Основатель корпорации Amazon Джефф Безос раскрыл свою роль в выборе Роберта Паттинсона на роль следующего суперагента Джеймса Бонда. Его цитирует NME.
Выступая на форуме «Semafor's Silicon Valley & The World» в Кремниевой долине, Безос подтвердил свое активное участие в утверждении кастинга.
«К тому времени, как мы составили финальный список из пяти человек, все они были потрясающими. Но в Робе и его исполнении было что-то особенное. Это просто не обсуждалось. Мы все потянулись к Робу», — рассказал предприниматель.
Безос признал, что изначально к Паттинсону отнеслись предвзято, но только из-за его высокой популярности.
«На кинопробах стало совершенно очевидно, что он Джеймс Бонд», — заключил он.
Новый фильм о Джеймсе Бонде с Робертом Паттинсоном в главной роли станет первым с тех пор, как Amazon приобрела франшизу в феврале 2025 года в рамках сделки стоимостью более $1 миллиарда.
Актер Паттинсон — первый Джеймс Бонд, которого не выбрала семья Брокколи, руководившая франшизой о суперагенте с 1962 по 2021 год.
Ранее Бурунова посоветовали на роль агента 007 вместо Роберта Паттинсона.