7 скандалов Майкла Джексона

«Король поп-музыки», один из самых влиятельных артистов в истории, автор самого продаваемого альбома всех времен, мастер «лунной походки», лауреат 15 премий «Грэмми», а также фигурант многочисленных скандалов, главным из которых стали неоднократные обвинения в педофилии. Все это Майкл Джексон, участник великой группы The Jackson 5, а впоследствии — сольный исполнитель, до сих пор входящий в пятерку самых коммерчески успешных музыкантов.

29 августа Майклу Джексону исполнилось бы 65 лет. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить о самых громких скандалах, которые сопровождали артиста на протяжении всей его жизни (и даже после нее).