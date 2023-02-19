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«Мы очнемся на другой стороне». 15 лет назад умер Егор Летов

Пятнадцать лет назад не стало лидера культовой сибирской рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Он умер от острой дыхательной недостаточности в своей квартире в родном Омске.

Летов родился 10 сентября 1964 года. В 1982 году вместе с Константином Рябиновым основал группу «Посев», а спустя пару лет – «Гражданскую оборону». На прилавках страны появились пластинки «Красный альбом», «Хорошо!», «Мышеловка», «Тоталитаризм», «Некрофилия», «Так закалялась сталь», «Боевой стимул», «Все идет по плану», «Песни радости и счастья», «Война», «Армагеддон Попс», «Здорово и вечно», «Русское поле экспериментов».

В конце 80-х был создан проект «Коммунизм», а Летов начал сотрудничество с Янкой Дягилевой. Весной 1990-го распускает «Гражданскую Оборону», в 1993 году выходит одна из главных его работ – двойник «Сто Лет Одиночества».

В 2004 году он официально открестился от любых политических сил (вместе с Эдуардом Лимоновым и Александром Дугиным он стоял у истоков ныне запрещенной в России НБП (организация запрещена в России)), хотя позже и будет работать с Сергеем Удальцовым и его женой Анастасией, которые занимались организацией концертов для группы.

Последний концерт «Гражданской обороны» состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге, кадры с мероприятия вошли в фильм «Сияние обрушилось вниз», снятый вдовой музыканта Натальей Чумаковой.

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