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«Дрянная девчонка»: Линдси Лохан — 35

Американская актриса Линдси Лохан появилась на свет 2 июля 1986 года в Нью-Йорке. Ее родители — актриса Дина Лохан и бизнесмен Майкл Лохан — с раннего детства занимались карьерой дочери. Она начала работать моделью и сниматься в фильмах с трех лет. Трое младших братьев и сестер Линдси также являются моделями и актерами.

В 11 лет Лохан исполнила главную роль в комедии «Ловушка для родителей», затем снялась в фильмах «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Бобби», «Компаньоны», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу», «Крутая Джорджия» и других. Также актриса появилась в сериалах «Хор», «Две девицы на мели», «Шоу 70-х», «Дурнушка».

В 2004 году Лохан выпустила свой первый сольный музыкальный альбом «Speak», а в 2005-м — второй под названием «A Little More Personal». Параллельно Лохан занималась бизнесом — открыла два пляжных отеля в Греции и выпустила линию леггинсов «6126» ко дню рождения Мэрилин Монро 1 июня 1926 года. Мужские журналы FHM, Maxim и другие включали Лохан в топ самых сексуальных женщин.

В 2007 году из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом актриса ненадолго приостановила карьеру. Ее обвинили в уголовном преступлении из-за хранения кокаина и лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде. Актриса признала свою вину, выплатила штраф и получила три года испытательного срока. В 2010-м ее приговорили к 90 дням заключения за прогулы занятий по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. В свободное от обязательств время Лохан снималась в шоу, вела бизнес и давала интервью. В 2019-м она вернулась к музыке и начала записывать новый альбом.

В мае 2021-го Netflix объявил, что Лохан снимется в главной роли в рождественской романтической комедии.

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Линдси Лохан на премьере фильма &laquo;Лиз и Дик&raquo;, 2012 год Линдси Лохан на премьере фильма &laquo;Лиз и Дик&raquo;, 2012 год
13-летняя Линдси Лохан на премьере фильма &laquo;Где угодно, только не здесь&raquo;, 1999 год 13-летняя Линдси Лохан на премьере фильма &laquo;Где угодно, только не здесь&raquo;, 1999 год
Кадр из фильма &laquo;Ловушка для родителей&raquo;, 1998 год Кадр из фильма &laquo;Ловушка для родителей&raquo;, 1998 год
Хейли Хадсон, Линдси Лохан и Кристина Видал в фильме &laquo;Чумовая пятница&raquo;, 2003 год Хейли Хадсон, Линдси Лохан и Кристина Видал в фильме &laquo;Чумовая пятница&raquo;, 2003 год
Линдси Лохан, Аманда Сейфрид и Лейзи Чеберт в фильме &laquo;Дрянные девчонки&raquo;, 2004 год Линдси Лохан, Аманда Сейфрид и Лейзи Чеберт в фильме &laquo;Дрянные девчонки&raquo;, 2004 год
Кадр из фильма &laquo;Сумасшедшие гонки&raquo;, 2005 год Кадр из фильма &laquo;Сумасшедшие гонки&raquo;, 2005 год
Фелисити Хаффман, Джейн Фонда и Линдси Лохан на съемках фильма &laquo;Крутая Джорджия&raquo;, 2007 год Фелисити Хаффман, Джейн Фонда и Линдси Лохан на съемках фильма &laquo;Крутая Джорджия&raquo;, 2007 год
Линдси Лохан в качестве приглашенной звезды в сериале &laquo;Две девицы на мели&raquo;, 2014 год Линдси Лохан в качестве приглашенной звезды в сериале &laquo;Две девицы на мели&raquo;, 2014 год
Линдси Лохан на модном показе дизайнера Шарлотт Ронсон, Нью-Йорк, 2009 год Линдси Лохан на модном показе дизайнера Шарлотт Ронсон, Нью-Йорк, 2009 год
Линдси Лохан с адковатом Марком Хеллером в суде Лос-Анджелеса по слушанию дела о ДТП в Санта- Монике (штат Калифорния). Она обвинялась в небезопасном вождении и ложных показаниях. Суд приговорил актрису к 90 дням реабилитации в исправительном учреждении, 2013 год Линдси Лохан с адковатом Марком Хеллером в суде Лос-Анджелеса по слушанию дела о ДТП в Санта- Монике (штат Калифорния). Она обвинялась в небезопасном вождении и ложных показаниях. Суд приговорил актрису к 90 дням реабилитации в исправительном учреждении, 2013 год
Линдси Лохан на музыкальном фестивале Коачелла, 2014 год Линдси Лохан на музыкальном фестивале Коачелла, 2014 год
В 2017 году Линдси Лохан встретилась с президентом Турции Эрджепом Эрдоганом и его супругой Эмине. Актриса также посетила в Турции лагеря сирийских беженцев в качестве волонтера. В 2017 году Линдси Лохан встретилась с президентом Турции Эрджепом Эрдоганом и его супругой Эмине. Актриса также посетила в Турции лагеря сирийских беженцев в качестве волонтера.
Линдси Лохан в спектакле &laquo;Пошевеливайся&raquo; по пьесе Дэвида Мамета, 2014 год Линдси Лохан в спектакле &laquo;Пошевеливайся&raquo; по пьесе Дэвида Мамета, 2014 год
В 2015 году Линдси Лохан встречалась с с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым. В 2016 году пара рассталась. В 2015 году Линдси Лохан встречалась с с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым. В 2016 году пара рассталась.
Линдси Лохан на премьере собственного реалити-шоу на MTV «Пляжный клуб Линдси Лохан», 2019 год Линдси Лохан на премьере собственного реалити-шоу на MTV «Пляжный клуб Линдси Лохан», 2019 год
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Умерла актриса Наталья Попова
Линдси Лохан на премьере фильма «Лиз и Дик», 2012 год
13-летняя Линдси Лохан на премьере фильма «Где угодно, только не здесь», 1999 год
Кадр из фильма «Ловушка для родителей», 1998 год
Хейли Хадсон, Линдси Лохан и Кристина Видал в фильме «Чумовая пятница», 2003 год
Линдси Лохан, Аманда Сейфрид и Лейзи Чеберт в фильме «Дрянные девчонки», 2004 год
Кадр из фильма «Сумасшедшие гонки», 2005 год
Фелисити Хаффман, Джейн Фонда и Линдси Лохан на съемках фильма «Крутая Джорджия», 2007 год
Линдси Лохан в качестве приглашенной звезды в сериале «Две девицы на мели», 2014 год
Линдси Лохан на модном показе дизайнера Шарлотт Ронсон, Нью-Йорк, 2009 год
Линдси Лохан с адковатом Марком Хеллером в суде Лос-Анджелеса по слушанию дела о ДТП в Санта- Монике (штат Калифорния). Она обвинялась в небезопасном вождении и ложных показаниях. Суд приговорил актрису к 90 дням реабилитации в исправительном учреждении, 2013 год
Линдси Лохан на музыкальном фестивале Коачелла, 2014 год
В 2017 году Линдси Лохан встретилась с президентом Турции Эрджепом Эрдоганом и его супругой Эмине. Актриса также посетила в Турции лагеря сирийских беженцев в качестве волонтера.
Линдси Лохан в спектакле «Пошевеливайся» по пьесе Дэвида Мамета, 2014 год
В 2015 году Линдси Лохан встречалась с с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым. В 2016 году пара рассталась.
Линдси Лохан на премьере собственного реалити-шоу на MTV «Пляжный клуб Линдси Лохан», 2019 год
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