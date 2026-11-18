Основатель Amazon Безос заявил об участии в выборе Паттинсона на роль Бонда

Основатель корпорации Amazon Джефф Безос раскрыл свою роль в выборе Роберта Паттинсона на роль следующего суперагента Джеймса Бонда. Его цитирует NME.

Выступая на форуме «Semafor's Silicon Valley & The World» в Кремниевой долине, Безос подтвердил свое активное участие в утверждении кастинга.

«К тому времени, как мы составили финальный список из пяти человек, все они были потрясающими. Но в Робе и его исполнении было что-то особенное. Это просто не обсуждалось. Мы все потянулись к Робу», — рассказал предприниматель.

Безос признал, что изначально к Паттинсону отнеслись предвзято, но только из-за его высокой популярности.

«На кинопробах стало совершенно очевидно, что он Джеймс Бонд», — заключил он.

Новый фильм о Джеймсе Бонде с Робертом Паттинсоном в главной роли станет первым с тех пор, как Amazon приобрела франшизу в феврале 2025 года в рамках сделки стоимостью более $1 миллиарда.

Актер Паттинсон — первый Джеймс Бонд, которого не выбрала семья Брокколи, руководившая франшизой о суперагенте с 1962 по 2021 год.

Ранее Бурунова посоветовали на роль агента 007 вместо Роберта Паттинсона.