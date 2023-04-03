«Когда-то я хотел стать президентом США»: Алеку Болдуину — 65

3 апреля празднует 65-летний юбилей американский актер, лауреат «Золотого глобуса» и «Эмми» Алек Болдуин. Его полное имя — Александр Рэй «А́лек» Болдуин III, он родился в 1958 году в поселке Амитивилле (штат Нью-Йорк) в семье учителя истории и футбольного тренера.

Болдуин впервые появился на Бродвее в 1986 году в пьесе «Добыча». Дебютом на экране для него стала роль Билли Олдрича в сериале NBC «Доктора», который шел с 1980 по 1982 год. В 1991 году он сыграл главную роль в фильме «Привычка жениться». В 2001 году на экраны вышла военная мелодрама «Перл-Харбор», в которой Алек сыграл подполковника Джеймса Дулитла. Фильм собрал более $449,2 млн в прокате и остается самым кассовым фильмом Болдуина за всю его актерскую карьеру.

Затем он был номинирован на премию Оскар за роль в драме «Тормоз». В 2001 году Болдуин дебютировал в качестве режиссера в фильме «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 14 февраля 2011 года Алек получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Алек Болдуин также известен своими пародиями на экс-президента США Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live. В одном из интервью актер говорил: «Когда-то я хотел стать президентом США. Но чем старше я становлюсь, тем более нелепой мне кажется эта идея».

21 октября 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина» произошел инцидент с выстрелом из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Выстрел совершил Болдуин, оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице от полученных ранений. 1 февраля 2023 года прокуратура выдвинула обвинение Болдуину по двум пунктам статьи о непредумышленном убийстве. Следствие установило, что Алек не прошел запланированную часовую подготовку по использованию оружия. О жизни и творческом пути Болдуина – в фотогалерее «Газеты.Ru».