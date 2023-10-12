12 октября 2023, 21:10
Фото
Не только Росомаха: 11 лучших ролей Хью Джекмана
close
Хью Джекман на премьере фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» в Лос-Анджелесе, 2009 год
«Пароль «Рыба-меч», 2001
Карьера Джекмана с самого начала развивалась стремительно. Буквально в день выпуска из Западно-Австралийской академии исполнительских искусств его пригласили в сериал «Корелли» (на съемках актер познакомился со своей будущей женой Деборрой-Ли Фернесс, пара развелась в 2023 году после 27 лет брака). В 1999 году состоялся его кинодебют (малобюджетная мелодрама «Эрскинвильские короли»). А уже в 2000-м вышла первая часть «Людей Икс», которая принесла ему мировую славу (причем это был всего лишь третий фильм в послужном списке Джекмана). После последовала череда хитов, одним из которых стал технотриллер «Пароль «Рыба-меч». В нем Джекман изобразил главного героя — хакера, втянутого в дерзкое ограбление. Его партнерами по картине стали Хэлли Берри (вторая совместная работа после «Людей Икс»), Джон Траволта и Дон Чидл.
«Кейт и Лео», 2001
Следом вышел фэнтезийный ромком Джеймса Мэнголда (важный для карьеры Джекмана режиссер) «Кейт и Лео», где австралиец сыграл Леопольда, герцога Олбани, который перемещается из Нью-Йорка XIX века в начало XXI и влюбляется в бывшую девушку своего пра-пра-правнука. Эта роль досталась Мег Райан, а в образе бедного родственника, собственно, открывшего временные порталы, появился Лев Шрайбер (позднее он сыграет с Джекманом в кинокомиксе «Люди Икс: Начало. Росомаха»). «Кейт и Лео» по-прежнему считается классикой романтического кино.
«Ван Хельсинг», 2004
Фэнтезийный экшен-хоррор «Ван Хельсинг» был очередной попыткой студии Universal перезапустить свою вселенную монстров, населенную Дракулой, монстром Франкенштейна и другими чудищами. Франшизы из ленты, по духу близкой экранизации комикса Алана Мура «Лига выдающихся джентльменов», не вышло, даже несмотря на участие двух суперзвезд — Джекмана, на тот момент сыгравшего уже в двух частях «Людей Икс», и Кейт Бекинсейл, снявшейся в другой ленте про сверхъестественных существ «Другой мир» (из нее франшиза, напротив, получилась). Тем не менее картина получила культовый статус и у немногочисленных преданных поклонников вызывает исключительно нежные чувства.
«Фонтан», 2006
Одной из самых нестандартных работ Джекмана стала эпическая кинопритча Даррена Аронофски о вечной любви и жизни «Фонтан», в которой актер сыграл со звездой «Мумии» Рэйчел Вайс. Это история (ну или три рифмующиеся истории) людей, чья связь пронизывает пространство и время, — философская картина, разработавшая уникальный язык (сам Аронофски небезосновательно сравнивает ее с кубиком Рубика). «Фонтан» с треском провалился в прокате ($16,5 млн при бюджете 35 млн), но со временем обрел своего зрителя.
«Престиж», 2006
В том же году, что и «Фонтан», вышла еще одна лента-головоломка с Хью Джекманом — «Престиж». Драматический триллер остается одной из лучших картин Кристофера Нолана. В центре сюжета — фокусник (Джекман), который становится одержим профессиональным (и не только) противостоянием со своим коллегой по цеху (Кристиан Бейл) и ради величия решается на страшный выбор. А еще там есть Дэвид Боуи в роли Николы Теслы.
«Австралия», 2008
Очередная эпическая история любви в фильмографии Джекмана — но на этот раз про его родную Австралию. Действие драмы База Лурмана разворачивается накануне и во время Второй мировой войны. По сюжету английская леди оказывается в Австралии, где наследует от покойного мужа ранчо, и с помощью местного погонщика скота пытается перегнать две тысячи голов по суровым землям. Главных героев в ленте изобразили Джекман и его соотечественница Николь Кидман. Недавно стало известно, что в 2023 году выйдет расширенная версия «Австралии» — мини-сериал «Далекие холмы».
«Отверженные», 2012
За главную роль в киноадаптации мюзикла по «Отверженным» Виктора Гюго Джекман удостоился единственной в своей карьере номинации на премию «Оскар» (победил тогда Дэниел Дэй-Льюис, сыгравший у Стивена Спилберга в байопике «Линкольн»). Лента Тома Хупера (до нее он снял «Король говорит!», а несколько лет спустя — адаптацию мюзикла «Кошки») оказалась одним из лучших киномюзиклов в истории. Отличительной особенностью картины стало то, что актеры пели песни вживую на съемочной площадке (обычно композиции записываются заранее, а на съемках применяется техника лип-синка).
«Пленницы», 2013
Детективный триллер Дени Вильнева, где Джекман сыграл одну из главных ролей (его партнером по экрану выступил Джейк Джилленхол), многими считается вершиной творчества как Вильнева, так и Джекмана. Мрачная и напряженная лента об отчаявшемся родителе, который ищет свою пропавшую дочь, вошла в десятку лучших фильмов 2013 года по версии Национального совета кинокритиков США, а также была номинирована на «Оскар» за операторскую работу (снявший ее Роджер Дикинс уступил тогда Эммануэлю Любецки и «Гравитации» Альфонсо Куарона).
«Логан», 2017
Безусловно, главной ролью в карьере Джекмана остается Росомаха из фильмов по комиксам о Людях Икс, однако из девяти нужно выбрать один — и это явно должен быть «Логан» Джеймса Мэнголда, третья сольная картина о герое с когтями и способностью к регенерации. В достаточно суровой ленте, чей тон заметно отличался от других проектов Marvel (кинематографически «Логан» тяготеет скорее к «Джокеру» и «Бэтмену» Мэтта Ривза), Джекман прощался с персонажем, которого играл 17 лет. Как оказалось, не навсегда: Росомаха появится в третьем «Дэдпуле», после чего Джекман вернет себе гиннессовский рекорд по самому длительному исполнению роли персонажа комиксов Marvel.
«Величайший шоумен», 2017
Еще одна музыкальная картина в числе лучших выступлений Джекмана — мюзикл-байопик антрепренера Финеаса Тейлора Барнума, создателя легендарного Цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли. Лента с внушительным актерским ансамблем (Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон и Зендея) вошла в число самых успешных игровых мюзиклов за всю историю, заработав в мировом прокате более $434 млн, а ее саундтрек получил премию «Грэмми».
«Безупречный», 2019
В черной трагикомедии «Безупречный», снятой по мотивам реального скандала, Джекман изобразил коррумпированного заведующего школьным округом, чьи масштабные хищения вскрываются из-за расследования ученицы, которая пишет статью для школьной газеты. Сценаристом картины выступил Майк Маковски, ходивший в ту самую школу, где орудовал прототип героя Джекмана.
Хью Джекман на премьере фильма «Без ответа», 2023 год
Хью Джекман, австралиец британского происхождения, в справедливом мире входит в немногочисленный список людей, чья деятельность отмечена всеми главными наградами в области телевидения, звукозаписи, кино и театра («Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони» — ЭГОТ). Так сказать, величайших шоуменов. Но мы живем в другом мире — в нем Джекман находится в шаге от этой цели (остался «Оскар», на который он возмутительным образом был номинирован лишь единожды).
12 октября Джекман, полюбившийся всем ролью супергероя-мутанта Росомахи в фильмах про Людей Икс, а затем значительно расширивший свой актерский диапазон, празднует 55-летие. К этой дате «Газета.Ru» вспоминает его лучшие экранные роли.