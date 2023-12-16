16 декабря 2023, 15:37
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«Горько!», «Вояж» и еще пять лучших проектов с Александром Палем
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Актер Александр Паль на премьере фильма «Родина» в кинотеатре «Октябрь», 2015 год
“Горько!” (2013)
Первая большая работа Паля в кино – второстепенная, но очень яркая. Именно после “Горько!”, в котором актер сыграл недавно вышедшего из тюрьмы брата жениха, на него массово обратили внимание отечественные режиссеры. Сам фильм стал мемом со знаком минус в российском комьюнити после выхода обзора блогера Жени BadComedian. При этом хейт к проекту и его постановщику Жоре Крыжовникову был все же неадекватно чрезмерным – если отбросить стратегию “не смотрел, но осуждаю”, то в “Горько!” можно увидеть качественную самобытную комедию, которая до сих пор сильно отличается от других представителей жанра. Что касается Крыжовникова, то в 2023 году он окончательно утер нос недоброжелателям суперхитовым “Словом пацана”.
«Хардкор» (2015)
Вероятно, самый необычный российский фильм последних десяти лет: авторский проект Ильи Найшуллера, полностью снятый от первого лица. Палю в нем досталась небольшая роль «наемника с огнеметом», зато его партнерами по площадке стали такие огромные звезды российского и мирового кино, как Данила Козловский, Шарлто Копли, Хейли Беннетт и Тим Рот.
“Парень с нашего кладбища” (2015)
Милая черная комедия, в которой Паль сыграл главного героя Колю – кладбищенского сторожа, в поиске денег устраивающегося на вроде бы непыльную работу, а на деле вляпывающегося в главное приключение своей жизни. Актера изначально видели в роли антагониста, но после первых проб авторы решили отдать ему центрального персонажа. Действие фильма, как несложно догадаться, разворачивается на кладбище, которое специально возвели для съемок, – в том числе и из этических соображений.
“Хороший мальчик” (2016)
Очередная нестыдная российская комедия с целой россыпью звезд отечественного кино: Семен Трескунов, Константин Хабенский, Михаил Ефремов, Татьяна Догилева и многие другие. Сюжет строится вокруг старшеклассника Коли Смирнова и одной очень событийной недели его жизни, в ходе которой отец заставляет подростка в качестве эксперимента не спать, школьную пристройку с новыми компьютерами кто-то поджигает, а сам главный герой влюбляется в учительницу английского и становится предметом обожания дочки директора. В проекте Паль исполнил роль Станислава Ильича – преподавателя информатики.
Актеры Александр Паль и Михаил Ефремов перед конкурсным показом фильма «Хороший мальчик» на XXVII открытом российском кинофестивале «Кинотавр», 2016 год
“Вояж” (2017)
Клип на вирусный хит “Ленинграда”, долгое время звучавший буквально отовсюду, снял автор “Хардкора” и “Никто” Найшуллер – и снял так, что пятиминутное видео спокойно можно было отправлять на “Оскар”. Отличительной фишкой ролика стало то, что он оказался абсолютно универсальным – клип идеально работал как с хулиганским треком Шнурова, так и (усилиями мастеров монтажа) с условной песнью Скриптонита “Вечеринка”. Паль в “Вояже” сыграл главную роль.
«Верность» (2019)
Одна из самых серьезных ролей в карьере Паля, которой он окончательно доказал свой драматический талант. Лента Нигины Сайфуллаевой рассказывает об акушере-гинекологе Лене, жене артиста провинциального драмтеатра Сереже (Паль). В их отношениях есть близость и теплота, но нет секса, девушка подозревает, что ее супруг завел любовницу, но не решается с ним об этом поговорить, что в итоге приводит к критическим последствиям.
«Глубже!» (2020)
Великолепная комедийная драма Михаила Сегала, получившая приз на «Кинотавре», но явно не добившаяся должной популярности и признания среди массовой аудитории. В картине Паль сыграл молодого театрального режиссера Романа, который лишается работы и устраивается в порно-индустрию, где он, впрочем, продолжает следовать заветам Станиславского и требует от актеров вживаться в роль в непривычном для них смысле.
Актеры Павел Чинарев, Александр Паль, Иван Янковский, Василий Буткевич (слева направо) перед премьерой фильма «Тряпичный союз» в рамках 66-го Берлинского международного кинофестиваля «Берлинале - 2016»
Актёр Александр Паль и режиссёр Фёдор Бондарчук на открытом российском кинофестивале «Кинотавр», 2021 год
16 декабря российскому актеру Александру Палю исполняется 35 лет. В честь юбилея одного из самых ярких молодых артистов страны «Газета.Ru» рассказывает о его лучших ролях и проектах – от «Горько!» до «Глубже!».