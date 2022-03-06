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«Голос» Ди Каприо и «Полицейский с Рублевки»: Сергею Бурунову — 45

Сегодня 45 лет исполняется одному из самых популярных российских актеров последних лет — Сергею Бурунову. По его собственным словам, он никогда не думал, что будет лицедеем. В детстве всерьез мечтал стать летчиком. Но романтические ожидания от «службы в небе» оказались далеки от реальности профессии. Свое призвание юный летчик нашел на сцене местного Клуба веселых и находчивых.

Кроме ролей в российских фильмах и сериалах — «Полицейском с Рублевки», «Последнем богатыре» и десятках других — Бурунов также работал в театре и озвучивал зарубежные проекты.

Именно Бурунов стал «голосом» Леонардо Ди Каприо, Адама Сэндлера, Джонни Деппа и Мэттью Макконахи. Кроме того, актер озвучивал персонажей видеоигр — к примеру, Лютика из «Ведьмака 3».

Роли Сергея Бурунова — в нашей фотогалерее.

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