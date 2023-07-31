Гигантская коса, капсула предсказаний и умнохранилище

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» прошел в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области с 28 по 30 июля. Темой этого года стала «Игра в предсказания».

Архитектор Алексей Козырь создал для фестиваля шестиметровую «Капсулу предсказаний» — морской контейнер с большим количеством ячеек внутри. Желающие оставили внутри послание для потомков, заложив его в стеклянную колбу, которую загерметизировали и закрепили на полке внутри контейнера. «Капсулу» закопали и обещают откопать в 2050 году.

Еще один проект фестиваля — «Умнохранилище». В огромном кубе авторы разместили глиняные таблички с символами — древнейшим носителем информации. «Это художественное воплощение энциклопедии, где каждый может стать автором нового массива знаний», — говорит один из авторов проекта, генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

Художница Ульяна Подкорытова создала для фестиваля 30-метровую косу — с ней ее команда шествовала по территории арт-парка.

В этом году в Никола-Ленивце появились и новые арт-дома, в которых можно будет жить: девятиметровый дом-обелиск «Катарсис» и хижина из вентиляционных шахт «Воздуховод».

Всего «Архстояние» в этом году посетили восемь тысяч человек.