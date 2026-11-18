Актриса Кристина Риччи призналась, что ее партнерша по фильму «Русалки» певица Шер злится на нее уже 27 лет. Об этом звезда «Семейки Аддамс» рассказала в эфире программы «Смотри, что происходит в прямом эфире» с Энди Коэном.

Риччи уточнила, что не общается с Шер со своих 19 лет.

«К сожалению, она все еще злится на меня. Она затаила обиду», — говорит 46-летняя актриса.

Кристина Риччи объяснила, что Шер нелестно отозвалась о ней в одном из интервью и впоследствии попыталась извиниться с помощью сообщения голосовой почты. Риччи так и не перезвонила ей.

«Она оставила мне голосовое сообщение о том, что журналисты всегда пытаются выудить самое худшее и бла-бла-бла, что ей очень жаль. А мне было 19, и поэтому я не ответила», — вспоминает актриса.

Риччи предположила, что Шер была расстроена отсутствием ответа. Попытки связаться с Шер позже не увенчались успехом. Актриса подчеркнула, что понимает бывшую коллегу и допускает, что та была оскорблена нахальством молодой звезды. Она заверила, что хорошо относится к Шер.

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