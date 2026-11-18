Блогерша Лерчек заявила, что ей пришлось искать деньги для лечения в Китае

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) опровергла домыслы о своем якобы начавшемся лечении в Китае. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Чекалина объяснила, что до сих пор не улетела в китайскую клинику из-за финансовых трудностей. В прямом эфире Лерчек рассказала подписчикам, что ей пришлось искать крупную сумму денег для лечения.

Она добавила, что китайская клиника должна сначала получить оплату и подтвердить ее, и только после этого блогерша сможет полететь туда. Дети при этом останутся с бабушкой, блогершу будет сопровождать жених — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

«Моя главная задача — вернуться здоровой», — заключила Чекалина.

Президент России Владимир Путин 14 ноября помиловал Валерию Чекалину, у которой в начале этого года диагностировали рак желудка. Ее освободили от наказания по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 250 млн рублей.

Ранее адвокат помилованной Лерчек высказался о ее возвращении в соцсети.