она могла сделать неповторимым. В ее фильмографии более 120 картин, большинство из которых помнят и любят зрители.
И это при том, что актерское образование она так и не получила. Из-за этого у нее были сложности со вступлением в Союз кинематографистов. Также в советское время ее не баловали наградами. Звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» она получила только в 1998 году. Когда же актрису спрашивали, почему при такой популярности у нее до сих пор нет звания народной, Наталья Леонидовна отвечала, что ее знают все: от бабушки, продающей на рынке картошку, до первых лиц государства. Поэтому она и так уже народная артистка.
Ровно 85 лет назад, 24 ноября 1938 года, родилась Наталья Крачковская — королева маленьких ролей, яркая, харизматичная и неповторимая. Ее небольшие появления на экране, даже эпизодические, иногда вовсе без слов, остались навсегда в памяти зрителей.
Участие Крачковской украсило такие картины, как «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Место встречи изменить нельзя», «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Покровские ворота» и многие другие.
«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие кадры со съемочных площадок и вспоминают интересные эпизоды из жизни Натальи Крачковской.