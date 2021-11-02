Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина помог своей жене организовать ее свадьбу с любовником 16:36
В МВД предостерегли от проведения 4-7 ноября несогласованных мероприятий 16:35
Израильский министр в инвалидном кресле не смогла попасть на саммит... 16:35
Умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев 16:34
«Ветераны России» потребовали публичных извинений от ТНТ за шоу «Игра» 16:33
Перуанские археологи нашли древние жертвоприношения детей 16:31
Американец обнаружил на кухне медведя, поедающего курицу из KFC 16:30
На Украине призвали Зеленского ограничить россиянам въезд в страну 16:27
Фазель: лично я не сомневаюсь, что Китай сыграет на Олимпиаде 16:23
Мать Бузовой назвала «плевком в зрителя» отмену спектакля во МХАТе 16:23
Фото

Голос «Времени»: в Москве простились с Игорем Кирилловым

2 ноября в Москве на Новодевичьем кладбище прошли похороны диктора Игоря Кириллова, который более 20 лет вел программу «Время». Из-за коронавирусных ограничений траурная церемония прошла в закрытом формате. Проститься с народным артистом СССР пришли его друзья и коллеги, среди которых генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, продюсер Александр Файфман, телеведущие Дмитрий Борисов и Ангелина Вовк и многие другие.

Игоря Кириллова не стало 30 октября. Ему было 89 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Радикалы востребованы»: как экс-лидер «Правого сектора»* вернулся в политику
Бывший лидер «Правого сектора»* Ярош назначен советником главкома ВСУ
Зеленский: «Крым и Донбасс — экобомбы в центре Европы»
Президент Украины затронул на экологическом саммите ООН политические вопросы
За час упали три самолета, столкнулись 99 машин. Трагедии в тумане
Как туман приводил к катастрофам и десяткам человеческих жертв
В трех регионах России могут продлить нерабочие дни
Ан-26 с россиянами на борту разбился в Южном Судане
Украинский спортсмен подтвердил наличие допинг-схемы в стране
В Госдуме раскритиковали поддержавших мнение Моргенштерна о Дне Победы россиян
Новости и материалы
Диетолог предупредила об опасности хурмы
Мужчина помог своей жене организовать ее свадьбу с любовником
В МВД предостерегли от проведения 4-7 ноября несогласованных мероприятий
Израильский министр в инвалидном кресле не смогла попасть на саммит в Глазго
Умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев
«Ветераны России» потребовали публичных извинений от ТНТ за шоу «Игра»
Перуанские археологи нашли древние жертвоприношения детей
Американец обнаружил на кухне медведя, поедающего курицу из KFC
На Украине призвали Зеленского ограничить россиянам въезд в страну
Фазель: лично я не сомневаюсь, что Китай сыграет на Олимпиаде
Мать Бузовой назвала «плевком в зрителя» отмену спектакля во МХАТе
МВД может начать собирать у мигрантов отпечатки пальцев
Авторам комиксов DC пригрозили расправой из-за бисексуальности Супермена
Fox News: России очень повезло с таким лидером, как Путин
Диктора Игоря Кириллова похоронили рядом с Элиной Быстрицкой
Женщина отказалась переезжать в новую квартиру из-за куриц
Молдавия выплатила долг «Газпрому» за сентябрь
ГИБДД нарисовала лозунги у переходов
Все новости
Стучат сердца. Как у людей появляется влюбленность
Ученые нашли признаки, говорящие о взаимной симпатии на первом свидании
«Здравый смысл восторжествовал»
Почему США возвращались к вопросу о рыночном статусе экономики РФ
Почему с возрастом у мужчин густеют брови
Бровист рассказала, что можно сделать с «брежневскими» бровями
Успеть закупиться акциями до Нового года
Аналитики рассказали, на какие акции стоит обратить внимание в декабре
За что зарезали ветерана МВД Новосельцева
Задержан подозреваемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева
Мокрая химия: на что наткнулся марсоход Curiosity
Ученые обнаружили на Марсе органические вещества
Добро пожаловать в Сайлент Хилл: Москву накрыл густой туман
«Зеленскому обострение отношений с Польшей сыграет на руку»
В Варшаве заявили о дискриминации поляков на Украине
Туманная перспектива: когда прояснится погода в Москве
Жители Новой Москвы пожаловались на запах гари и дым в воздухе
В даркнете стали продавать европейские COVID-сертификаты. ЕС просит разобраться
ЕС призвал Россию расследовать продажу европейских COVID-сертфикатов в сети
Долг вернут через 5 лет. Что известно о сделке «Газпрома» с Молдавией
Молдавия обнародовала протокол переговоров с «Газпромом»
Непрофессионалы моды: кто дает советы по стилю в интернете
Можно ли доверять рекомендациям модных блогеров в соцсетях
«На лося вообще вдвоем не ходят»
Как КПРФ расследует дело Рашкина
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть