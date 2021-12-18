Клоун номер один. 100 лет со дня рождения Юрия Никулина

Юрий Владимирович Никулин, пожалуй, самый «народный» герой советского кинематографа. Не было в стране человека, который не узнал бы Балбеса из знаменитой «троицы» или не помнил бы слова «Песни про зайцев». Тем не менее, несмотря на амплуа клоуна и комедийного артиста, режиссеры увидели в нем драматический талант, благодаря чему остались неповторимые образы: Глазычев из картины «Ко мне, Мухтар», Некрасов из эпопеи «Они сражались за Родину», Бессольцев из фильма «Чучело» и многие другие.

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения великого актера. В памятную дату «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают яркие роли, истории со съемок и факты из биографии Никулина.