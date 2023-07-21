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«Ну тупые»: 75 лет со дня рождения Михаила Задорнова

Юмористу Михаилу Задорнову могло бы исполниться 75 лет

Михаил Задорнов родился в курортном латвийском городе Юрмала 21 июля 1948 года.

Задорнов начал карьеру как писатель. Свою дебютную работу (повесть «Точка пересечения») он написал в 18 лет, а его первые публикации увидели свет в 1974 году. Всего он написал более 10 книг.

В 1982 году сатирик впервые появился на телевидении с монологом «Письмо студента домой», а два года спустя выступил в передаче «Вокруг смеха» с монологом «Девятый вагон». Монологи Задорнова быстро разлетались на цитаты, собирали множество зрителей и проходили с большим успехом. Его знали и любили не только в России, но и в странах СНГ. С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим телепередач «Аншлаг», «Сатирический прогноз», «Смехопанорама», и «Дочки-матери».

Сатирик был настолько популярен, что 31 декабря 1991 года именно он, а не Борис Ельцин, поздравлял россиян с Новым годом.

В начале октября 2016 года у Задорнова обнаружили опухоль головного мозга, он умер 10 ноября 2017 года в одной из клиник Москвы. В 2019 году ВЦИОМ назвал Задорнова самым любимым юмористом россиян.

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