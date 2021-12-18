18 декабря 2021, 09:21
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Клоун номер один. 100 лет со дня рождения Юрия Никулина
Юрий Владимирович Никулин, пожалуй, самый «народный» герой советского кинематографа. Не было в стране человека, который не узнал бы Балбеса из знаменитой «троицы» или не помнил бы слова «Песни про зайцев». Тем не менее, несмотря на амплуа клоуна и комедийного артиста, режиссеры увидели в нем драматический талант, благодаря чему остались неповторимые образы: Глазычев из картины «Ко мне, Мухтар», Некрасов из эпопеи «Они сражались за Родину», Бессольцев из фильма «Чучело» и многие другие.
18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения великого актера. В памятную дату «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают яркие роли, истории со съемок и факты из биографии Никулина.
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На съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 г., реж. Леонид Гайдай
Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове под Смоленском. Его родители служили в местном драматическом театре. Потом семья переехала в Москву, где будущий великий артист занимался в драмкружке при Доме художественного воспитания детей. В подростковом возрасте Никулин впервые увидел на экране Чарли Чаплина в картине «Новые времена» и был потрясен его талантом.
«Анализируя каждый эпизод фильма, я поражался, как продуман и отточен каждый жест и взгляд актера. Наверное, фильмы Чарли Чаплина помогли моим творческим поискам в цирке и кино. Они стали для меня эталоном смешного. Позже, занимаясь в студии клоунады при цирке, я смог посмотреть все ранние фильмы Чаплина, из которых больше всего понравились «Цирк» и «Золотая лихорадка». Выезжая с цирком на гастроли за границу, я увидел остальные картины Чаплина – от «Диктатора» до «Графини из Гонконга» (Здесь и далее – выдержки из книги Юрия Никулина «Почти серьезно…»)
На съемках фильма «Ко мне, Мухтар», 1964 г., реж. Семен Туманов
После окончания школы в 1939 году Никулина призвали в армию. Вскоре началась советско-финская война. 115-й зенитно-артиллерийский полк, где служил будущий артист, охранял воздушные подступы к Ленинграду. Когда срок службы подходил к концу, началась Великая Отечественная.
«В первый же день войны я с грустью подумал о своем чемоданчике, в котором лежали записная книжка с анекдотами, книги, фотография динамовцев, письма из дома и от нее – от той самой девочки, которую я полюбил в школе. Я понимал: о демобилизации и думать нечего» (Юрий Никулин, «Почти серьезно…»)
Кадр из фильма «Они сражались за Родину», 1975 г., реж. Сергей Бондарчук
Никулин воевал под Ленинградом, стал командиром отделения разведки, был контужен. Демобилизован только через год после Победы – в мае 1946 года. О службе в армии, о том, как несколько раз чудом спасся от смерти Юрий Владимирович написал в своей книге, в главе «Семь долгих лет».
«За годы войны я не раз видел, как люди, вылезая из щелей, стряхивая с себя комья земли и осознавая, что все обошлось благополучно – нет убитых и техника цела, начинали громко смеяться. А многие изображали в лицах, кто и как вел себя во время боя».
На съемках фильма «Чучело», 1983 г., реж. Ролан Быков
После демобилизации Юрий Никулин безуспешно пытался поступить во ВГИК, ГИТИС, училище имени Щепкина, студию при Малом театре.
«Первый, отборочный, тур [во ВГИК] прошел спокойно, а во время второго, после того как я прочел стихи и прозу, меня подозвали к столу, за которым сидела комиссия (ее возглавлял режиссер Сергей Юткевич – он же набирал курс). И мне сказали:
– Знаете, товарищ Никулин, в вас что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен. Скажем вам прямо: вас вряд ли будут снимать в кино».
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 г., реж. Леонид Гайдай
Во многом благодаря случаю Никулин поступил в студию клоунады при Московском государственном цирке на Цветном бульваре.
«Обычно мы с отцом покупали газету «Вечерняя Москва» в киоске на Елоховской площади. Где-то в середине сентября 1946 года мы купили газету и на четвертой странице прочли объявление о наборе в студию клоунады при Московском ордена Ленина государственном цирке на Цветном бульваре. Возникла идея: а что, если попробовать?»
Впоследствии, уже будучи известным клоуном и снимаясь в кино, Никулин получил предложение от Игоря Ильинского, кумира своего детства, перейти работать в Малый театр. Но посчитал, что ему уже поздно менять карьеру.
Кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика», 1965 г., реж. Леонид Гайдай
Сниматься в кино Юрий Никулин начал, когда ему уже было 36 лет. Первыми ролями Никулина стали небольшие, но запоминающиеся эпизоды в фильмах «Девушка с гитарой» и «Неподдающиеся». Но настоящая известность пришла после съемок в короткометражке «Пес Барбос и необычный кросс» – первом появлении в образе Балбеса на экране.
«Кто-то из помощников Леонида Гайдая рассказывал потом:
– Когда вас увидел Гайдай, он сказал: «Ну, Балбеса искать не надо. Никулин – то, что нужно».
Чтобы Никулин смог совмещать работу в цирке и кино, съемки организовали под Москвой, а график подстроили под артиста.
«С гримом у вас все просто, – говорил Гайдай. – У вас и так смешное лицо. Нужно только деталь придумать. Пусть приклеят большие ресницы. А вы хлопайте глазами. От этого лицо будет выглядеть еще глупее».
На съемках фильма «Самогонщики», 1961 г., реж. Леонид Гайдай
«Нашей картине никакого значения на студии не придавали. Даже фотографа нам не выделили на съемку. Считали: снимается обычная короткометражка, ну и пусть себе снимается. Никто и не предполагал, что будущий десятиминутный фильм положит начало целой серии», – вспоминал Никулин о фильме «Пес Барбос и необычный кросс», сюжет которого родился из газетного фельетона.
Идею для следующей короткометражки с участием троицы «Трус, Балбес, Бывалый» Леониду Гайдаю предложил сам Никулин, у которого в цирке была реприза «Самогонщики».
«Гас свет, и на манеж, освещенный двумя прожекторами, выходили две фигуры. Я нес стул, на котором стоял бак со змеевиком. Шуйдин вытаскивал на манеж табуретку с горящей керосинкой. Мы собирали странный аппарат, в котором что-то булькало, появлялся пар, и я истошно кричал:
– Идет, идет!!! Давай посуду!
Миша в спешке приносил ночной горшок».
Кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика», 1965 г., реж. Леонид Гайдай
На съемках комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика» было много сцен, придуманных непосредственно на съемочной площадке. Например, импровизацией стал эпизод со скелетом. Во время очередного дубля Никулин решил засунуть палец между приоткрытыми челюстями, и те внезапно захлопнулись. Этот момент решили включить в картину. А знаменитый эпизод с фехтованием придумал сам Гайдай.
«Для эпизода «Бой на рапирах»… пригласили преподавателя фехтования, который учил нас драться на рапирах. После нескольких занятий мы дрались как заправские спортсмены. Показали бой Леониду Гайдаю. Он посмотрел со скучающим видом и сказал:
– Деретесь вы хорошо, но все это скучно, а должно быть смешно. У нас же комедия.
Стали искать смешные трюки. Гайдай придумал следующее: когда Шурик протыкает Балбеса шпагой и тот лезет рукой за пазуху, то рука у него оказывается в крови. Звучит похоронная музыка. У Балбеса – печальный вид. Он нюхает руку и вдруг понимает, что это не кровь, а вино».
На съемках фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 г., реж. Леонид Гайдай
«Больше отдельных фильмов с Балбесом, Трусом и Бывалым в главных ролях снимать не буду, – сказал он [Гайдай]. – Хватит. «Тройка» себя изживает». И в «Кавказской пленнице», следующей работе Гайдая, нас использовали лишь для оживления фильма… Я скептически отнесся к сценарию картины и, сознаюсь, в успех ее не верил. Многое в сценарии мне казалось нарочитым. Но фильм получился».
«Кавказская пленница» действительно стала финальным появлением персонажей «Трус, Балбес, Бывалый» у Гайдая. Хотя знаменитую троицу не раз потом использовали и другие режиссеры – например, в фильмах «Дайте жалобную книгу» Эльдара Рязанова и «Семь стариков и одна девушка» Евгения Карелова.
На съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 г., реж. Леонид Гайдай
Сценарий комедии «Бриллиантовая рука» был написан специально для Юрия Никулина. В цирке ради съемок артиста даже отпустили в отпуск на полгода.
«Мою жену в фильме играла Нина Гребешкова, а Таня [супруга] снялась в небольшой роли руководителя группы наших туристов. Воспользовавшись тем, что наш десятилетний сын Максим проводил летние каникулы с нами, Гайдай тоже занял и его в эпизоде. Максим снялся в роли мальчика с ведерком и удочкой, которого Граф встречает на острове… «Так в «Бриллиантовой руке» снялась вся наша семья».
На съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 г., реж. Леонид Гайдай
На съемках «Бриллиантовой руки» произошел курьезный случай. В реквизиторской, которая находилась в гостинице Адлера, под простыней хранили фигуру Семена Семеновича Горбункова из папье-маше. Фигура предназначалась для съемок эпизода, когда Горбунков выпадает с высоты из багажника машины, прицепленной к вертолету. Однажды любопытная уборщица приподняла простыню и в ужасе решила, что это погибший артист Никулин.
«С диким воплем уборщица бросилась прочь. Через час о моей «смерти» знали не только в Адлере, но и в других городах нашей страны, потому что уборщица по совместительству работала в аэропорту.
Люди любят сенсационные слухи и разносят их молниеносно. На моем веку хоронили сестер Федоровых, дважды умирал Евгений Моргунов, на шесть частей разрывали львы Ирину Бугримову, несколько раз погибал Аркадий Райкин… Через день маму уже спрашивали о подробностях моей гибели».
Кадр из фильма «Деловые люди», 1962 г., реж. Леонид Гайдай
В картине Леонида Гайдая по рассказам О'Генри Никулин сыграл незадачливого грабителя в новелле «Родственные души» вместе с Ростиславом Пляттом. Во время съемок эпизода, когда герои должны были рассмеяться, у актеров никак не выходил заразительный смех. Не помогали даже анекдоты. Гайдаю пришлось пригрозить отменить съемку, а расходы списать за счет актеров, что только усугубило ситуацию.
«В это время в павильон вошел директор картины и спросил режиссера:
– Ну как, отсмеялись они?»
Плятта, видимо, этот вопрос покоробил, и он ехидно заметил:
– Вот покажите нам свой голый пупырчатый живот, тогда будем смеяться.
Почему-то от этой фразы все начали безудержно хохотать. Смех передался и нам.
Гайдай закричал оператору:
– Снимайте!
Кусок сняли, и он вошел в картину».
Кадр из фильма «Деловые люди», 1962 г., реж. Леонид Гайдай
Во время работы над «Деловыми людьми» актер чуть не попал в милицию. Когда его везли на ночную съемку на «Мосфильм», он сдвинул на глаза шляпу и в шутку приставил к голове водителя кольт, командуя: «Направо, налево, не оглядываться».
«Когда подъезжали к Арбату, дорогу внезапно перегородили две черные легковые машины. Из машин выскочили вооруженные люди в штатском и бросились к нам. Мы испугались.
Оказывается, когда я держал кольт у головы водителя, нас заметил милиционер-регулировщик и сообщил об увиденном дежурному по городу».
На съемках фильма «Ко мне, Мухтар», 1964 г., реж. Семен Туманов
На роль милиционера в картине «Ко мне, Мухтар» пробовались несколько актеров, один даже был утвержден. Но автор сценария Израиль Меттер увидел Никулина в ленте «Когда деревья были большими» и предложил режиссеру попробовать его. Никулин долго сомневался, сможет ли сыграть милиционера после ролей жуликов, и, когда его утвердили, дома и даже на улице носил милицейскую форму, выезжал на операции с милицией, общался с проводниками розыскных собак.
«Летнюю натуру снимали под Ростовом в настоящем питомнике для собак.
Из гостиницы я выезжал на съемку переодетым в милицейскую форму. В связи с этим вспоминаю один случай. Мы проезжали мимо рынка, и водитель нашей машины остановился, чтобы попить воды. Вдруг ко мне подбегают какие-то люди и кричат:
– Товарищ лейтенант, в очереди драка!
Что делать? Я вышел из машины, подошел к очереди и, дав короткий свисток, спокойно взял одного из нарушителей за локоть и строго спросил:
– Что, отвезти в отделение?
– Да нет, я не буду больше, лейтенант, простите, это мы так».
На съемках фильма «Ко мне, Мухтар», 1964 г., реж. Семен Туманов
Пса Дейка, игравшего Мухтара, долго приручали к артисту. Поначалу собаку просто приводили в павильон, потом Никулин начал передавать Дейку сосиски через хозяина, сам подкармливать, впоследствии – потихоньку водить за поводок.
«Постепенно мы с Дейком подружились. И вот наконец последнее испытание: меня посадили в клетку вместе с собакой, пригласили осветителей, шоферов, плотников и попросили их бить по клетке палками, будто они на нас нападают. Дейк в бешенстве кидался на решетку и яростно лаял. Он защищал меня.
– Вот видишь, – говорил мне потом Длигач [хозяин собаки], – раз он тебя защищает, значит, действительно признал. Теперь можно начинать съемки».
«Они сражались за Родину», 1975 г., реж. Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук приглашал Юрия Никулина сниматься в роли Тушина в эпопее «Война и мир», потом – в небольшой роли в картине «Ватерлоо», но сотрудничество не складывалось из-за гастролей цирка. Спустя годы Никулину все же удалось поработать с Бондарчуком в фильме «Они сражались за Родину».
«По бескрайней донской степи ветер гонит мелкий песок. Над хутором Мелологовским, сбрасывая бомбы, пикирует самолет. От взрывов содрогается земля и в воздух взлетают горящие обломки домов.
Я смотрю на это, и сознание мое отмечает, что подобное уже было. Было в 1942 году. Тогда я мог погибнуть. А сейчас смотрю на взрывы спокойно. Идут съемки картины «Они сражались за Родину».
«Они сражались за Родину», 1975 г., реж. Сергей Бондарчук
Чтобы вжиться в роли, актеры в период съемочного процесса все время носили военную форму, держали выправку и даже рыли окопы, готовя площадку к съемкам.
«Через два дня я уже подбирал на «Мосфильме» солдатское обмундирование для моего Некрасова. Надел грубое белье, гимнастерку, брюки, сапоги, затянул себя ремнем, примерил пилотку и в таком виде подошел к зеркалу. На секунду мне стало жутко – из зеркала смотрел пожилой солдат. Выгоревшая гимнастерка, стоптанные сапоги заставили вспомнить забытые годы фронтовой жизни, землянки, окопы, бомбежки, голод и тоску тех тяжелых лет».
Кадр из фильма «Чучело», , 1983 г., реж. Ролан Быков
Последней большой работой Юрия Никулина в кино стала роль дедушки Лены в картине Ролана Быкова «Чучело». Хотя поначалу худсовет был против его кандидатуры, так как считал, что «клоуну» не место в такой серьезной картине. Но пробы актера затмили всех возможных кандидатов.
С 1982 года Никулин руководил Цирком на Цветном бульваре, благодаря его усилиям было заново построено новое здание. Сейчас рядом с цирком установлена скульптурная композиция, где увековечен образ гениального артиста.