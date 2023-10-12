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Не только Росомаха: 11 лучших ролей Хью Джекмана

Австралийскому актеру Хью Джекману исполняется 55 лет

Хью Джекман, австралиец британского происхождения, в справедливом мире входит в немногочисленный список людей, чья деятельность отмечена всеми главными наградами в области телевидения, звукозаписи, кино и театра («Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони» — ЭГОТ). Так сказать, величайших шоуменов. Но мы живем в другом мире — в нем Джекман находится в шаге от этой цели (остался «Оскар», на который он возмутительным образом был номинирован лишь единожды).

12 октября Джекман, полюбившийся всем ролью супергероя-мутанта Росомахи в фильмах про Людей Икс, а затем значительно расширивший свой актерский диапазон, празднует 55-летие. К этой дате «Газета.Ru» вспоминает его лучшие экранные роли.

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