«Какой же надо быть умной, чтобы все время казаться дурой». Кларе Новиковой — 75

Клара Новикова родилась в 1946 году в Киеве в семье директора обувного магазина и работницы кондитерской фабрики. В Москву переехала в 1976-м, где начала выступать на сцене Москонцерта с юмористическими номерами. Визитной карточкой Новиковой на эстраде стал образ «тети Сони».

«Тете Соне позволительно говорить обо всех, для нее нет запретных тем, для нее нет запретных слов – ровно настолько, насколько позволяет ей такт. Тетя Соня может сказать все, что она думает», — объясняла притягательность персонажа сама Новикова.

Она также говорила, что чувствует себя на сцене увереннее, чем в жизни, потому что как раз в жизни приходится слишком много притворяться.

Выступления Новиковой отличаются свободной импровизацией, актриса любит общаться с залом, петь на сцене, читать монологи и разыгрывать сценки. Некоторые ее монологи разошлись в народе на цитаты, например: «Ну послали меня на три буквы. А я смотрю с положительной стороны. Мне ж туда и надо!», «Какой же надо быть умной, чтобы все время казаться дурой»; «Сейчас ум в цене вроде бы, но вот беда — денег у государства нет».

Актриса также стала постоянным участником популярных телепередач «Голубой огонек» и «Аншлаг».

Новикова до сих пор выходит на сцену. Свой юбилей она отметит концертом в Москве.