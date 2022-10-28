«Убийца здесь, чтобы увидеть Элвиса». Умер музыкант Джерри Ли Льюис

Американский музыкант Джерри Ли Льюис, который считается одним из основоположников рок-н-ролла, умер в 87 лет в своем доме в штате Теннесси.

Музыкант по прозвищу Убийца сам писал и тексты, и музыку своих песен, играл на фортепиано. Слава пришла к нему в 1957 году после записи сингла Whole Lotta Shakin' Goin' On.

Джерри Ли Льюис был одним из главных поп-музыкантов 1950-х и 1960-х годов. Его творчество повлияло не только на рок-н-ролл, но и на развитие мировой популярной музыки.

«Было рокабилли. Был Элвис. Но настоящего рок-н-ролла не было до тех пор, пока дверь ногой не распахнул Джерри Ли Льюис», — говорил музыкант сам о себе.

Впрочем, с Элвисом его связывали приятельские отношения. В 1976-м году Убийца прибыл с необъявленным визитом к поместью Короля «Грейсленд». На вопрос охраны, что он делает у входных ворот, вооруженный пистолетом Льюис сказал: «Позвони туда и скажи Элвису, что я хочу с ним повидаться. Кем, черт возьми, он себя считает? Скажи ему, что Убийца здесь, чтобы увидеть его». Охрана вызвала полицию, и прибывшие на место правоохранители задержали Льюиса.

Джерри Ли Льюис трижды завоевал премию Grammy и одним из первых был включен в «Зал славы рок-н-ролла». Среди его главных хитов — «Crazy Arms» (1956), «Whole Lotta Shakin' Goin' On» (1957) и «Great Balls of Fire» (1957).

Свой последний альбом Льюис записал в 2014 году, а исполнять музыку продолжал до последних лет жизни. Журнал Rolling Ston.