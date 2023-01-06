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«Крылья», «Восхождение», «Прощание». 85 лет со дня рождения Ларисы Шепитько

6 января 1938 года родилась классик мирового кинематографа сценарист и режиссер Лариса Шепитько. Она появилась на свет в Артёмовске Донецкой области УССР (украинское название города — Бахмут) в семье школьных учителей. В 1954-м Шепитько окончила среднюю школу во Львове. В 1955 году поступила на режиссерский факультет ВГИКа. Еще в студенческие годы снялась в нескольких фильмах, в том числе в «Поэме о море» (1958).

Большой успех уже в качестве режиссера Шепитько принес фильм «Крылья» (1966) о послевоенной судьбе боевой летчицы Надежды Петрухиной. В 1968 году Шепитько сняла свой первый цветной фильм «В тринадцатом часу ночи» — новогоднее ревю с артистами. Работая над фильмом «Зной» (1963), Шепитько познакомилась со своим будущим мужем кинорежиссером Элемом Климовым.

По воспоминаниям ее сына, на Западе очень серьезно относились к Шепитько как к режиссеру. Она общалась с Милошем Форманом, Бернардо Бертолуччи, Фрэнсисом Фордом Копполой, дружила с Лайзой Минелли и даже гостила у нее одно время.
Режиссер получила главные призы на фестивалях в Берлине и Венеции и вошла в пантеон классиков отечественного и мирового кино.

Лариса Шепитько трагически погибла в автомобильной катастрофе в 41 год. 2 июля 1979 года киносъемочная «Волга»-пикап, в которой ехала Шепитько, врезалась в грузовик. Вместе с ней в автокатастрофе погибли члены съемочной группы: оператор Владимир Чухнов, художник Юрий Фоменко и их ассистенты.

О ее жизни и творчестве – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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