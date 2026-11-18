Балерина Волочкова заявила, что быть самодостаточной ее научила мама

Балерина Анастасия Волочкова назвала женщинам вескую причину зарабатывать самостоятельно. Ее цитирует издание Popcake.

По словам артистки, она всегда старалась быть финансово независимой, чему ее еще с шестнадцати лет научил мама. Волочкова подчеркнула, что мама даже не пускала ее на свидания, призывая сначала построить карьеру и стать самостоятельной личностью.

«Ты должна сначала сделать себе карьеру, стать самодостаточной женщиной, самостоятельно зарабатывать деньги, стать интересной женщиной и личностью свободолюбивой и яркой», — цитирует маму звезда.

Волочкова вспоминает, что мама убеждала ее в важности финансовой независимости, даже если спутником жизни окажется президент, актер или олигарх. Именно такая позиция, уверена балерина, помогла ей не зависеть от партнеров.

При этом артистка уверена, что отношения должны строиться на взаимном уважении, а не на материальных обязательствах.

Ранее стало известно о том, что дочь Волочковой не разговаривает с семьей своего отца.