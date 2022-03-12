Петя Васечкин и легенда «Танцев»: Егору Дружинину — 50

Актер и хореограф Егор Дружинин родился в 1972 году в Ленинграде. С миром искусства он был знаком с детства — его отец занимался постановкой танцевальных номеров в театре Комиссаржевской. Родители всячески поощряли в нем развитие талантов и способствовали его карьере. Уже в 11 лет Дружинин дебютировал в кино, пройдя кастинг на главную роль пионера Пети Васечкина в дилогии «Приключения Петрова и Васечкина». Правда, несмотря на яркий старт в качестве актера, самого юношу гораздо больше привлекал путь хореографа-постановщика. Окончив обучение в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, а также танцевальной школе в Нью-Йорке, он тесно сотрудничал с эстрадными артистами, ставил танцевальные номера в мюзиклах «Чикаго» и «Кошки». Однако наибольший успех ему принесло участие в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы».

12 марта Егору Дружинину исполняется 50 лет. Факты его жизни и карьеры — в фотогалерее «Газеты.Ru».