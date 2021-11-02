Голос «Времени»: в Москве простились с Игорем Кирилловым

2 ноября в Москве на Новодевичьем кладбище прошли похороны диктора Игоря Кириллова, который более 20 лет вел программу «Время». Из-за коронавирусных ограничений траурная церемония прошла в закрытом формате. Проститься с народным артистом СССР пришли его друзья и коллеги, среди которых генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, продюсер Александр Файфман, телеведущие Дмитрий Борисов и Ангелина Вовк и многие другие.

Игоря Кириллова не стало 30 октября. Ему было 89 лет.