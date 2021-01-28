Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Путь Бродского от ссылки к Нобелю

Поэт Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде в семье капитана ВМФ СССР и бухгалтерши. Закончив семь классов школы, Бродский поступил на завод учеником фрезеровщика. Работал истопником в котельной, матросом на маяке, был участником геологических экспедиций. Стихотворение Бродского «Еврейское кладбище» вызвало скандал на первом публичном выступлении в ленинградском Дворце культуры 14 февраля 1960 года. В том же году его пригласили для разговора в КГБ. Популярность поэта росла, и в 1961 году он познакомился с Анной Ахматовой. В 1962 году он встретил художницу Марию Басманову – в 1967 году у пары родился сын. Басманова стала адресатом многих его стихотворений, обращенных к «М.Б.».

После кампании против Бродского в прессе, 13 марта 1964 года решением суда он был приговорен «за тунеядство» к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности. Популярными стали слова Ахматовой после приговора: «Какую биографию делают нашему рыжему». В деревне Норенская Архангельской области Бродский устроился разнорабочим, а в свободное время изучал английскую поэзию. Под давлением советской и международной общественности, ему сократили срок до 1,5 лет. Тем не менее в СССР продолжили отрицать существование «поэта Бродского», а его новые стихи отказывались печатать. Часть из них позднее войдет в сборники «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи» и «Новые стансы к Августе».

Стихи Бродского набрали популярность в «самиздате», их начали издавать за границей, и в 1972 году сотрудники органов поставили его перед выбором – эмиграция или серьезные проблемы в СССР. Бродский улетел в США, где его встретил издатель Карл Проффер, который помог поэту устроиться на работу в Мичиганский университет. В это время Бродский пишет циклы «Часть речи» и «Римские элегии». Его книга «Урания» вышла в 1987 году. В тот же год Бродский стал лауреатом Нобелевской премии с формулировкой «за всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью мысли и поэтической интенсивностью».

Конец 1980-х отмечен возвращением творчества Бродского в России. Его стихи начали массово издавать, в 1989 году реабилитировали по делу о тунеядстве, а в 1992 году вышло его первое собрание сочинений. Сам он отказывался возвращаться из-за границы – одной из причин было ухудшающееся здоровье. 25 лет назад, в ночь с 27 на 28 января 1996 года, Бродский умер от остановки сердца вследствие инфаркта.

close
&laquo;Разумно было бы подвергнуть свои представления о добре самой тщательной проверке, пройтись, так сказать, по всему гардеробу&hellip; Вас удивит, сколько вещей, казавшихся своими и хорошими, без особой подгонки подойдут вашему врагу&raquo;. («Актовая речь») &laquo;Разумно было бы подвергнуть свои представления о добре самой тщательной проверке, пройтись, так сказать, по всему гардеробу&hellip; Вас удивит, сколько вещей, казавшихся своими и хорошими, без особой подгонки подойдут вашему врагу&raquo;. («Актовая речь»)
&laquo;Я считаю, что не всякий опыт полезен и занимателен. Вообще-то в жизни нет ничего плохого, единственно, что в ней плохо, это предсказуемость, по-моему&raquo;. (Из «Диалогов&hellip;» с Соломоном Волковым) &laquo;Я считаю, что не всякий опыт полезен и занимателен. Вообще-то в жизни нет ничего плохого, единственно, что в ней плохо, это предсказуемость, по-моему&raquo;. (Из «Диалогов&hellip;» с Соломоном Волковым)
&laquo;Нева пытается выпрыгнуть из своей гранитной смирительной рубашки, но самый вид свинцовых балтийских туч, накатывающих на город, заставляет горожан изнемогать от напряжения, которого и так всегда хватает&raquo;. (Эссе «Путеводитель по переименованному городу») &laquo;Нева пытается выпрыгнуть из своей гранитной смирительной рубашки, но самый вид свинцовых балтийских туч, накатывающих на город, заставляет горожан изнемогать от напряжения, которого и так всегда хватает&raquo;. (Эссе «Путеводитель по переименованному городу»)
&laquo;Человек, проживший в этом городе (Петербурге-Ленинграде) достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинственный характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме&raquo;. («Путеводитель по переименованному городу») &laquo;Человек, проживший в этом городе (Петербурге-Ленинграде) достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинственный характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме&raquo;. («Путеводитель по переименованному городу»)
&laquo;Наши полторы комнаты были часть обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно&raquo;. («Полторы комнаты») &laquo;Наши полторы комнаты были часть обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно&raquo;. («Полторы комнаты»)
&laquo;Принадлежность к двум культурам, двуязычие, это, если угодно, совершенно замечательная ситуация психически. Потому что ты сидишь на вершине горы и видишь оба ее склона, и это совершенно особое ощущение&raquo;. (Из «Диалогов» с Соломоном Волковым) &laquo;Принадлежность к двум культурам, двуязычие, это, если угодно, совершенно замечательная ситуация психически. Потому что ты сидишь на вершине горы и видишь оба ее склона, и это совершенно особое ощущение&raquo;. (Из «Диалогов» с Соломоном Волковым)
&laquo;Я немногое помню из своей жизни, и то, что помню &mdash; не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще&raquo;. («Меньше единицы») &laquo;Я немногое помню из своей жизни, и то, что помню &mdash; не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще&raquo;. («Меньше единицы»)
10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». После И.Бунина, Б.Пастернака, М.Шолохова и А.Солженицына, он стал ее пятым русским лауреатом. Свою речь на торжественной церемонии вручения он заключил так: &laquo;Стихосложение&nbsp;- колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказываться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса&hellip; Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом&raquo;. 10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». После И.Бунина, Б.Пастернака, М.Шолохова и А.Солженицына, он стал ее пятым русским лауреатом. Свою речь на торжественной церемонии вручения он заключил так: &laquo;Стихосложение&nbsp;- колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказываться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса&hellip; Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом&raquo;.
&laquo;Я всегда стараюсь, когда я куда-нибудь попадаю, как бы жить там, а не осматривать достопримечательности. В музей я иду в последнюю очередь&hellip;&raquo; (Интервью Евгению Рейну) &laquo;Я всегда стараюсь, когда я куда-нибудь попадаю, как бы жить там, а не осматривать достопримечательности. В музей я иду в последнюю очередь&hellip;&raquo; (Интервью Евгению Рейну)
&laquo;Если жизнь поэта в изгнании сопоставить с каким-нибудь литературным жанром, то это была бы трагикомедия. Демократия, в которой вы оказываетесь, дает вам физическую безопасность, но в общественном смысле делает вас ничего не значащим&raquo;. (Из интервью Душану Величковичу) &laquo;Если жизнь поэта в изгнании сопоставить с каким-нибудь литературным жанром, то это была бы трагикомедия. Демократия, в которой вы оказываетесь, дает вам физическую безопасность, но в общественном смысле делает вас ничего не значащим&raquo;. (Из интервью Душану Величковичу)
&laquo;Я помню, как мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что Бродвей поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица превратилась в жуткий небоскреб&raquo;. (Из «Диалогов&hellip;» с Соломоном Волковым) &laquo;Я помню, как мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что Бродвей поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица превратилась в жуткий небоскреб&raquo;. (Из «Диалогов&hellip;» с Соломоном Волковым)
Все фоторепортажи К первому кадру
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
Умер актер Юрий Лахин
Умер актер Юрий Лахин
Звезда по имени Кински
Звезда по имени Кински
От
От "Битлз" до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина
«Разумно было бы подвергнуть свои представления о добре самой тщательной проверке, пройтись, так сказать, по всему гардеробу… Вас удивит, сколько вещей, казавшихся своими и хорошими, без особой подгонки подойдут вашему врагу». («Актовая речь»)
«Я считаю, что не всякий опыт полезен и занимателен. Вообще-то в жизни нет ничего плохого, единственно, что в ней плохо, это предсказуемость, по-моему». (Из «Диалогов…» с Соломоном Волковым)
«Нева пытается выпрыгнуть из своей гранитной смирительной рубашки, но самый вид свинцовых балтийских туч, накатывающих на город, заставляет горожан изнемогать от напряжения, которого и так всегда хватает». (Эссе «Путеводитель по переименованному городу»)
«Человек, проживший в этом городе (Петербурге-Ленинграде) достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинственный характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме». («Путеводитель по переименованному городу»)
«Наши полторы комнаты были часть обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно». («Полторы комнаты»)
«Принадлежность к двум культурам, двуязычие, это, если угодно, совершенно замечательная ситуация психически. Потому что ты сидишь на вершине горы и видишь оба ее склона, и это совершенно особое ощущение». (Из «Диалогов» с Соломоном Волковым)
«Я немногое помню из своей жизни, и то, что помню — не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще». («Меньше единицы»)
10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». После И.Бунина, Б.Пастернака, М.Шолохова и А.Солженицына, он стал ее пятым русским лауреатом. Свою речь на торжественной церемонии вручения он заключил так: «Стихосложение - колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказываться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса… Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом».
«Я всегда стараюсь, когда я куда-нибудь попадаю, как бы жить там, а не осматривать достопримечательности. В музей я иду в последнюю очередь…» (Интервью Евгению Рейну)
«Если жизнь поэта в изгнании сопоставить с каким-нибудь литературным жанром, то это была бы трагикомедия. Демократия, в которой вы оказываетесь, дает вам физическую безопасность, но в общественном смысле делает вас ничего не значащим». (Из интервью Душану Величковичу)
«Я помню, как мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что Бродвей поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица превратилась в жуткий небоскреб». (Из «Диалогов…» с Соломоном Волковым)
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Умер актер Юрий Лахин
Умер актер Юрий Лахин
13
Культура /
Год без иконы баскетбола — кем был Коби Брайант
Год без иконы баскетбола — кем был Коби Брайант
8
Культура /
Ключ к успеху: два сына и пятнадцать «Грэмми» Алиши Киз
Ключ к успеху: два сына и пятнадцать «Грэмми» Алиши Киз
12
Культура /
От «Битлз» до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина
От «Битлз» до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина
11
Культура /
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
12
Культура /
Звезда по имени Кински
Звезда по имени Кински
13
Культура /
14 картин и одна жизнь: 120 лет со дня рождения Михаила Ромма
14 картин и одна жизнь: 120 лет со дня рождения Михаила Ромма
13
Культура /
Умер «король эфира» Ларри Кинг
Умер «король эфира» Ларри Кинг
17
Культура /
«Неумирающий лебедь»: как Анна Павлова прославила русский балет
«Неумирающий лебедь»: как Анна Павлова прославила русский балет
17
Все фоторепортажи