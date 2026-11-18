Загадочную незнакомку, которую подозревают в связи с ведущим Сергеем Соседовым, снова заметили на его могиле. Об этом сообщили авторы передачи «Малахов».

Во время прощания с Соседовым женщина приходила на кладбище с младенцем на руках, пробыла на траурной церемонии до ее конца и отказалась общаться с журналистами. Недавно она снова появилась на кладбище вместе с поклонниками ведущего, отстояла панихиду уже без малыша, но снова не стала разговаривать с редакторами.

Известно, что на могиле Соседова после прощания с ним нашли венок с надписью «От Анны и Феденьки». В сети появились предположения, что это могут быть тайные избранница и сын шоумена.

Эти предположения семья Сергея Соседова уже опровергала, настаивая, что детей у него не осталось. При этом близкие не выступали против обсуждения истории о «тайном» ребенке.

Музыкального критика не стало 23 сентября. Соседов приехал в Якутию, чтобы выступить в роли жюри на конкурсе. В отеле он хотел спуститься с лестницы, но случайно упал и ударился головой. Спасти его не удалось.

Ранее опубликованы кадры последних секунд жизни Сергея Соседова.