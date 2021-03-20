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«I tried so hard»: 45 лет со дня рождения Честера Беннингтона

20 марта могло бы исполниться 45 лет Честеру Беннингтону, знаменитому вокалисту Linkin Park, которого не стало летом 2017-го. Жизнь и карьера голоса поколения — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Честер Беннингтон Честер Беннингтон
Честер Чарльз Беннингтон родился 20 марта 1976 года в американском Финиксе. Его отец был детективом, мать &mdash; медсестрой. После развода родителей семья разделилась надвое, и мальчик остался с сестрой и отцом. Музыкой Честер занимался с детства и уже тогда впечатлял вокальными данными. К несчастью, еще задолго до наступления совершеннолетия Беннингтон пристрастился к алкоголю и наркотикам. Как позднее рассказывал сам музыкант, за тот период жизни он успел &laquo;перепробовать все&raquo; и &laquo;совершенно съехал с катушек&raquo; Честер Чарльз Беннингтон родился 20 марта 1976 года в американском Финиксе. Его отец был детективом, мать &mdash; медсестрой. После развода родителей семья разделилась надвое, и мальчик остался с сестрой и отцом. Музыкой Честер занимался с детства и уже тогда впечатлял вокальными данными. К несчастью, еще задолго до наступления совершеннолетия Беннингтон пристрастился к алкоголю и наркотикам. Как позднее рассказывал сам музыкант, за тот период жизни он успел &laquo;перепробовать все&raquo; и &laquo;совершенно съехал с катушек&raquo;
Первую известность Беннингтон получил в качестве участника группы Grey Daze, в состав которой входил в 1993-1997 гг. Вместе с коллективом вокалист записал два альбома, а затем на фоне разногласий с партнерами покинул его. Без Честера группа просуществовала всего ничего, распавшись уже в 1998-м. В 2017-м, незадолго до смерти Беннингтона, Grey Daze приняли решение о воссоединении. На фото: Jay Z, Пол Маккартни и Честер Беннингтон во время выступления на 48-й ежегодной премии &laquo;Грэмми&raquo;, 2006 год Первую известность Беннингтон получил в качестве участника группы Grey Daze, в состав которой входил в 1993-1997 гг. Вместе с коллективом вокалист записал два альбома, а затем на фоне разногласий с партнерами покинул его. Без Честера группа просуществовала всего ничего, распавшись уже в 1998-м. В 2017-м, незадолго до смерти Беннингтона, Grey Daze приняли решение о воссоединении. На фото: Jay Z, Пол Маккартни и Честер Беннингтон во время выступления на 48-й ежегодной премии &laquo;Грэмми&raquo;, 2006 год
Свою первую супругу Саманту Мери Олит Беннингтон встретил еще во время сотрудничества с Grey Daze, когда у него были серьезные проблемы с финансами. Они поженились в 1996 году, в браке у музыканта родился сын. Пара распалась в 2005-м и в том же году Честер женился во второй и последний раз &mdash; на Талинде Энн Бентли, которая родила ему сначала сына, а затем и дочерей-близняшек. Также вокалист Linkin Park воспитывал сына от отношений с Элкой Бренд, с которой он встречался еще в первой половине 90-х, &mdash; и усыновил еще одного ее ребенка. На фото: Честер Беннингтон с женой Талиндой Энн Бентли и детьми, 2009 год Свою первую супругу Саманту Мери Олит Беннингтон встретил еще во время сотрудничества с Grey Daze, когда у него были серьезные проблемы с финансами. Они поженились в 1996 году, в браке у музыканта родился сын. Пара распалась в 2005-м и в том же году Честер женился во второй и последний раз &mdash; на Талинде Энн Бентли, которая родила ему сначала сына, а затем и дочерей-близняшек. Также вокалист Linkin Park воспитывал сына от отношений с Элкой Бренд, с которой он встречался еще в первой половине 90-х, &mdash; и усыновил еще одного ее ребенка. На фото: Честер Беннингтон с женой Талиндой Энн Бентли и детьми, 2009 год
В 1997-м Беннингтон оказался в группе Xero, как раз искавшей вокалиста: присланная Честером &laquo;демка&raquo; и дальнейшее личное прослушивание настолько поразили Майка Шиноду и компанию, что у конкурентов фактически не оставалось шансов. В Linkin Park Xero превратились не сразу. Сначала коллектив был переименован в Hybrid Theory и даже записал под этим тэгом несколько песен, а также подписал контракт с Warner Brothers Records, однако в дело вмешались юридические тонкости: авторские права на новое название принадлежало британской группе Hybrid, и от него пришлось отказаться. Тогда Честер предложил коллегам стать Lincoln park &mdash; в честь одноименного места, рядом с которым находился его дом. Идея понравилась музыкантам, но и на этот раз не обошлось без трудностей &mdash; из-за занятого домена www.linkolnpark.com артисты решили сменить в названии одну букву. И стали Linkin Park. На фото: участники группы Linkin Park Честер Беннингтон и Майк Шинода во время концерта в Нью-Джерси, 2014 год В 1997-м Беннингтон оказался в группе Xero, как раз искавшей вокалиста: присланная Честером &laquo;демка&raquo; и дальнейшее личное прослушивание настолько поразили Майка Шиноду и компанию, что у конкурентов фактически не оставалось шансов. В Linkin Park Xero превратились не сразу. Сначала коллектив был переименован в Hybrid Theory и даже записал под этим тэгом несколько песен, а также подписал контракт с Warner Brothers Records, однако в дело вмешались юридические тонкости: авторские права на новое название принадлежало британской группе Hybrid, и от него пришлось отказаться. Тогда Честер предложил коллегам стать Lincoln park &mdash; в честь одноименного места, рядом с которым находился его дом. Идея понравилась музыкантам, но и на этот раз не обошлось без трудностей &mdash; из-за занятого домена www.linkolnpark.com артисты решили сменить в названии одну букву. И стали Linkin Park. На фото: участники группы Linkin Park Честер Беннингтон и Майк Шинода во время концерта в Нью-Джерси, 2014 год
После гибели Честера Linkin Park взяли длительную творческую паузу &mdash; не исключен был и вариант с прекращением деятельности группы. Однако в 2020-м стало известно, что коллектив работает над новым полноценным альбомом. На фото: Беннингтон во время выступления группы Linkin Park в Лос-Анджелесе, 2011 год После гибели Честера Linkin Park взяли длительную творческую паузу &mdash; не исключен был и вариант с прекращением деятельности группы. Однако в 2020-м стало известно, что коллектив работает над новым полноценным альбомом. На фото: Беннингтон во время выступления группы Linkin Park в Лос-Анджелесе, 2011 год
Помимо Linkin Park, Честер развивал сольный проект Dead By Sunrise &mdash; группа выпустила всего один альбом, в 2009-м. Также Беннингтон некоторое время пел в Stone Temple Pilots. Как признавался сам вокалист, он являлся давним поклонником этого коллектива. Несмотря на обещания совмещать выступления сразу в двух группах, в 2015-м, спустя два года после прихода, он покинул Stone Temple Pilots, объяснив это желанием уделять больше времени семье и Linkin Park. На фото: участники группы Stone Temple Pilots Роберт ДеЛео и Честер Беннингтон во время фестиваля в Балтиморе, 2015 год Помимо Linkin Park, Честер развивал сольный проект Dead By Sunrise &mdash; группа выпустила всего один альбом, в 2009-м. Также Беннингтон некоторое время пел в Stone Temple Pilots. Как признавался сам вокалист, он являлся давним поклонником этого коллектива. Несмотря на обещания совмещать выступления сразу в двух группах, в 2015-м, спустя два года после прихода, он покинул Stone Temple Pilots, объяснив это желанием уделять больше времени семье и Linkin Park. На фото: участники группы Stone Temple Pilots Роберт ДеЛео и Честер Беннингтон во время фестиваля в Балтиморе, 2015 год
Дебютный альбом Linkin Park &laquo;Hybrid Theory&raquo; вышел в 2000 году и включил в себя, в частности, хит «In the End» &mdash; одну из самых популярных песен десятилетия (которая суперактуальна до сих пор благодаря, например, TikTok). Пластинка имела оглушительный успех, и уже в 2003-м коллектив релизнул &laquo;Meteora&raquo;, в который вошли треки «Somewhere I Belong» и «Numb». В дальнейшем группа с Беннингтоном в составе выпустила еще пять полноценных альбомов. Последний из них &mdash; &laquo;One More Light&raquo; &mdash; вышел за несколько месяцев до гибели Беннингтона. Уже после трагедии Linkin Park представила live-релиз &laquo;One More Light Live&raquo; и альбом &laquo;Hybrid Theory 20th Anniversary Edition&raquo; в честь 20-летия &laquo;Hybrid Theory&raquo; Дебютный альбом Linkin Park &laquo;Hybrid Theory&raquo; вышел в 2000 году и включил в себя, в частности, хит «In the End» &mdash; одну из самых популярных песен десятилетия (которая суперактуальна до сих пор благодаря, например, TikTok). Пластинка имела оглушительный успех, и уже в 2003-м коллектив релизнул &laquo;Meteora&raquo;, в который вошли треки «Somewhere I Belong» и «Numb». В дальнейшем группа с Беннингтоном в составе выпустила еще пять полноценных альбомов. Последний из них &mdash; &laquo;One More Light&raquo; &mdash; вышел за несколько месяцев до гибели Беннингтона. Уже после трагедии Linkin Park представила live-релиз &laquo;One More Light Live&raquo; и альбом &laquo;Hybrid Theory 20th Anniversary Edition&raquo; в честь 20-летия &laquo;Hybrid Theory&raquo;
Беннингтон являлся настоящим фанатом татуировок &mdash; на его теле было более дюжины тату, включая инициалы его детей, выбитое обручальное кольцо, дракона и череп. Также у него был собственный тату-салон. Кстати, помимо музыки, Честер несколько раз пробовал себя в кино: артист снялся в таких проектах, как &laquo;Адреналин&raquo; и &laquo;Пила 3D&raquo;. На фото: Беннингтон у Стены Плача в Иерусалиме во время гастролей группы Linkin Park по Израилю, 2010 год Беннингтон являлся настоящим фанатом татуировок &mdash; на его теле было более дюжины тату, включая инициалы его детей, выбитое обручальное кольцо, дракона и череп. Также у него был собственный тату-салон. Кстати, помимо музыки, Честер несколько раз пробовал себя в кино: артист снялся в таких проектах, как &laquo;Адреналин&raquo; и &laquo;Пила 3D&raquo;. На фото: Беннингтон у Стены Плача в Иерусалиме во время гастролей группы Linkin Park по Израилю, 2010 год
Честера не стало 20 июля 2017 года. Он был обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Это было самоубийство, наркотиков в крови музыканта не обнаружили. Трагедия случилась в день рождения близкого друга музыканта Криса Корнелла, фронтмена группы Soundgarden: он совершил самоубийство за несколько месяцев до этого Честера не стало 20 июля 2017 года. Он был обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Это было самоубийство, наркотиков в крови музыканта не обнаружили. Трагедия случилась в день рождения близкого друга музыканта Криса Корнелла, фронтмена группы Soundgarden: он совершил самоубийство за несколько месяцев до этого
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Честер Беннингтон
Честер Чарльз Беннингтон родился 20 марта 1976 года в американском Финиксе. Его отец был детективом, мать — медсестрой. После развода родителей семья разделилась надвое, и мальчик остался с сестрой и отцом. Музыкой Честер занимался с детства и уже тогда впечатлял вокальными данными. К несчастью, еще задолго до наступления совершеннолетия Беннингтон пристрастился к алкоголю и наркотикам. Как позднее рассказывал сам музыкант, за тот период жизни он успел «перепробовать все» и «совершенно съехал с катушек»
Первую известность Беннингтон получил в качестве участника группы Grey Daze, в состав которой входил в 1993-1997 гг. Вместе с коллективом вокалист записал два альбома, а затем на фоне разногласий с партнерами покинул его. Без Честера группа просуществовала всего ничего, распавшись уже в 1998-м. В 2017-м, незадолго до смерти Беннингтона, Grey Daze приняли решение о воссоединении. На фото: Jay Z, Пол Маккартни и Честер Беннингтон во время выступления на 48-й ежегодной премии «Грэмми», 2006 год
Свою первую супругу Саманту Мери Олит Беннингтон встретил еще во время сотрудничества с Grey Daze, когда у него были серьезные проблемы с финансами. Они поженились в 1996 году, в браке у музыканта родился сын. Пара распалась в 2005-м и в том же году Честер женился во второй и последний раз — на Талинде Энн Бентли, которая родила ему сначала сына, а затем и дочерей-близняшек. Также вокалист Linkin Park воспитывал сына от отношений с Элкой Бренд, с которой он встречался еще в первой половине 90-х, — и усыновил еще одного ее ребенка. На фото: Честер Беннингтон с женой Талиндой Энн Бентли и детьми, 2009 год
В 1997-м Беннингтон оказался в группе Xero, как раз искавшей вокалиста: присланная Честером «демка» и дальнейшее личное прослушивание настолько поразили Майка Шиноду и компанию, что у конкурентов фактически не оставалось шансов. В Linkin Park Xero превратились не сразу. Сначала коллектив был переименован в Hybrid Theory и даже записал под этим тэгом несколько песен, а также подписал контракт с Warner Brothers Records, однако в дело вмешались юридические тонкости: авторские права на новое название принадлежало британской группе Hybrid, и от него пришлось отказаться. Тогда Честер предложил коллегам стать Lincoln park — в честь одноименного места, рядом с которым находился его дом. Идея понравилась музыкантам, но и на этот раз не обошлось без трудностей — из-за занятого домена www.linkolnpark.com артисты решили сменить в названии одну букву. И стали Linkin Park. На фото: участники группы Linkin Park Честер Беннингтон и Майк Шинода во время концерта в Нью-Джерси, 2014 год
После гибели Честера Linkin Park взяли длительную творческую паузу — не исключен был и вариант с прекращением деятельности группы. Однако в 2020-м стало известно, что коллектив работает над новым полноценным альбомом. На фото: Беннингтон во время выступления группы Linkin Park в Лос-Анджелесе, 2011 год
Помимо Linkin Park, Честер развивал сольный проект Dead By Sunrise — группа выпустила всего один альбом, в 2009-м. Также Беннингтон некоторое время пел в Stone Temple Pilots. Как признавался сам вокалист, он являлся давним поклонником этого коллектива. Несмотря на обещания совмещать выступления сразу в двух группах, в 2015-м, спустя два года после прихода, он покинул Stone Temple Pilots, объяснив это желанием уделять больше времени семье и Linkin Park. На фото: участники группы Stone Temple Pilots Роберт ДеЛео и Честер Беннингтон во время фестиваля в Балтиморе, 2015 год
Дебютный альбом Linkin Park «Hybrid Theory» вышел в 2000 году и включил в себя, в частности, хит «In the End» — одну из самых популярных песен десятилетия (которая суперактуальна до сих пор благодаря, например, TikTok). Пластинка имела оглушительный успех, и уже в 2003-м коллектив релизнул «Meteora», в который вошли треки «Somewhere I Belong» и «Numb». В дальнейшем группа с Беннингтоном в составе выпустила еще пять полноценных альбомов. Последний из них — «One More Light» — вышел за несколько месяцев до гибели Беннингтона. Уже после трагедии Linkin Park представила live-релиз «One More Light Live» и альбом «Hybrid Theory 20th Anniversary Edition» в честь 20-летия «Hybrid Theory»
Беннингтон являлся настоящим фанатом татуировок — на его теле было более дюжины тату, включая инициалы его детей, выбитое обручальное кольцо, дракона и череп. Также у него был собственный тату-салон. Кстати, помимо музыки, Честер несколько раз пробовал себя в кино: артист снялся в таких проектах, как «Адреналин» и «Пила 3D». На фото: Беннингтон у Стены Плача в Иерусалиме во время гастролей группы Linkin Park по Израилю, 2010 год
Честера не стало 20 июля 2017 года. Он был обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Это было самоубийство, наркотиков в крови музыканта не обнаружили. Трагедия случилась в день рождения близкого друга музыканта Криса Корнелла, фронтмена группы Soundgarden: он совершил самоубийство за несколько месяцев до этого
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