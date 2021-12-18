Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма COVID-19 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались одни русофобы 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ о «Северном... 22:01
Фото

Клоун номер один. 100 лет со дня рождения Юрия Никулина

Юрий Владимирович Никулин, пожалуй, самый «народный» герой советского кинематографа. Не было в стране человека, который не узнал бы Балбеса из знаменитой «троицы» или не помнил бы слова «Песни про зайцев». Тем не менее, несмотря на амплуа клоуна и комедийного артиста, режиссеры увидели в нем драматический талант, благодаря чему остались неповторимые образы: Глазычев из картины «Ко мне, Мухтар», Некрасов из эпопеи «Они сражались за Родину», Бессольцев из фильма «Чучело» и многие другие.

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения великого актера. В памятную дату «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают яркие роли, истории со съемок и факты из биографии Никулина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Для этой группы он будет легкой историей». Ученые собирают данные об «омикроне»
Вирусолог сообщил, кому грозят серьезные последствия при заражении «омикроном»
Дедовщина или «крыша поехала». Почему солдат на Урале решил больше не говорить
В Челябинской области солдат-срочник после ссоры с девушкой зашил себе рот
«Все страны были против»: в Германии признали «Северный поток – 2» ошибкой
Вице-канцлер ФРГ назвал «геополитической ошибкой» строительство «Северного потока — 2»
Россия пообещала последствия в случае отказа НАТО от предложения по безопасности
В ЛНР сообщили об ответном огне по военным Украины
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма COVID-19
Близкие похищенной в Камбодже россиянки собрали выкуп, но не знают, что делать дальше
Новости и материалы
Украина захотела от Запада наступательное вооружение
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко
Поставки российского газа в Германию существенно сократились
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались одни русофобы
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ о «Северном потоке – 2»
Шлеменко рассказал, почему согласился на бой с Исмаиловым
Третьяк: сборная России играла против Чехии, как советский ЦСКА
У участницы «Детского Евровидения» от России возникли проблемы с голосом
Диетолог Поташева рассказала о пользе незрелых бананов
Сочувствие к себе может повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы
Биатлонистка описала неудачное выступление на КМ фразой из фильма «Брат-2»
В МИД России заявили о негативном влиянии «адских» санкций США на зрение
Канчельскис назвал причину низкого внимания европейских клубов к игрокам РПЛ
Всемирный банк выделил Украине еще €300 млн
Все новости
По «судакским делам». За что задержали бывшего вице-премьера Крыма
СМИ: бывшего вице-премьера Крыма Серова задержали после нескольких лет розыска
«Арктический» Ми-171А3: в России впервые создан офшорный вертолет
Новый Ми-171А3 сможет безопасно работать в арктической зоне
«Я становлюсь старше, но мои фильмы не устареют»: Стивену Спилбергу — 75
10 главных фильмов Стивена Спилберга
«Форма сборной СССР помогла России победить Чехию»
О чем говорили после матча Кубка Первого канала Россия — Чехия
«Клоун, которого любила вся страна»
Коллеги и ученики Никулина делятся воспоминаниями к его 100-летию
Отказали тормоза. Автобус снес забор и вылетел на детскую площадку в Саратове
СК и прокуратура проверяют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом в Саратове
Звезда из поколения Z: Билли Айлиш — 20
Почему строевая подготовка нужна нашим детям
Как умение правильно маршировать помогает в бою и в мирной жизни
В Кишиневе предложили объявить посла России персоной нон грата
В администрации Санду не поддержали высылку посла России из Молдавии
Что обязательно должно быть в автомобиле в сильные морозы
Как не замерзнуть в машине при понижении температуры
Аномальные морозы: на юге России ожидается минусовая температура
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: температура воздуха будет до 20 градусов ниже нормы
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
В США провалилось испытание новой гиперзвуковой ракеты
Крутое пике: как Boeing 747 случайно достиг сверхзвука
30 лет назад грузовой Boeing 747 при падении превысил скорость звука
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть