29 августа 2023, 15:52
Фото
7 скандалов Майкла Джексона
close
Майкл Джексон (1958 — 2009)
Обвинения в педофилии
Впервые Майкла Джексона, который годами проводил время в обществе маленьких мальчиков на собственном ранчо «Неверленд», обвинили в насильственных сексуализированых действиях в отношении несовершеннолетних в начале девяностых. Тогда иск, поданный другом семьи певца, был урегулирован во внесудебном порядке, а формальных обвинений певцу не было предъявлено в силу отсутствия доказательств.
В начале нулевых история повторилась, однако в тот раз дело дошло до суда. В 2005 году Джексона оправдали по всем статьям. В обоих случаях дело Джексона расследовало ФБР, но агентам не удалось найти доказательств его преступного поведения. В третий раз тема стала объектом пристального внимания общественности уже после смерти Джексона, в 2010-х, когда о пережитом в детстве насилии сообщили двое мужчин — Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. Их рассказы стали основой документального фильма «Покидая «Неверленд», вышедшего в 2019 году.
Изменения внешности
В 80-е годы внешность Джексона начала сильно меняться: нос стал уже, а кожа значительно посветлела. Это породило многочисленные спекуляции на тему того, что темнокожий артист пользуется услугами пластических хирургов, чтобы его кожа стала белой.
Спустя годы сам певец рассказал, что его нос (который отец исполнителя Джозеф Джексон называл «толстым») действительно приобрел другую форму в результате пластических операций. А вот «обеление», в свою очередь, было вызвано болезнью витилиго, из-за которой участки кожи человека со временем теряют пигментацию.
Рассказы об абьюзе со стороны отца
По словам Майкла Джексона, в детстве он регулярно подвергался физическому и психологическому насилию со стороны своего отца Джо, который руководил музыкальным коллективом The Jackson 5, состоящим из его сыновей. Как рассказывал певец, во время репетиций группы отец нередко держал наготове ремень, чтобы наказывать детей за допущенные ошибки.
Сам Джозеф не скрывал, что действительно использовал побои в качестве методов воспитания. При этом мать и братья Майкла высказывались в защиту этих практик, утверждая, что в те времена подобный подход считался нормой, а насилие помогало сохранять дисциплину. Из-за этого юность Джексона прошла в ощущении изолированности.
Съемки рекламы Pepsi, которые обернулись трагедией
В 1983 году Майкл Джексон и его братья заключили рекламный контракт с компанией Pepsi. Сумма сделки составила рекордные $5 млн. Во время съемок одного из роликов произошел несчастный случай: искры от преждевременно сработавшей пиротехники попали на голову Джексону, в результате чего у него загорелись волосы и он получил ожоги кожи второй степени в области скальпа.
После этого артисту потребовалась длительная реабилитация, порядка 20 следующих лет он страдал от болей, которые усугубляла диагностированная у исполнителя дискоидная красная волчанка. Выплаченные Pepsi $1,5 млн компенсации Джексон пожертвовал на открытие ожогового центра. В конце 80-х певец подписал второй рекламный контракт с компанией.
Покупка каталога группы The Beatles
Когда в начале 80-х годов Майкл Джексон занялся совместной работой с Полом Маккартни, тот рассказал ему о том, какую ценность имеют издательские права на песни. Тогда певец сообщил бывшему участнику «ливерпульской четверки», что однажды купит права на песни The Beatles. В ответ Маккартни рассмеялся и назвал это заявление «хорошей шуткой». Спустя несколько лет Джексон узнал о том, что каталог компании ATV Music Publishing, насчитывающий порядка 4 тыс. композиций, включая большинство треков The Beatles, выставлен на продажу. В результате музыкант действительно приобрел весь пакет ATV Music за $47,5 млн. Спустя 10 лет каталог был объединен с библиотекой музыкального подразделения Sony, вследствие чего был образована компания Sony/ATV Music Publishing, наполовину принадлежащая Джексону.
Камбэк-тур, который должен был спасти Джексона от долгов, но так и не состоялся
В марте 2009 года Джексон анонсировал тур «This Is It», который должен был стать его громким возвращением на сцену. Такой камбэк артисту, не проводившему масштабных турне с 1997 года, был необходим: во второй половине нулевых его здоровье и финансовое положение стали сильно ухудшаться. Например, в целях сокращения расходов певец отказался от жизни на ранчо «Неверленд». В общей сложности долги артиста составляли порядка $500 млн. По сведениям газеты The Independent, певец также планировал записать новый альбом, выпустить несколько фильмов и открыть музей и казино. Предполагалось, что серия концертов одновременно станет и прощанием с поклонниками, — после «This Is It», билеты на который были полностью распроданы, Джексон намеревался выйти на пенсию. Этим планам не суждено было сбыться — Джексон умер менее чем за месяц до намеченного старта тура.
Внезапная смерть, которая сломала интернет и взвинтила продажи
Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Смерть произошла в результате сердечного приступа, который был вызван передозировкой пропофола и бензодиазепинов, выписанных артисту его врачом Конрадом Мюрреем (позднее он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к четырем годам заключения, но вышел из тюрьмы досрочно за примерное поведение). О смерти Джексона общественность узнала практически моментально. На фоне публикаций некрологов общий интернет-трафик вырос на 11%–20%, а многие ресурсы, включая Google, Twitter и «Википедию», не смогли справиться с наплывом пользователей. Трансляцию церемонии прощания с певцом, которая состоялась в Лос-Анджелесе 7 июля 2009 года, посмотрели, по некоторым оценкам, более 2,5 млрд человек по всему миру. В течение года после смерти Джексона было продано более 35 млн копий его альбомов, что сделало его самым успешным исполнителем 2009 года.
«Король поп-музыки», один из самых влиятельных артистов в истории, автор самого продаваемого альбома всех времен, мастер «лунной походки», лауреат 15 премий «Грэмми», а также фигурант многочисленных скандалов, главным из которых стали неоднократные обвинения в педофилии. Все это Майкл Джексон, участник великой группы The Jackson 5, а впоследствии — сольный исполнитель, до сих пор входящий в пятерку самых коммерчески успешных музыкантов.
29 августа Майклу Джексону исполнилось бы 65 лет. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить о самых громких скандалах, которые сопровождали артиста на протяжении всей его жизни (и даже после нее).