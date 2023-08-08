Легендарная Принцесса Турандот. Умерла звезда театра Юлия Борисова

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет. Звезду театра Вахтангова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом Исаем Спектором и их сыном Александром.

Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. В 1947 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина, тогда же ее приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Артистка не только играла в спектаклях, но и снималась в кино. В 1958 году она исполнила роль Настасьи Филипповны в фильме «Идиот» по мотивам первой части романа Федора Достоевского. В 1969 — главную роль в картине «Посол Советского Союза».

После смерти Хакима Зарипова 18 января 2023 года Борисова стала старейшей народной артисткой СССР. Она посвятила театру большую часть жизни. На ее счету — более 60 театральных ролей. Среди них — принцесса Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци, Клеопатра в «Антонии и Клеопатре» по пьесе Шекспира и другие.

«Таких актрис, как она, принято называть звездами, но Юлия Константиновна не звезда Вахтанговского театра. Она его великая планета», — говорил о Борисовой народный артист СССР Михаил Ульянов.