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Привет, это Джонни Ноксвилл, мне — 50

Американский актер Филип Клэпп известен нам под псевдонимом Джонни Ноксвилл — в качестве фамилии он взял название своего родного города в штате Теннесси. Актер получил известность благодаря телевидению: в начале нулевых он в компании Джеффа Тримэйна и Спайка Джонза выпускал шоу «Чудаки» на MTV. Он привязывал себя к ракете, испытывал на себе перцовый баллончик, бросался на сибирского быка и все это — на радость зрителям. Проект закрылся в 2002 году после третьего сезона из-за жалоб зрителей: несмотря на заглавный титр «Не пытайтесь повторить это дома», у «Чудаков» появились подражатели, попытки которых повторять идиотские трюки периодически заканчивались травмами. Но позже у «Чудаков» появилось несколько спин-оффов — «Дикари», «Да здравствует Бэм!» и «Квартирный погром». Франшиза также насчитывает три фильма.

Еще одним заметным достижением Ноксвилла стала лента «Придурки из Хаззарда» (2005) — возрождение старого сериала про приключения жителей американской глубинки на оранжевом маслкаре Dodge Charger с флагом Конфедерации на крыше.

Артист снимался и в других фильмах: среди прочих во второй части «Людей в черном», лентах «Убежденный холостяк», «Долтри Кэлхун», «Муви 43», «Мы призываем тьму» и «Несносный дед». Последний был выдвинут на «Оскар» в категории лучший грим. В 2017 году актер работал над адаптацией комикса «Гавайский Дик» в качестве исполнительного продюсера, но съемки с тех пор так не стартовали.

В 2021 году ожидается выход четвертой части «Чудаков», и без происшествий как обычно не обошлось, — в декабре 2020 года Носквилл попал в больницу на второй съемочный день после инцидента с тубой на беговой дорожке. Это был не первый и, по всей видимости, не последний раз, когда Ноксвилл попадал в руки медиков. 11 марта Джонни Ноксвилл отмечает юбилей — ему исполняется 50 лет.

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Джонни Ноксвилл и Дуэйн «Скала» Джонсон в фильме «Широко шагая» (2004) Джонни Ноксвилл и Дуэйн «Скала» Джонсон в фильме «Широко шагая» (2004)
Джонни Ноксвилл, Джессика Симпсон и Шон Уильям Скотт в фильме «Придурки из Хаззарда» (2005) Джонни Ноксвилл, Джессика Симпсон и Шон Уильям Скотт в фильме «Придурки из Хаззарда» (2005)
Джонни Ноксвилл и Виктор Расук в фильме «Короли Догтауна» (2005) Джонни Ноксвилл и Виктор Расук в фильме «Короли Догтауна» (2005)
Джонни Ноксвилл и Джейсон Акунья (Wee-Man) в фильме «Чудаки 2» (2006) Джонни Ноксвилл и Джейсон Акунья (Wee-Man) в фильме «Чудаки 2» (2006)
Джонни Ноксвилл в фильме «Несносный дед» (2013) Джонни Ноксвилл в фильме «Несносный дед» (2013)
Джонни Ноксвилл и Марли Шелтон в фильме «Похищение Парсонса» (2003) Джонни Ноксвилл и Марли Шелтон в фильме «Похищение Парсонса» (2003)
Джонни Ноксвилл в фильме «Долтри Кэлхун» (2005) Джонни Ноксвилл в фильме «Долтри Кэлхун» (2005)
Джонни Ноксвилл в фильме &laquo;Точка отрыва&raquo; (2018) Джонни Ноксвилл в фильме &laquo;Точка отрыва&raquo; (2018)
Джонни Ноксвилл и Леонард Флауэрс в фильме «Симулянт» (2005) Джонни Ноксвилл и Леонард Флауэрс в фильме «Симулянт» (2005)
Джонни Ноксвилл в фильме «Возвращение героя» (2013) Джонни Ноксвилл в фильме «Возвращение героя» (2013)
Джонни Ноксвилл в фильме «Муви 43» (2013) Джонни Ноксвилл в фильме «Муви 43» (2013)
Aug. 3, 2014&nbsp;- Hollywood, California, U.S.&nbsp;- Johnny Knoxville attends the Premiere Of ''Teenage Mutant NinjaTurtles'' at the Village Theater in Westwood Ca on August 3,2014. 2014(Credit Image: © Phil Roach/Globe Photos/ZUMA Wire) Джонни Ноксвилл на голливудской премьере фильма &laquo;Черепашки-ниндзя&raquo;, где он озвучивал Леонардо, 2014 год Aug. 3, 2014&nbsp;- Hollywood, California, U.S.&nbsp;- Johnny Knoxville attends the Premiere Of ''Teenage Mutant NinjaTurtles'' at the Village Theater in Westwood Ca on August 3,2014. 2014(Credit Image: © Phil Roach/Globe Photos/ZUMA Wire) Джонни Ноксвилл на голливудской премьере фильма &laquo;Черепашки-ниндзя&raquo;, где он озвучивал Леонардо, 2014 год
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Джонни Ноксвилл и Дуэйн «Скала» Джонсон в фильме «Широко шагая» (2004)
Джонни Ноксвилл, Джессика Симпсон и Шон Уильям Скотт в фильме «Придурки из Хаззарда» (2005)
Джонни Ноксвилл и Виктор Расук в фильме «Короли Догтауна» (2005)
Джонни Ноксвилл и Джейсон Акунья (Wee-Man) в фильме «Чудаки 2» (2006)
Джонни Ноксвилл в фильме «Несносный дед» (2013)
Джонни Ноксвилл и Марли Шелтон в фильме «Похищение Парсонса» (2003)
Джонни Ноксвилл в фильме «Долтри Кэлхун» (2005)
Джонни Ноксвилл в фильме «Точка отрыва» (2018)
Джонни Ноксвилл и Леонард Флауэрс в фильме «Симулянт» (2005)
Джонни Ноксвилл в фильме «Возвращение героя» (2013)
Джонни Ноксвилл в фильме «Муви 43» (2013)
Aug. 3, 2014 - Hollywood, California, U.S. - Johnny Knoxville attends the Premiere Of ''Teenage Mutant NinjaTurtles'' at the Village Theater in Westwood Ca on August 3,2014. 2014(Credit Image: © Phil Roach/Globe Photos/ZUMA Wire) Джонни Ноксвилл на голливудской премьере фильма «Черепашки-ниндзя», где он озвучивал Леонардо, 2014 год
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